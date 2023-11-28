Авербух о женском катании: «Четверные сейчас уходят, потому что берегут ресурсы спортсменов. Сыграло повышение возрастного ценза»

Илья Авербух объяснил, почему российские фигуристки стали реже прыгать четверные.

За последние четыре этапа Гран-при России ни одна спортсменка не исполнила элемент ультра-си.

«Конечно, есть тема, связанная с возрастом исполнения этих прыжков, вот и все. Повышение возрастного ценза сыграло на то, что происходит сейчас. Потому что задача тренера, как я ее понимаю, – достать из своего ученика максимум возможностей на тот момент и привести его к чемпионству. Потому что это и для тренера повышение статуса, и для тебя.

Вот есть правила игры, и мы играем по этим правилам. В тех правилах, которые были, тренер фокусировался на максимальное «доставание» из тебя – в той точке, когда ты находишься в этот момент в своем пике. Для того, чтобы привести тебя к медали и стать самому тренером олимпийского чемпиона и чемпиона мира.

Когда сейчас правила изменены, нет такого смысла – в юниорском или даже [если] у нас юниоры катаются по взрослым. Все равно, если мы их пустим на Европу, мы половину народу должны будем снять. Это, кстати, надо все время подчеркивать: те, которые реально могут поехать сейчас, а те, которые все равно не могут.

То, что мы даем [соревноваться], – это правильно, пусть все варятся. Но надо все равно уметь разграничивать возрастную историю. Нет смысла сейчас тренеру доставать вот эти ресурсы. Он мыслит теперь более стратегически под те правила, чтобы пик спортсмена и его четверных приходился уже на 17-18 лет. <...>

Конечно, логично, четверные сейчас уходят, потому что берегут ресурсы спортсменов на данный момент. Я не говорю «плохо, что тогда их расходовали». Цель тренера всегда – привести к олимпийской медали своего ученика», – сказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.

Также он отметил ценность долголетия в спортивных карьерах.

– Ты думаешь, эта история поможет фигурному катанию развиваться?

– Глобально да. Я думаю, да. Потому что во многом долголетие спортсмена – оно тоже бесконечно ценно. Пример, естественно, Лизы Туктамышевой. Это набивший оскомину пример, но в любом случае у спортсмена должна быть вот эта история – может быть, стремительного взлета, падения, преодоления – как в кино, драматургии, – и победы. Или дальнейшего преодоления, – добавил Авербух.

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо