Татьяна Тарасова: «Муравьева перестаралась, видимо, уж очень ей хотелось. Может быть, тренеры переусердствовали»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Р-Спорт Софья Муравьева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Софья Муравьева может показать лучшее выступление на чемпионате России.

На Гран-при России в Москве Муравьева стала третьей. Она дважды пыталась исполнить тройной аксель в произвольной программе, но оба раза упала. 

«Муравьева была не той Муравьевой, которую мы знаем. Она вообще очень сильная спортсменка, прыгает здорово.

Она перестаралась, видимо, уж очень ей хотелось. Может быть, тренеры переусердствовали.

Вот посмотрите, на чемпионате России она будет во сто крат лучше, потому что она очень сильная. У нее хорошее качество элементов», – сказала Тарасова.

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153 комментария

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umma
До сих пор для меня загадка- почему её считают такой компонентной, в интервью о ней говорят как будто это чуть ли не лучшая из лучших, ну я просто не вижу в ней ничего такого особенного, ну вообще ..для меня она абсолютно обычная фигуристка , есть намного интереснее девочки ..каждый раз когда я читаю или смотрю какие оды ей поют всегда задаюсь этим вопросом 🙄 Да скорость есть у неё, но ни эмоций нет в программах ,одни взмахи руками ,очень резкое катание я бы так сказала,незнаю я когда вот смотрю её прокаты и реально не понимаю за что такие баллы ,в какой момент она успела стать самой компонентной ( её же тренеры так говорят😁).. О ней так говорят как будто она прыгает несколько разных ультраси или же у неё супер растяжка или она показывает ну оч красивое мягкое катание - ну нет в ней этого .. знаю меня будут минусовать, но это моё мнение и загадка для меня 😆😆
+86
-36
+50
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Марина Рязанова
Лучше перестараться, чем недостараться, Соня рискнула, у меня эта спортсменка вызывает уважение.
+53
-10
+43
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Ягун Ягунини
ТАТ часто говорит то, что ей выгодно, а не то, что есть на самом деле, да и несёт её периодически. Но то, что она проффи, отрицать глупо, как и наличие у неё умения выхватить суть. Вот и в данном случае - "тренеры переусердствовали". Ёмко и точно определила причину неудачи Сони на этапе. Очень уж хотелось главному академику сверкнуть в КиКе победным лицом. Тем более, что победа Муравьевой на этапе в Казани случилась без его участия. Вот и накручивали Соню. Об этом лучше всего говорят интервью Муравьевой как после КП так и после ПП, которые она давала чуть не плача. Словно извиняясь, что не оправдала высокого доверия.
+47
-14
+33
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Юра Плисецкий
Интересное мнение у Тарасовой. Два падения у Валиевой ерунда, небольшая ошибочка и вообще блистательное катание.
Два падения у Муравьевой - ужос, ужос. Перестаралась девушка.

