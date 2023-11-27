Татьяна Тарасова: «Муравьева перестаралась, видимо, уж очень ей хотелось. Может быть, тренеры переусердствовали»
Татьяна Тарасова считает, что Софья Муравьева может показать лучшее выступление на чемпионате России.
На Гран-при России в Москве Муравьева стала третьей. Она дважды пыталась исполнить тройной аксель в произвольной программе, но оба раза упала.
«Муравьева была не той Муравьевой, которую мы знаем. Она вообще очень сильная спортсменка, прыгает здорово.
Она перестаралась, видимо, уж очень ей хотелось. Может быть, тренеры переусердствовали.
Вот посмотрите, на чемпионате России она будет во сто крат лучше, потому что она очень сильная. У нее хорошее качество элементов», – сказала Тарасова.
Два падения у Муравьевой - ужос, ужос. Перестаралась девушка.
Соня, к сожалению ждать дельных советов от ТАТ нет смысла.
Ксюша скользит, конечно, шикарно. Но Муравьева не сильно уступает.
И да, прыжки у Муравьевой не самые плохие, чтобы их разом потерять.
Кстати, спортс почнму-то пропустил эпичный пост от Плющенко от 24.11:
"Мои маленькие ,но очень сильные духом юниоры! Никa ,Софа, Никита - 12 ультра -си на троих в Произвольной программе! Наша спортивная пара - за год сделали невозможное - Влад и Настя! Несмотря на непредсказуемые обстоятельства мы собрали полный набор наград : Ника - золото , Никита -серебро , Влад и Настя - бронза ! А наша Софа Титова бомбанула - 4 ультра -си в произволке, и я уверен, что все её награды впереди, потому что она -боец и уникальная спортсменка! Горжусь Вами , ребята! ВЫ все - настоящие Чемпионы! Спасибо всей нашей команде за большую работу! Выдохнем , выступим в нашем туре «Союз Чемпионов» и снова в бой"
Т.е. за неимением лучшего Плющенко выставляет какие-то победы прошлогодней давности вместе с фото для привлечения внимания к своим шоу.
И народ в комментах восхищается, тип "так их всех, молодцы, поздравляем с победой!" 🙈🙈🙈
Меня больше интересует акценты в ее интервью про "не заслужила" триксель, повторено, причем, неоднократно, плак-плак Как можно триксель "заслужить"? Вроде как она сама его делает. Ну выезжай, раз считаешь, что "заслужила".
На раскатке триксель она делает - значит, проблема чисто в голове, нужно что-то поменять в подготовке, иначе будет как Жилина два года назад. Ну и не понравилась чрезмерная самонадеянность Муравьевой, когда она после КП заявила про триксель "увидите в произвольной". Сначала сделай, потом говори
По эмоциям и презентации - как по мне, презентует Соня хорошо, в меня заходит, но вот хаотичное махание руками под музыку реально все портит и стало уже привычным. А попадания в акценты на фоне общего диссонанса выглядят как сломанные часы, которые два раза в сутки показывают правильное время. Обе программы совершенно не запоминающиеся, особенно на фоне короткой Валиевой и произвольных Яметовой и Синицыной
Но ничего не поделаешь! Если хватит терпения, как у немногих бывает, то вернётся,--возможно и триксель, как Туктамышева, вернуть сможет.
Тут ещё как Плюх на это смотреть будет, потому что зачем ему фигуристка, болтающаяся в конце десятки. Там уже есть такие--Титова, Мазур и проч.
И где там было эмоционально, если это уже 10 одинаковая программа с одинаковым выражением лица….
А ведь это был рядовой этап Гран-при, Соня на втором месте.
И то, что произошло на следующий день, развал произвольной - следствие вот такого настроя. Нельзя такую драму устраивать после, извините, банального падения с трикселя. Это ей самой очень и очень мешает.
Ну, мне так издалека видится.
И вообще «завалила» - это оценочное суждение. Мне кажется да, вам - отличный прокат, спорить наверно не будем. Но и говорить «зачем вы врете» смысла нет, тк нет четких общепринятых критериев «заваленности».
Не будем сотрясать воздух, всего хорошего.