Авербух о женском катании: «Четверные сейчас уходят, потому что берегут ресурсы спортсменов. Сыграло повышение возрастного ценза»
Илья Авербух объяснил, почему российские фигуристки стали реже прыгать четверные.
За последние четыре этапа Гран-при России ни одна спортсменка не исполнила элемент ультра-си.
«Конечно, есть тема, связанная с возрастом исполнения этих прыжков, вот и все. Повышение возрастного ценза сыграло на то, что происходит сейчас. Потому что задача тренера, как я ее понимаю, – достать из своего ученика максимум возможностей на тот момент и привести его к чемпионству. Потому что это и для тренера повышение статуса, и для тебя.
Вот есть правила игры, и мы играем по этим правилам. В тех правилах, которые были, тренер фокусировался на максимальное «доставание» из тебя – в той точке, когда ты находишься в этот момент в своем пике. Для того, чтобы привести тебя к медали и стать самому тренером олимпийского чемпиона и чемпиона мира.
Когда сейчас правила изменены, нет такого смысла – в юниорском или даже [если] у нас юниоры катаются по взрослым. Все равно, если мы их пустим на Европу, мы половину народу должны будем снять. Это, кстати, надо все время подчеркивать: те, которые реально могут поехать сейчас, а те, которые все равно не могут.
То, что мы даем [соревноваться], – это правильно, пусть все варятся. Но надо все равно уметь разграничивать возрастную историю. Нет смысла сейчас тренеру доставать вот эти ресурсы. Он мыслит теперь более стратегически под те правила, чтобы пик спортсмена и его четверных приходился уже на 17-18 лет. <...>
Конечно, логично, четверные сейчас уходят, потому что берегут ресурсы спортсменов на данный момент. Я не говорю «плохо, что тогда их расходовали». Цель тренера всегда – привести к олимпийской медали своего ученика», – сказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.
Также он отметил ценность долголетия в спортивных карьерах.
– Ты думаешь, эта история поможет фигурному катанию развиваться?
– Глобально да. Я думаю, да. Потому что во многом долголетие спортсмена – оно тоже бесконечно ценно. Пример, естественно, Лизы Туктамышевой. Это набивший оскомину пример, но в любом случае у спортсмена должна быть вот эта история – может быть, стремительного взлета, падения, преодоления – как в кино, драматургии, – и победы. Или дальнейшего преодоления, – добавил Авербух.
Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо
ТЩК были и останутся уникальным явлением, а сезон 19/20 - лучшим сезоном в истории, даже несмотря на отмену ЧМ. Квантовый скачок, который был сделан в том сезоне, вывел фигурное катание на уровень, который сейчас женская одиночка тянуть не в состоянии.
Яметова их запрыгает на следующий год с недокрученными сейчас тройными? Или Полина Тихонова, которой мама Маша Петрова сказала - сейчас не надо, потом выучишь к 17? Или Ксюша Синицина в 19?
Это не таблица умножения. И учить их надо таки до пубертата, пока не сдулись нейронные связи за это ответственные. Позже будут просто безрезультатные потуги на тренировках и в Инсте.
А те кому природой дано - сохранит и восстановит при желании. Туктамышева тому пример и пока единственный.
14 лет и старше (в сезоне 2022 - 2023)
15 лет и старше (в сезоне 2023 - 2024)
16 лет и старше (с сезона 2024 - 2025 и
в последующих сезонах)
По моему просто такой год.
Многие Травмированны, их Нет, а те которые могут Ультра-си были Травмированны перед сезоном и ещё толком форму не набрали, вот и Получилось, что Исполнять Четверные Некому. Они из Воздуха не возьмутся.
И не нужно тут искать Заговоры против Ультра-си.
Уверен девчонки этот период переживут и пойдут дальше.
Как бы то ни было но все понимают, что Без Ультра-си Главные Старты Не выиграть!
Так Есть и так Будет.
У Муравьёвой, у Садковой, они еле начали. Их старты оттягивали практически до последнего.
Аделия прыгнула бы на своём втором этапе, если бы он был Четвёртым или Пятым, но ради Акатьевой она отделалась Слишком рано.
Просто год Такой, все проблемы смешались в кучу.
К тому же Нет Акатьевой, Жилиной, Туктамышевой, Зининой.
Вы на список отсутствующих посмотрите, в остальном мире нет столько Фигуристок, которые 200 баллов могут набрать.
Чтобы Победить Аделию Петросян нужно исполнить Два Четверных, минимум.
Их значимость никуда не делась и не денется! Место Чемпиона только Одно.
Это по прежнему Данность, сейчас и в будущем!
А чтобы рассчитывать на Попадание на Олимпиаду, если она будет, то ты должна уже в Следующем, предолимпийском сезоне, уже уметь исполнять Парочку разных Ультра-си.
А для этого их нужно тренировать уже сейчас и всё время.
Это Спорт Высоких Достижений!
Кто сможет тот и победит.🥇
На Олимпиаде есть только одно место и каждая Олимпиада это подтверждает.✌️