Соня, к сожалению ждать дельных советов от ТАТ нет смысла.
+60
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+32
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ekaterina_)))
Ответ umma
До сих пор для меня загадка- почему её считают такой компонентной, в интервью о ней говорят как будто это чуть ли не лучшая из лучших, ну я просто не вижу в ней ничего такого особенного, ну вообще ..для меня она абсолютно обычная фигуристка , есть намного интереснее девочки ..каждый раз когда я читаю или смотрю какие оды ей поют всегда задаюсь этим вопросом 🙄 Да скорость есть у неё, но ни эмоций нет в программах ,одни взмахи руками ,очень резкое катание я бы так сказала,незнаю я когда вот смотрю её прокаты и реально не понимаю за что такие баллы ,в какой момент она успела стать самой компонентной ( её же тренеры так говорят😁).. О ней так говорят как будто она прыгает несколько разных ультраси или же у неё супер растяжка или она показывает ну оч красивое мягкое катание - ну нет в ней этого .. знаю меня будут минусовать, но это моё мнение и загадка для меня 😆😆
Ну, вчера вот я заметила разницу в катании между Муравьевой и другими, например. Катается она действительно быстро и легко визуально.
Ксюша скользит, конечно, шикарно. Но Муравьева не сильно уступает.
+38
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+26
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ekaterina_)))
Ответ Большой Влад
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Так-то Софья выглядит на свой возраст, не сказать, что у неё какое-то детское тело. Маму ее видела, мама стройная.
И да, прыжки у Муравьевой не самые плохие, чтобы их разом потерять.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Gelios77
Основная проблема Сони это ее "тренерок на чиле". Она могла прыгать 1 3А и вполне бороться за золото, а не вываливаться из тройки по произвольной. Ну уронила бы 1 ультра-си. Их все роняют. Ничего страшного. На раскатке получались. Но тренерок пропустил победный прокат и нольтрофеич желает отрофеится наконец-то в кике. Не вышло. Соню жаль.
Нольтрофеич👍😂😂😂
Кстати, спортс почнму-то пропустил эпичный пост от Плющенко от 24.11:
"Мои маленькие ,но очень сильные духом юниоры! Никa ,Софа, Никита - 12 ультра -си на троих в Произвольной программе! Наша спортивная пара - за год сделали невозможное - Влад и Настя! Несмотря на непредсказуемые обстоятельства мы собрали полный набор наград : Ника - золото , Никита -серебро , Влад и Настя - бронза ! А наша Софа Титова бомбанула - 4 ультра -си в произволке, и я уверен, что все её награды впереди, потому что она -боец и уникальная спортсменка! Горжусь Вами , ребята! ВЫ все - настоящие Чемпионы! Спасибо всей нашей команде за большую работу! Выдохнем , выступим в нашем туре «Союз Чемпионов» и снова в бой"

