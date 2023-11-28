Татьяна Тарасова: «На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале»
Тарасова считает, что фигуристы России могут быть в мировом топ-3 во всех видах.
На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям Международного союза конькобежцев (ISU).
«Безусловно, нам будет тяжело развиваться, если отстранение будет продолжаться долго. Но у нас сейчас очень хороший уровень.
Я смотрела вчера соревнования, у нас в каждом виде очень сильные спортсмены. На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
У мужчин сформировалась лидирующая группа на сезон в лице Шомы, Юмы, Ильи, Адама и (возможно, по крайней мере в перспективе) Као. Ни один наш мальчик, при всем уважении, в группу лидеров не смог бы здесь и сейчас влиться. Борьба за топ-5/6 при лучшем раскладе - да, но не более.
на ЧЕ уж точно бы были в призах везде
на ЧМЮ, там уже другое
но мне кажется тот же Гуменник за топ 4 бы смог зацепиться
а Гиньяр Фаббри, литовцы, финны и британцы ненамного сильнее Саши с Ваней...
После Ванги она вторая, кто видит будущее