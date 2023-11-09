Сергей Давыдов: «Без четверных прыжков жизни в фигурном катании нет. Хотя с поднятием возраста ситуация может измениться»

Теги Сергей Давыдов сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Анна Щербакова Александра Трусова возрастной ценз Фигурное катание

Тренер Сергей Давыдов высказался о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

– У вас бывает сожаление, когда тот или иной яркий фигурист уходит из спорта?

– Конечно, бывает. Каждый раз ведь думаешь: вот Аня Щербакова, к примеру, могла кататься дальше. Чего не кататься-то? Ничего ведь по большому счету не изменилось. Но, видимо, человек слишком устал от фигурного катания.

– В этом плане лично мне жаль, что из спорта ушла Саша Трусова. Думаю, она могла бы сохранить если не все свои прыжки, то большую их часть. Не говоря уже о том, что присутствие такой спортсменки в российском одиночном катании могло бы сослужить очень неплохую службу виду спорта в целом.

– Оно уже эту службу сослужило. Уже все понимают, что без четверных прыжков жизни в фигурном катании в общем-то нет. Хотя, конечно же, с поднятием возраста ситуация может измениться.

– В свое время я довольно много общалась с Леонидом Райциным, который был убежден, что пятерные прыжки в фигурном катании – это совершенно реальная история.

– Реальная.

– Наверное, то же самое можно сказать о четверных прыжках во взрослом возрасте у женщин?

– Здесь основная сложность в том, что пубертат все проходят по-разному. Кого-то разносит так, что и кататься-то становится сложно, не то что прыгать четверной. А кто-то проходит этот период спокойно. Ведь даже Лиза Туктамышева, которой мы сейчас так восхищаемся, была вынуждена пропустить какое-то время, когда попала в сложный период.

Она не каталась, не выступала в соревнованиях – занималась собой, встречалась с друзьями, жила нормальной жизнью. Стало полегче – она вернулась. И начала с каждым годом постепенно набирать кондиции. Не было такого, чтобы человек вышел на лед и сразу – хоп! – тройной аксель.

Это я к тому, что всем нам с поднятием возраста придется проходить через сложный период работы. Поэтому уже сейчас я стараюсь объяснять своим спортсменам, что не нужно этого бояться. Даже если придется временно отказаться от сложных прыжков, мы заполним этот вакуум какой-то другой работой, переживем это время, причем вместе. Найдем для этого какой-то правильный путь, – сказал Давыдов.