Т.е. за неимением лучшего Плющенко выставляет какие-то победы прошлогодней давности вместе с фото для привлечения внимания к своим шоу.
И народ в комментах восхищается, тип "так их всех, молодцы, поздравляем с победой!" 🙈🙈🙈
+31
-6
+25
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ umma
До сих пор для меня загадка- почему её считают такой компонентной, в интервью о ней говорят как будто это чуть ли не лучшая из лучших, ну я просто не вижу в ней ничего такого особенного, ну вообще ..для меня она абсолютно обычная фигуристка , есть намного интереснее девочки ..каждый раз когда я читаю или смотрю какие оды ей поют всегда задаюсь этим вопросом 🙄 Да скорость есть у неё, но ни эмоций нет в программах ,одни взмахи руками ,очень резкое катание я бы так сказала,незнаю я когда вот смотрю её прокаты и реально не понимаю за что такие баллы ,в какой момент она успела стать самой компонентной ( её же тренеры так говорят😁).. О ней так говорят как будто она прыгает несколько разных ультраси или же у неё супер растяжка или она показывает ну оч красивое мягкое катание - ну нет в ней этого .. знаю меня будут минусовать, но это моё мнение и загадка для меня 😆😆
Поддержу вас. Искренне недоумеваю, где там "компонентность"?! Испуганный ребенок, вечно на стрессе и страданиях, носится по катку в одном и том же образе уж который год. Триксель потерян. Из хорео-фирменный стиль АП-руки-мельницы.
Меня больше интересует акценты в ее интервью про "не заслужила" триксель, повторено, причем, неоднократно, плак-плак Как можно триксель "заслужить"? Вроде как она сама его делает. Ну выезжай, раз считаешь, что "заслужила".
+39
-16
+23
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Алена Иванова
Такое ощущение что у Сони какой-то эмоциональный пубертат. Сам прокат в произвольной странный. Если завалила одиночный триксель, зачем идёт потом в каскаде?! Зачем то потом ещё лутц лишний. Такое ощущение что она вообще не расматривала вариант что упадет с трикселей и не подготовила варианты. Соня и раньше не было стабильна с трикселем с чего вдруг на первом прокате такая уверенность что прыгнет. Всё это самоедство на вью , слезы правда не понимаю . Это не отбор на международные. Это просто этап. Тем более везде прошла. Может и правда надо свою энергию надо направлять не только на фигурное катание, чтобы не было таких переживаний
+27
-4
+23
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Gelios77
Основная проблема Сони это ее "тренерок на чиле". Она могла прыгать 1 3А и вполне бороться за золото, а не вываливаться из тройки по произвольной. Ну уронила бы 1 ультра-си. Их все роняют. Ничего страшного. На раскатке получались. Но тренерок пропустил победный прокат и нольтрофеич желает отрофеится наконец-то в кике. Не вышло. Соню жаль.
+29
-7
+22
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ретроградный меркурий
Соня своими руками отдала железобетонное серебро на этапе. Крайне глупое решение после падения на трикселе идти снова на него же с риском получить "репу", не говоря уже о нарушении правила повторов. В этом нет ни ума, ни стратегии, налицо косяк тренеров при накатывании программ и ошибка Сони при компоновке прыжков.
На раскатке триксель она делает - значит, проблема чисто в голове, нужно что-то поменять в подготовке, иначе будет как Жилина два года назад. Ну и не понравилась чрезмерная самонадеянность Муравьевой, когда она после КП заявила про триксель "увидите в произвольной". Сначала сделай, потом говори
По эмоциям и презентации - как по мне, презентует Соня хорошо, в меня заходит, но вот хаотичное махание руками под музыку реально все портит и стало уже привычным. А попадания в акценты на фоне общего диссонанса выглядят как сломанные часы, которые два раза в сутки показывают правильное время. Обе программы совершенно не запоминающиеся, особенно на фоне короткой Валиевой и произвольных Яметовой и Синицыной
+27
-6
+21
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Gelios77
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Нольтрофеич👍😂😂😂 Кстати, спортс почнму-то пропустил эпичный пост от Плющенко от 24.11: "Мои маленькие ,но очень сильные духом юниоры! Никa ,Софа, Никита - 12 ультра -си на троих в Произвольной программе! Наша спортивная пара - за год сделали невозможное - Влад и Настя! Несмотря на непредсказуемые обстоятельства мы собрали полный набор наград : Ника - золото , Никита -серебро , Влад и Настя - бронза ! А наша Софа Титова бомбанула - 4 ультра -си в произволке, и я уверен, что все её награды впереди, потому что она -боец и уникальная спортсменка! Горжусь Вами , ребята! ВЫ все - настоящие Чемпионы! Спасибо всей нашей команде за большую работу! Выдохнем , выступим в нашем туре «Союз Чемпионов» и снова в бой" Т.е. за неимением лучшего Плющенко выставляет какие-то победы прошлогодней давности вместе с фото для привлечения внимания к своим шоу. И народ в комментах восхищается, тип "так их всех, молодцы, поздравляем с победой!" 🙈🙈🙈
Это Титова на 10м месте бомбанула?))))) Как есть бомба) остальные тоже. Сарновский на последнем месте приехал. Жилина бомбит не останавливаясь без руки в группировке. Хорошо не лицом в лед. Бомбовоз напыщенный.
+27
-6
+21
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Lara_Croft
