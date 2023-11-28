Авербух о женском катании: «Четверные сейчас уходят, потому что берегут ресурсы спортсменов. Сыграло повышение возрастного ценза»

Теги Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева женское катание возрастной ценз Фигурное катание

Илья Авербух объяснил, почему российские фигуристки стали реже прыгать четверные.

За последние четыре этапа Гран-при России ни одна спортсменка не исполнила элемент ультра-си.

«Конечно, есть тема, связанная с возрастом исполнения этих прыжков, вот и все. Повышение возрастного ценза сыграло на то, что происходит сейчас. Потому что задача тренера, как я ее понимаю, – достать из своего ученика максимум возможностей на тот момент и привести его к чемпионству. Потому что это и для тренера повышение статуса, и для тебя.

Вот есть правила игры, и мы играем по этим правилам. В тех правилах, которые были, тренер фокусировался на максимальное «доставание» из тебя – в той точке, когда ты находишься в этот момент в своем пике. Для того, чтобы привести тебя к медали и стать самому тренером олимпийского чемпиона и чемпиона мира.

Когда сейчас правила изменены, нет такого смысла – в юниорском или даже [если] у нас юниоры катаются по взрослым. Все равно, если мы их пустим на Европу, мы половину народу должны будем снять. Это, кстати, надо все время подчеркивать: те, которые реально могут поехать сейчас, а те, которые все равно не могут.

То, что мы даем [соревноваться], – это правильно, пусть все варятся. Но надо все равно уметь разграничивать возрастную историю. Нет смысла сейчас тренеру доставать вот эти ресурсы. Он мыслит теперь более стратегически под те правила, чтобы пик спортсмена и его четверных приходился уже на 17-18 лет. <...>

Конечно, логично, четверные сейчас уходят, потому что берегут ресурсы спортсменов на данный момент. Я не говорю «плохо, что тогда их расходовали». Цель тренера всегда – привести к олимпийской медали своего ученика», – сказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.

Также он отметил ценность долголетия в спортивных карьерах.

– Ты думаешь, эта история поможет фигурному катанию развиваться?

– Глобально да. Я думаю, да. Потому что во многом долголетие спортсмена – оно тоже бесконечно ценно. Пример, естественно, Лизы Туктамышевой. Это набивший оскомину пример, но в любом случае у спортсмена должна быть вот эта история – может быть, стремительного взлета, падения, преодоления – как в кино, драматургии, – и победы. Или дальнейшего преодоления, – добавил Авербух.

