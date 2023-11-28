Татьяна Тарасова: «На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Тарасова считает, что фигуристы России могут быть в мировом топ-3 во всех видах.

На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям Международного союза конькобежцев (ISU).

«Безусловно, нам будет тяжело развиваться, если отстранение будет продолжаться долго. Но у нас сейчас очень хороший уровень.

Я смотрела вчера соревнования, у нас в каждом виде очень сильные спортсмены. На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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38 комментариев

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imaxim
Да-да, особенно Букины всех бы победили))
+33
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Mikhail Lopatin
Посмотрел я как раз недавно наши танцы -- и параллельно танцы на NHK. Да уж, с таким развалом только за пьедестал и бороться. :) Потенциально Букины могли бы за что-то бороться на мировой арене, наверное, но явно не в нынешних своих кондициях.
У мужчин сформировалась лидирующая группа на сезон в лице Шомы, Юмы, Ильи, Адама и (возможно, по крайней мере в перспективе) Као. Ни один наш мальчик, при всем уважении, в группу лидеров не смог бы здесь и сейчас влиться. Борьба за топ-5/6 при лучшем раскладе - да, но не более.
+23
0
+23
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Katerina Sunny
На ЧЕ да, а на ЧМ в мужском, и тем более в танцах, совсем не факт.
+22
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+22
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Lennuci
Оспади, нас сегодня опять куда-то не допустили? Кого хоронят? Или говорящие головы только от банкета после московского этапа отошли?
+13
0
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Марина Юрьевна
Шапкозакидательство до хорошего не доводит)
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-1
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Мороженко
На пьедестале этапов Гран-при да, а вот на ЧМ вряд ли
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Amneris
Опять самоутешаемся?
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Виктория Обер
Были бы. Не будете.
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Irina037
В танцах точно нет,да и у мужчин вряд ли
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Док Аксель
В танцах точно нет и в МО под вопросом. То как выступили на отдельных этапах ГП наши лучшие фигуристы пока единичные эпизоды и о стабильности пока говорить не приходится, но перспектива у них есть.
+4
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Светлана Романова
Надо не только наши соревнования смотреть,а и зарубежные в этом сезоне,чтобы быть в курсе.Да уж конечно, великолепная шестерка фигуристов в МО,вышедшая в международный ФГП,так прямо и уступит призовое место на ЧМ.Надейтесь и ждите.
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Светлана Романова
Ответ Андрей Шабанов
Гуменник не то чтобы уступает Сиао... на том же ЧМ мог бы и за медаль побороться за золото вряд ли, но за бронзу вполне... главное не перенервничать и не перемудрить
И не напортачить Гуменнику в КП,как на первом этапе ГП.Лидеры сезона таких косяков на международных соревнованиях себе не позволяли,более менее стабильно выступали,а это признак большого мастерства.
+3
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КВАД
В открытом чемпионате Монголии - да.
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Бетси Тверская
Танцы - точно нет, при всей любви к Саше с Ваней. Мужчины - очень-очень сомнительно.
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татьяна макарова
В танцах мы были бы в попе, наши танцы сегодня - не конкурентоспособны, увы, и чем дальше мы будем в бане, тем в танцах дела будут хуже.
+2
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И это все о нем
Мечты- мечты в чём ваша сладость, потешить душу и вся радость, но они бывают далеки от реальности настолько, что и от них вдруг станет горько. Наш фк бомонд как всегда живёт в своей реальности, где мы всех побеждаем, но Лакерника уже нет там, где он так здорово помогал.
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Competition Score
Без дедушкиных грибов и дедушкиного стакана замыкали бы десятку.
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Девушка Безимени
чем бы ни тешились - лишь бы не вешались
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Пупкин Вольдемар
Как известно , история не знает сослагательного наклонения.
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AAPolyansky
в танцах - сомнительно, в мужском одиночном - возможно, в женском и парах - стопудняк
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La Gushka
Если бы да кабы, да во рту росли грибы...А они растут только в судейских оценках...
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KarinaNik
А в танцах?
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Док Аксель
Ответ Андрей Шабанов
выдумки на ЧЕ уж точно бы были в призах везде на ЧМЮ, там уже другое но мне кажется тот же Гуменник за топ 4 бы смог зацепиться а Гиньяр Фаббри, литовцы, финны и британцы ненамного сильнее Саши с Ваней...
Нас могли бы рассудить участие наших на международных ГС, а пока остаётся только прогнозировать каждому со своим мнением.
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Андрей Шабанов
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Ответ Док Аксель
Парни на ЧЕ вполне могли не одну ступеньку пьедестала занять. А по танцам мы пока уступаем и те же СБ и на ЧЕ не попали бы в призы.
выдумки
на ЧЕ уж точно бы были в призах везде
на ЧМЮ, там уже другое
но мне кажется тот же Гуменник за топ 4 бы смог зацепиться
а Гиньяр Фаббри, литовцы, финны и британцы ненамного сильнее Саши с Ваней...
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Док Аксель
Ответ Андрей Шабанов
в танцах бы были Степанова Букин очень хороши Мужики тоже сильно спрогрессировали на ЧЕ бы уж точно могли бороться за победу...
Парни на ЧЕ вполне могли не одну ступеньку пьедестала занять. А по танцам мы пока уступаем и те же СБ и на ЧЕ не попали бы в призы.
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Поговорим
Ответ Светлана Романова
И не напортачить Гуменнику в КП,как на первом этапе ГП.Лидеры сезона таких косяков на международных соревнованиях себе не позволяли,более менее стабильно выступали,а это признак большого мастерства.
Кто знает, как готовился бы Гуменник и другие лидеры нашего МО к сезону, если бы в нем были международные старты и соперники мирового уровня. Тем не менее все равно есть место оптимизму. По законам логики количество неизбежно переходит в качество, вот на московском этапе каждый спортсмен из выступивших владеет четверными прыжками, уровень вполне приличный, конкуренция сохраняется, мастерство того же Петра растёт, Роман Савосин очень хорош, Дикиджи отлично дебютировал. Наконец, от срывов подобных тому, что случилось с Гуменником никто не застрахован, даже признанные лидеры, достаточно вспомнить неудачу Чена в КП на корейской олимпиаде.
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Katerina Sunny
Ответ Железная Леди
пьедестал, надо понимать 3 места.
Так и я не про золото.
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Железная Леди
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Ответ Katerina Sunny
На ЧЕ да, а на ЧМ в мужском, и тем более в танцах, совсем не факт.
пьедестал, надо понимать 3 места.
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Андрей Шабанов
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Ответ Stigmata
на ЧЕ в танцах бронза за счастье была бы
пускай и бронза, тоже медаль, это и есть пьедестал
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Stigmata
Ответ Katerina Sunny
На ЧЕ да, а на ЧМ в мужском, и тем более в танцах, совсем не факт.
на ЧЕ в танцах бронза за счастье была бы
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PolinaIvi
Никаких призовых мест в танцах не было бы.
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Wiley Fox
Видения начались у бабы Тани

После Ванги она вторая, кто видит будущее
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