Сергей Давыдов: «Без четверных прыжков жизни в фигурном катании нет. Хотя с поднятием возраста ситуация может измениться»

Тренер Сергей Давыдов высказался о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

– У вас бывает сожаление, когда тот или иной яркий фигурист уходит из спорта?

– Конечно, бывает. Каждый раз ведь думаешь: вот , к примеру, могла кататься дальше. Чего не кататься-то? Ничего ведь по большому счету не изменилось. Но, видимо, человек слишком устал от фигурного катания.

– В этом плане лично мне жаль, что из спорта ушла Саша Трусова. Думаю, она могла бы сохранить если не все свои прыжки, то большую их часть. Не говоря уже о том, что присутствие такой спортсменки в российском одиночном катании могло бы сослужить очень неплохую службу виду спорта в целом.

– Оно уже эту службу сослужило. Уже все понимают, что без четверных прыжков жизни в фигурном катании в общем-то нет. Хотя, конечно же, с поднятием возраста ситуация может измениться.

– В свое время я довольно много общалась с Леонидом Райциным, который был убежден, что пятерные прыжки в фигурном катании – это совершенно реальная история.

– Реальная.

– Наверное, то же самое можно сказать о четверных прыжках во взрослом возрасте у женщин?

– Здесь основная сложность в том, что пубертат все проходят по-разному. Кого-то разносит так, что и кататься-то становится сложно, не то что прыгать четверной. А кто-то проходит этот период спокойно. Ведь даже Лиза Туктамышева, которой мы сейчас так восхищаемся, была вынуждена пропустить какое-то время, когда попала в сложный период.

Она не каталась, не выступала в соревнованиях – занималась собой, встречалась с друзьями, жила нормальной жизнью. Стало полегче – она вернулась. И начала с каждым годом постепенно набирать кондиции. Не было такого, чтобы человек вышел на лед и сразу – хоп! – тройной аксель.

Это я к тому, что всем нам с поднятием возраста придется проходить через сложный период работы. Поэтому уже сейчас я стараюсь объяснять своим спортсменам, что не нужно этого бояться. Даже если придется временно отказаться от сложных прыжков, мы заполним этот вакуум какой-то другой работой, переживем это время, причем вместе. Найдем для этого какой-то правильный путь, – сказал .