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо

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31 комментарий

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ретроградный меркурий
Четверные и триксели уходят, потому что ушли спортсменки, которые могли их стабильно прыгать. Из действующих пока более-менее их прыгает только Петросян, да и то нестабильно
ТЩК были и останутся уникальным явлением, а сезон 19/20 - лучшим сезоном в истории, даже несмотря на отмену ЧМ. Квантовый скачок, который был сделан в том сезоне, вывел фигурное катание на уровень, который сейчас женская одиночка тянуть не в состоянии.
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Lennuci
Ага, а в 17-18 эти ресурсы возьмут и из спортсмена достанут? С чего вдруг, интересно?
Яметова их запрыгает на следующий год с недокрученными сейчас тройными? Или Полина Тихонова, которой мама Маша Петрова сказала - сейчас не надо, потом выучишь к 17? Или Ксюша Синицина в 19?
Это не таблица умножения. И учить их надо таки до пубертата, пока не сдулись нейронные связи за это ответственные. Позже будут просто безрезультатные потуги на тренировках и в Инсте.
А те кому природой дано - сохранит и восстановит при желании. Туктамышева тому пример и пока единственный.
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Sobr
Особенно берегут Жилину и Акатьеву. Какой же скользкий этот Авербух, вечно лапшу на уши пытается повесить и за дурачков всех держит.
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Беглый*
Ответ tvo
По-моему бьются все об четвёртые, и с необходимостью поберечься это никак не связано. Просто не получается у нового поколения, у старого впрочем тоже.
Базылюк, Двоеглазова, Принёва, Гордеева сейчас вместе ржут над вашим комментарием
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Ad notam
Удивляяет Авербух - прожженый профи, а несет пургу. Если до взросления не выучить ультра си их и далее не будет. Про квад Рион Сумийоши в 20 лет - рост 156 вес максимум 40 и недокрут на галку, котроый очевиден на видео, но техпанель настигла куриная слепота.
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Katerina Sunny
Авербуху пора вернуться в реальность: на международные соревнования не могут сейчас поехать ни юниоры, ни взрослые. А внутренние соревнования проводятся по собственным правилам.
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Delirium
Ответ Katerina Sunny
Авербуху пора вернуться в реальность: на международные соревнования не могут сейчас поехать ни юниоры, ни взрослые. А внутренние соревнования проводятся по собственным правилам.
Это не так. Национальные федерации могут слегка изменять правила, но в небольших границах. Что мы, и многие другие федерации и делают. Т.е. мы допускаем юниоров к взрослым соревнованиям раньше, чем это положено по международным правилам, но в целом-то правила ИСУ все-равно соблюдаются и тренеры работают все-равно с прицелом на международные медали.
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Yamaha555
В дальнейшем увы будет еще меньше четверных, со следующего года минимальный возраст выступления на взрослых в России 16 лет.
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vm68
Пусть все варятся. А Авербух будет навар снимать.
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Delirium
Ответ Pennywise
Национальные федерации могут свои правила придумать. Это не возбраняется. Но ФФКР проводит соревнования по правилам ИСУ, это прямо написано в ЕВСК. Хотя минусяторы даже не знают, что это.
Ну минусуют видимо за то, что правила у нас все-таки не идентичны ИСУшным. Мы ж и возраст иной имеем, и в некоторые сезоны всякие бонусные баллы за ультраси вводим, например.
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Lennuci
Ответ Delirium
Турсынбаева и Сумийоши в 19+ успешно приземлили свои квады. Вся хитрость в том, чтобы остатьс к этому возрасту по возможности маленького роста, и с женскими округлостями поскромнее, что азиаткам, статистически, проще. Глядя на ту же Щербакову, уверен, что она и сейчас сможет вернуть квад, если захочет вернуться к соревнованиям.
Ну, Турсынбаева и не в 19 его учить начала, и да, ей повезло остаться в том же весе и росте. Сумийокши тоже и чистого у нее вроде не было ни разу, последний на ход вперед.
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Yamaha555
Ответ Александр
Комментарий удален пользователем
Почитайте - правила вида спорта "Фигурное катание на коньках" от 15.09.2022 N 730. Вышли давно и видимо про них уже забыли. Но правила действуют:
14 лет и старше (в сезоне 2022 - 2023)
15 лет и старше (в сезоне 2023 - 2024)
16 лет и старше (с сезона 2024 - 2025 и
в последующих сезонах)
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victoire
А что случилось с четверными? Разве ЭТ не может любую лентяйку прыгать научить?
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Роман Волков
Не думаю и не вижу никакого Сдерживания Ресурсов.
По моему просто такой год.
Многие Травмированны, их Нет, а те которые могут Ультра-си были Травмированны перед сезоном и ещё толком форму не набрали, вот и Получилось, что Исполнять Четверные Некому. Они из Воздуха не возьмутся.
