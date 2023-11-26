Ни одна фигуристка не исполнила ультра-си на Гран-при России в Москве

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Софья Муравьева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Никто из фигуристок не исполнил прыжки ультра-си на Гран-при России в Москве.

Камила Валиева упала в прокате с четверного тулупа, Софья Муравьева дважды заходила на тройной аксель, но обе попытки закончились падениями. 

Камилла Нелюбова заявляла четверной лутц, но сделала тройной, Мария Парамонова вместо заявленного четверного сальхова исполнила прыжок в три оборота. Ангелина Палагина зашла на тройной аксель, но упала. 

Четвертый этап Гран-при России подряд фигуристки не исполняют чистые элементы ультра-си. Последний раз четверной в России приземляла Аделия Петросян. 

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38 комментариев

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m_z_x
Продолжайте говорить, что ТЩK не были уникальными талантами...
+33
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Белые Росы
Для сравнения: будут ли вопли ура-патриотов про контент десятилетней давности у зарубежных дев?
+22
-4
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Go-go-love
Просели все, очень сильно.
+14
-3
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Peter Varfolomeyev
Ответ AlenaPayvina
Зато камила с 2мя падениями всегда первая....
Никогда такого не было, и вот опять. Космосу нашему видимо надо три раза упасть, чтобы остаться без заранее назначенного золота.
+18
-7
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Peter Varfolomeyev
Ответ lepestok
вообще-то сделали, но попадали(
То есть не сделали.
+13
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Peter Varfolomeyev
На международном старте их бы всех задвинули под Сакамото. Просто факт!
+15
-6
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Владимир Георгия
Ответ AlenaPayvina
Зато камила с 2мя падениями всегда первая....
Сравнила Камиллу с начинающими ходоками на пьедестал. Камила всегда опережала их на 60 баллов. Короткая у вас память. Будет тренироваться , то всегда будет на первом месте.
+14
-6
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Шубина
Ответ lepestok
вообще-то сделали, но попадали(
Вообще-то никто не сделал.
+10
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Слончик
На этом месте должен был быть комментарий, что всякие ЧМы и ЧЕ это колхоз и не считово, а наши бы там заняли пятнадцать первых мест
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Gilonjon862
Мировой уровень
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Маргарита В Сафронова
Но накатывают уже серьӗзно. На разминке делают легко. Надо вкатать. К ЧР будет ультра.
+14
-7
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Белые Росы
Ответ Маргарита В Сафронова
Но накатывают уже серьӗзно. На разминке делают легко. Надо вкатать. К ЧР будет ультра.
В ISU скоро ФГП, а по вашей логике, наши спортсменки всё успевают по времени? К какому сроку? К марту следующего года?
+7
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nadenki
Аделия Тиграновна:- Но Пассаран!))
+5
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antrrap
Ответ m_z_x
Продолжайте говорить, что ТЩK не были уникальными талантами...
Вспоминаю, как Сашу гнобили за 5 четверных, в которых было пару помарок. Только сейчас осознаем, насколько это было круто и как долго еще такого не будет
+5
0
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ДИОНИС
Ответ Irinnna
Женская фигурка скатилась к нулю... Европа отдыхает! Ни одного у-си!
А сколько ультра-си сделали европейские девушки в этом сезоне? Если российское ЖО якобы "на нуле", то где тогда европейское ЖО?
+8
-3
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Александр Шульгин
Полная деградация нашего женского катания на фоне жутких грибов второй год для Валиевой
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AAPolyansky
думаю, что это во многом психологический феномен - атмосфера наэлектризована, из-за чрезмерных нервов сбои
+5
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AlenaPayvina
Зато камила с 2мя падениями всегда первая....
+19
-16
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Алина Бель
Ответ Peter Varfolomeyev
Никогда такого не было, и вот опять. Космосу нашему видимо надо три раза упасть, чтобы остаться без заранее назначенного золота.
а золото надо было отдать Муре - с такими же двумя падениями и невзрачным прокатом?
+4
-1
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закрыт по беспределу
Надо завязывать с их исполнением на разминках
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Sveta Arhipova
Ситуация с ультра-си напомнила фразу из одного известного фильма: "Я хотя бы попытался" (рано или поздно кто-то всё равно сдвинет эту ситуацию с мёртвой точки)
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Маргарита В Сафронова
Ответ m_z_x
Продолжайте говорить, что ТЩK не были уникальными талантами...
ТЩК были уникальными талантами. Они потрясли мир!
+3
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76er
Ответ Rinat Gazimzyanov
Как только Трусова ушла возможно не навсегда гонка закончилась. Она была катализатором.
Всех прокляла при уходе? )
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Дружно посмеемся над японцами и европейцами. Двойной аксель рулит российскам ФК.
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Hardy
ну и где ФК быстрее деградирует? "у них там"?
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Rinat Gazimzyanov
Как только Трусова ушла возможно не навсегда гонка закончилась. Она была катализатором.
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Оскар Муравьёв
Может на взрослом чемпионате России мы наконец увидим квады
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Юра Плисецкий
Безумству храбрых поем мы песню.
При грамотной работе всё получится.
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Irinnna
Женская фигурка скатилась к нулю... Европа отдыхает! Ни одного у-си!
+6
-5
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Нурсултан Хамзаев
сделали но упали скажем так)
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Alina Kernes
Будут. Этож другое
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anka
Ответ AlenaPayvina
Зато камила с 2мя падениями всегда первая....
Не всегда. Короткая у вас память, раз Казань уже забыли. Прыгнула бы Мура свой аксель - была бы первая она
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aleks007smol
Ответ Peter Varfolomeyev
На международном старте их бы всех задвинули под Сакамото. Просто факт!
Конечно... Она не такая компонентная и выезды не всегда блещут своей чистотой.
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lepestok
вообще-то сделали, но попадали(
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vanessa2021
Ответ antrrap
Вспоминаю, как Сашу гнобили за 5 четверных, в которых было пару помарок. Только сейчас осознаем, насколько это было круто и как долго еще такого не будет
Такой фигуристки как Саша Трусова больше не будет никогда. И никогда, никто из девушек не откатает программу хотя бы близко по сложности как Сашина Круэлла. Легенда фк.
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