Татьяна Тарасова: «Муравьева перестаралась, видимо, уж очень ей хотелось. Может быть, тренеры переусердствовали»

Татьяна Тарасова считает, что Софья Муравьева может показать лучшее выступление на чемпионате России.

На Гран-при России в Москве Муравьева стала третьей. Она дважды пыталась исполнить тройной аксель в произвольной программе, но оба раза упала.

« была не той Муравьевой, которую мы знаем. Она вообще очень сильная спортсменка, прыгает здорово.

Она перестаралась, видимо, уж очень ей хотелось. Может быть, тренеры переусердствовали.

Вот посмотрите, на чемпионате России она будет во сто крат лучше, потому что она очень сильная. У нее хорошее качество элементов», – сказала Тарасова.