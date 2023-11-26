Ни одна фигуристка не исполнила ультра-си на Гран-при России в Москве

Никто из фигуристок не исполнил прыжки ультра-си на Гран-при России в Москве.

Камила Валиева упала в прокате с четверного тулупа, Софья Муравьева дважды заходила на тройной аксель, но обе попытки закончились падениями.

Камилла Нелюбова заявляла четверной лутц, но сделала тройной, Мария Парамонова вместо заявленного четверного сальхова исполнила прыжок в три оборота. Ангелина Палагина зашла на тройной аксель, но упала.

Четвертый этап Гран-при России подряд фигуристки не исполняют чистые элементы ультра-си. Последний раз четверной в России приземляла Аделия Петросян.