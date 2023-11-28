Тарасова о фигурном катании в России: «Мы ни в коем случае не деградируем. Плохо, что нет международных соревнований, но говорить, что мы стали делать что-то хуже – неправда»

Татьяна Тарасова считает, что фигурное катание в России не деградирует.

«Пока тяжело сказать, негативно ли повлияло отстранение от международных соревнований на фигурное катание в стране. Заключительный этап Гран-при в России прошел на очень высоком уровне, спортсмены хорошо катались, делали максимум.

Мальчики исполняли элементы ультра-си. У девочек же четверной прыжок не прыгает никто в мире: на тренировках учатся, но в соревнования пока не вставляют. Наш уровень фигурного катания не упал, все девочки катаются на высоком уровне.

Конечно, это плохо, что у нас нет международных соревнований, но говорить о том, что мы стали делать что-то хуже – это неправда. Все фигуристы и тренеры хорошо поработали, мы привыкли к разным коллизиям. Мы ни в коем случае никак не деградируем.

Только вчера закончили соревнования, и мы собрали абсолютно полный огромный зал. Он был собран без какой-либо рекламы. Где вы такое видели? В Европе или в Америке? Нет, никогда. Только в России. Наоборот, такое катание, которое было у нас на этапе Гран-при, нужно показывать всем.

Так что мы не деградируем, мы готовы. Вопрос, готовы ли они нас принять, но мы можем выйти хоть завтра. Я думаю, поэтому нас и не хотят видеть», – сказала заслуженный тренер СССР.