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18 комментариев

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Александр Шульгин
Все по делу сказал
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Рябиновые бусы
Ответ Anneta28
Что он несёт? Лиза ни одного сезона не пропустила.
у нее какое-то время был спад результатов, может она некоторые старты пропускала из-за этого?
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Anneta28
Ответ Рябиновые бусы
у нее какое-то время был спад результатов, может она некоторые старты пропускала из-за этого?
Старты она пропускала только по травме или по болезни. Единственный ЧР, который она пропустила начиная с сезона 2007/08 был пропущен из-за воспаления лёгких, в 2018 году.
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EmperorNazer
Действительно, что изменилось-то? Подумаешь там, какая-то операция на колене. Ах да, еще вместо Скейт Америка у нас теперь Край Курая, вместо чемпионата Европы - кубок Первого канала, вместо чемпионата мира - Русский Вызов. Ну, это совсем уж мелочи. Абсолютно ничего не мешает торчать на катке по десять часов в день и убиваться об квады, чтобы бороться с молодняком за эти медали, рядом с которыми олимпийское золото стыдливо меркнет. Если серьезно, Давыдов вроде производит впечатление довольно очень неглупого и адекватного человека, но вот это высказывание как будто его двойник из параллельной реальности выдал.
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Александр Шульгин
Ответ Юра Плисецкий
А когда-то Тутберидзе японским фанатам в знаменитом интервью говорила - А вот Анна Щербакова любит фигурное катание. Она катается потому что любит фигурное катание. Слукавила перед японцами ЭГ, теперь вот больше нечего сказать про Анну в текущих интервью.
Кто сказал что она его не любит конечно любит, но отбить и мочь это разные вещи
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EmperorNazer
Ответ Юра Плисецкий
А когда-то Тутберидзе японским фанатам в знаменитом интервью говорила - А вот Анна Щербакова любит фигурное катание. Она катается потому что любит фигурное катание. Слукавила перед японцами ЭГ, теперь вот больше нечего сказать про Анну в текущих интервью.
Фигурное катание не ограничивается соревнованиями. Для души Аня катается как раз сейчас в шоу и, видя, с какой отдачей и вовлеченностью она там выступает, у меня не возникает ни малейшего повода сомневаться в тех словах Тутберидзе. В спорте она уже добилась высшей награды, и в текущей ситуации доламывать свой организм этими адскими нагрузками никакого резона Ане нет.
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galik55
Ответ N-fox
Очень надеюсь, что и с поднятием возраста наши тренеры сохранят и воспитают спортсменок, которые будут показывать сложное катание. Желающих работать хоть отбавляй. Такие как Давыдов и Федченко не дадут остальнымжить спокойно)))) Уж я не говорю про ТШТ. У парней и Буцаева набирает обороты.
У Буцаевой еще девочки появились. Виктории вообще за восстановление Ерохова респект. Парни у нее классные, но всегда стабильные
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N-fox
Очень надеюсь, что и с поднятием возраста наши тренеры сохранят и воспитают спортсменок, которые будут показывать сложное катание. Желающих работать хоть отбавляй. Такие как Давыдов и Федченко не дадут остальнымжить спокойно)))) Уж я не говорю про ТШТ. У парней и Буцаева набирает обороты.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Юра Плисецкий
А когда-то Тутберидзе японским фанатам в знаменитом интервью говорила - А вот Анна Щербакова любит фигурное катание. Она катается потому что любит фигурное катание. Слукавила перед японцами ЭГ, теперь вот больше нечего сказать про Анну в текущих интервью.
А что Аня бросила фигурное катание? Положила коньки на полку? Или на гвоздик повесила?
Аня так же любит ФК и так же катается. Она просто не участвует в соревнованиях..
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N-fox
Ответ Рябиновые бусы
у нее какое-то время был спад результатов, может она некоторые старты пропускала из-за этого?
Да, было ощущение, что она исчезла с радаров на какое-то время.
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Александр Шульгин
Ответ Anneta28
Что он несёт? Лиза ни одного сезона не пропустила.
Она несколько сезонов даже в 6 на чемпионате России не попадала
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Anneta28
Ответ Александр Шульгин
Она несколько сезонов даже в 6 на чемпионате России не попадала
Да вы что?))) Большинство, больше трёх сезонов на ЧР в принципе попасть не могут.
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Mion
Ответ EmperorNazer
Действительно, что изменилось-то? Подумаешь там, какая-то операция на колене. Ах да, еще вместо Скейт Америка у нас теперь Край Курая, вместо чемпионата Европы - кубок Первого канала, вместо чемпионата мира - Русский Вызов. Ну, это совсем уж мелочи. Абсолютно ничего не мешает торчать на катке по десять часов в день и убиваться об квады, чтобы бороться с молодняком за эти медали, рядом с которыми олимпийское золото стыдливо меркнет. Если серьезно, Давыдов вроде производит впечатление довольно очень неглупого и адекватного человека, но вот это высказывание как будто его двойник из параллельной реальности выдал.
Вот кстати у новисов мотивация как раз сохраняется. Там хорошие шансы дожить до следующего цикла. Но ключевое, что сказал Давыдов - надо учиться работать и договариваться со взрослыми спортсменами. Вполне адекватный комментарий.
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EmperorNazer
Ответ Mion
Вот кстати у новисов мотивация как раз сохраняется. Там хорошие шансы дожить до следующего цикла. Но ключевое, что сказал Давыдов - надо учиться работать и договариваться со взрослыми спортсменами. Вполне адекватный комментарий.
Я и говорю, что в целом комментарии Давыдова адекватные. Меня смутил только вот этот конкретный его ответ.
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