И не нужно тут искать Заговоры против Ультра-си.
Уверен девчонки этот период переживут и пойдут дальше.
Как бы то ни было но все понимают, что Без Ультра-си Главные Старты Не выиграть!
Так Есть и так Будет.
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juliamart
Юниорки то как раз прыгают ультра си, хотя им международка никак не светит. Из взрослых, кто может и без травм, тот и прыгает. В данный момент только Аделя. По моему всё проще гораздо. Вон, Мура как старалась прыгнуть трикселя, с мотивацией там всё в порядке.
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Роман Волков
Ответ Док Аксель
Нужно прыгнуть и сделать это удачно и чисто это две большие разности. Пока девчата на этапах ГП нас этим не радовали. Только иногда триксель удавался. Я уже не говорю за иностранных фигуристках. И это нынешние реалии в отличие от МО.
Да просто Некому пока было прыгать, у всех проблемы с началом сезона.
У Муравьёвой, у Садковой, они еле начали. Их старты оттягивали практически до последнего.
Аделия прыгнула бы на своём втором этапе, если бы он был Четвёртым или Пятым, но ради Акатьевой она отделалась Слишком рано.
Просто год Такой, все проблемы смешались в кучу.
К тому же Нет Акатьевой, Жилиной, Туктамышевой, Зининой.
Вы на список отсутствующих посмотрите, в остальном мире нет столько Фигуристок, которые 200 баллов могут набрать.
Чтобы Победить Аделию Петросян нужно исполнить Два Четверных, минимум.
Их значимость никуда не делась и не денется! Место Чемпиона только Одно.
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Ad notam
Ответ Pennywise
Это мелочи. Бонусов на том же ЧР вообще нет. А возраст подняли вслед за ИСУ. В этом году с 15, а в следующем с 16.
В ISU в этом году с 16, а в России с 15. Ничего себе мелочь - выйти в пике возможностей и сносить старших как это делали ВЩТК.
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Наталья Иванова
Ответ ретроградный меркурий
Четверные и триксели уходят, потому что ушли спортсменки, которые могли их стабильно прыгать. Из действующих пока более-менее их прыгает только Петросян, да и то нестабильно ТЩК были и останутся уникальным явлением, а сезон 19/20 - лучшим сезоном в истории, даже несмотря на отмену ЧМ. Квантовый скачок, который был сделан в том сезоне, вывел фигурное катание на уровень, который сейчас женская одиночка тянуть не в состоянии.
да ну. Стабильно они прыгали в 15 лет. Алена так вообще стабильно прыгала триксель только 3 месяца. Аня квады лет до 16 также. НаЧМ 21 победила с падением с единственного ультра-си. Валиева тоже стабильно прыгала в 15. А в 17 лет у большинства карета превращается в тыкву. Вся стабильность уходит.
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Роман Волков
Ответ Док Аксель
Зарубежные фигуристки их не прыгают потому что уровень конкуренции и мастерства среди них, позволяет успешно выступать и без прыжков ультра-си. Мы там не выступаем, нет мотивации и нужды ломаться прыгая квады на внутренних соревнованиях. Вставляют некоторые фигуристки по одному кваду, но пока чисто их приземлить не удаётся в ПП. А вот юниорки у нас особая статья. Здесь россыпь квадисток.
Вы забываете, что по прежнему, чтобы выиграть Чемпионат России, или Спартакиаду в этом году, нужно будет прыгнуть несколько Ультра-си.
Это по прежнему Данность, сейчас и в будущем!
А чтобы рассчитывать на Попадание на Олимпиаду, если она будет, то ты должна уже в Следующем, предолимпийском сезоне, уже уметь исполнять Парочку разных Ультра-си.
А для этого их нужно тренировать уже сейчас и всё время.
Это Спорт Высоких Достижений!
Кто сможет тот и победит.🥇
На Олимпиаде есть только одно место и каждая Олимпиада это подтверждает.✌️
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Док Аксель
Зарубежные фигуристки их не прыгают потому что уровень конкуренции и мастерства среди них, позволяет успешно выступать и без прыжков ультра-си. Мы там не выступаем, нет мотивации и нужды ломаться прыгая квады на внутренних соревнованиях. Вставляют некоторые фигуристки по одному кваду, но пока чисто их приземлить не удаётся в ПП. А вот юниорки у нас особая статья. Здесь россыпь квадисток.
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Pennywise
Ответ Delirium
Ну минусуют видимо за то, что правила у нас все-таки не идентичны ИСУшным. Мы ж и возраст иной имеем, и в некоторые сезоны всякие бонусные баллы за ультраси вводим, например.
Это мелочи. Бонусов на том же ЧР вообще нет. А возраст подняли вслед за ИСУ. В этом году с 15, а в следующем с 16.
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Delirium
Ответ Pennywise
Это мелочи. Бонусов на том же ЧР вообще нет. А возраст подняли вслед за ИСУ. В этом году с 15, а в следующем с 16.
Да я то согласен, просто объясняю вероятную причину минусов :)
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Александр
Ответ Yamaha555
В дальнейшем увы будет еще меньше четверных, со следующего года минимальный возраст выступления на взрослых в России 16 лет.
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