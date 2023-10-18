Илья Авербух: «Туктамышевой точно еще есть что сказать, и я думаю, это только приостановка карьеры»
Илья Авербух считает, что Елизавета Туктамышева не завершила карьеру, а взяла паузу.
«Весь летний период мы были вместе в Сочи, она работала в моем гала-шоу. Там же мы поставили ей короткую программу, которую она очень эффектно прокатала на контрольных прокатах.
Тогда Лиза еще размышляла о том, выступать в этом сезоне или нет, но если они с Алексеем Николаевичем (Мишиным) приняли такое решение, это надо уважать. В любом случае мы будем ждать выступления Лизы.
Лизе точно еще есть что сказать, и я думаю, это только приостановка карьеры. Сезон, конечно, потеряет многое в отсутствие Лизы, потому что у нее огромная армия поклонников, я тоже являюсь одним из почитателей ее таланта.
Конечно, от этого решения грустно, но, думаю, она будет принимать активное участие в ледовых шоу. Зрители смогут увидеть ее немного в другом амплуа», – сказал Авербух.
Загитова уже 4 года приостанавливается