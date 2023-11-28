Тарасова о фигурном катании в России: «Мы ни в коем случае не деградируем. Плохо, что нет международных соревнований, но говорить, что мы стали делать что-то хуже – неправда»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что фигурное катание в России не деградирует.

«Пока тяжело сказать, негативно ли повлияло отстранение от международных соревнований на фигурное катание в стране. Заключительный этап Гран-при в России прошел на очень высоком уровне, спортсмены хорошо катались, делали максимум.

Мальчики исполняли элементы ультра-си. У девочек же четверной прыжок не прыгает никто в мире: на тренировках учатся, но в соревнования пока не вставляют. Наш уровень фигурного катания не упал, все девочки катаются на высоком уровне.

Конечно, это плохо, что у нас нет международных соревнований, но говорить о том, что мы стали делать что-то хуже – это неправда. Все фигуристы и тренеры хорошо поработали, мы привыкли к разным коллизиям. Мы ни в коем случае никак не деградируем.

Только вчера закончили соревнования, и мы собрали абсолютно полный огромный зал. Он был собран без какой-либо рекламы. Где вы такое видели? В Европе или в Америке? Нет, никогда. Только в России. Наоборот, такое катание, которое было у нас на этапе Гран-при, нужно показывать всем.

Так что мы не деградируем, мы готовы. Вопрос, готовы ли они нас принять, но мы можем выйти хоть завтра. Я думаю, поэтому нас и не хотят видеть», – сказала заслуженный тренер СССР.

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13 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Им никак раздали методичку "как внушить населению, что у нас все хорошо и даже лучше всех"?
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Anfitan
хуже чем кто? или хуже кого? победителей гран при? -нет! или относительно своей сборной прошлых лет -да!))))
+7
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The Best 20
лучше не слушать Тарасову, с её противным голосом.
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Лека-Лека
Все разговоры о деградации ЖО обусловлены тем, что народ хочет, чтобы ТШТ каждый год на гора ТЩК выдавал.
В ТШТ и так все в порядке.
А вот где девочки с высокими достижениями их других штабов?
Хотелось бы посмотреть анализ что в каких штабах делается , и чего от них ожидать.
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Nastya163
А меж тем на танцы Татьяна Анатольевна не осталась посмотреть)
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Сергей
Я вот представил, каким голосом она это говорит и прямо аж рвануло...., ну в смысле буээээ...
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Lennuci
Интересно, а кто готов выйти хоть завтра? На первые 3 этапа топов по пальцам можно было пересчитать, кто в травмах, кто в развале, кто в шоу.
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КВАД
Что то я не вижу теперь больше в трансляциях 1 канала женского одиночного, а раньше их в первую очередь показывали. Это показатель. Ибо главная задача 1 канала - не огорчать и не раздражать и без того раздражённое население и показывать только то, с чем у нас хорошо.
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Lennuci
Ответ Nastya163
А меж тем на танцы Татьяна Анатольевна не осталась посмотреть)
Там кроме Ванечки никто победить и не мог, чего смотреть.
Жаль на награждении почти пустой зал уже был.
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Lana74
Ответ Инна1945
Это правда. В фигурке не деградируем. Пары у нас топовые. Девушки шикарные. Если сейчас открыть международку, то Лиза Туктик или Ксюша Синицына при честном соревновновании победят любую одиночницу, молодые танцоры классные. Ещё бы узнать, что кушают в мужском амеры и японцы, чтобы прыгать много квадов, делать убойные дороги и вращения и презентовать программу одновременно...А так парней шикарных тоже целая россыпь.
Посмотрев все международные гран-при, однозначно можно сказать так только про пары, пары да, топовые. Девушки наши уже тройные прыгать не могут, даже топы -пример: Синицына в короткой, Валиева в ПП. Танцы и постоянно деревянные мужчины - это смех и слезы
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