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Поддержу вас. Искренне недоумеваю, где там "компонентность"?! Испуганный ребенок, вечно на стрессе и страданиях, носится по катку в одном и том же образе уж который год. Триксель потерян. Из хорео-фирменный стиль АП-руки-мельницы. Меня больше интересует акценты в ее интервью про "не заслужила" триксель, повторено, причем, неоднократно, плак-плак Как можно триксель "заслужить"? Вроде как она сама его делает. Ну выезжай, раз считаешь, что "заслужила".
Согласна с вами, она все время какая-то испуганная и зажатая, слишком сильно машет руками, никаких компонентов там нет. Просто в комменты опять нагнали бо то ферму для восхвалений, по методичке пишут, ах какие Трусова, Жилина и Муравьева артистичные, причем пишут одни и те же ники.
+27
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+19
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Ягун Ягунини
Ответ ретроградный меркурий
Соня своими руками отдала железобетонное серебро на этапе. Крайне глупое решение после падения на трикселе идти снова на него же с риском получить "репу", не говоря уже о нарушении правила повторов. В этом нет ни ума, ни стратегии, налицо косяк тренеров при накатывании программ и ошибка Сони при компоновке прыжков. На раскатке триксель она делает - значит, проблема чисто в голове, нужно что-то поменять в подготовке, иначе будет как Жилина два года назад. Ну и не понравилась чрезмерная самонадеянность Муравьевой, когда она после КП заявила про триксель "увидите в произвольной". Сначала сделай, потом говори По эмоциям и презентации - как по мне, презентует Соня хорошо, в меня заходит, но вот хаотичное махание руками под музыку реально все портит и стало уже привычным. А попадания в акценты на фоне общего диссонанса выглядят как сломанные часы, которые два раза в сутки показывают правильное время. Обе программы совершенно не запоминающиеся, особенно на фоне короткой Валиевой и произвольных Яметовой и Синицыной
Думаю, что это не самонадеянность, а производное от накачек ТШ. Эти постоянные, "Бомбим, чемпионка", "Снова в бой", "Всех порвать", во-первых заставляют изо всех сил стараться соответствовать этим накачкам, а во-вторых, манера общения главных академиков поневоле передается ученикам.
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+19
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Fellina
Ответ umma
До сих пор для меня загадка- почему её считают такой компонентной, в интервью о ней говорят как будто это чуть ли не лучшая из лучших, ну я просто не вижу в ней ничего такого особенного, ну вообще ..для меня она абсолютно обычная фигуристка , есть намного интереснее девочки ..каждый раз когда я читаю или смотрю какие оды ей поют всегда задаюсь этим вопросом 🙄 Да скорость есть у неё, но ни эмоций нет в программах ,одни взмахи руками ,очень резкое катание я бы так сказала,незнаю я когда вот смотрю её прокаты и реально не понимаю за что такие баллы ,в какой момент она успела стать самой компонентной ( её же тренеры так говорят😁).. О ней так говорят как будто она прыгает несколько разных ультраси или же у неё супер растяжка или она показывает ну оч красивое мягкое катание - ну нет в ней этого .. знаю меня будут минусовать, но это моё мнение и загадка для меня 😆😆
Я об этом писала, но ответа не получила). Скучнейшая фигуристка с никакими программами и вечно со страдальческим лицом.
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Алёна Вода
Да просто подступает пубертат, он у СМ поздний будет, видимо. У Камилы всё уже идёт к концу, а у Муравьёвой всё только начинается,--хотя они примерно ровесницы. В следующих 2-х сезонах будет валить и тройные (все через это проходят).
Но ничего не поделаешь! Если хватит терпения, как у немногих бывает, то вернётся,--возможно и триксель, как Туктамышева, вернуть сможет.
Тут ещё как Плюх на это смотреть будет, потому что зачем ему фигуристка, болтающаяся в конце десятки. Там уже есть такие--Титова, Мазур и проч.
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+15
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Алёна Вода
Ответ Ягун Ягунини
ТАТ часто говорит то, что ей выгодно, а не то, что есть на самом деле, да и несёт её периодически. Но то, что она проффи, отрицать глупо, как и наличие у неё умения выхватить суть. Вот и в данном случае - "тренеры переусердствовали". Ёмко и точно определила причину неудачи Сони на этапе. Очень уж хотелось главному академику сверкнуть в КиКе победным лицом. Тем более, что победа Муравьевой на этапе в Казани случилась без его участия. Вот и накручивали Соню. Об этом лучше всего говорят интервью Муравьевой как после КП так и после ПП, которые она давала чуть не плача. Словно извиняясь, что не оправдала высокого доверия.
Даже побрился ради ожидаемой победы))). Но--не дождался! Вообще кажется, что когда Плюха нет рядом, то Мура выступает лучше...
+20
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+15
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Здравый@смысл@
Ответ Марина Рязанова
Лучше перестараться, чем недостараться, Соня рискнула, у меня эта спортсменка вызывает уважение.
Соня молодец, стабильность придет обязательно
+20
-5
+15
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Sobr
Падение с тройного акселя - переусердствовала, падение стройного лутца - блистательно? Вся суть нашего фк и объективности в нем. И ведь даже ни у кого язык не повернется озвучить правду, просто позор, еще и этот пресс-релиз ФФКР с хвалебными одами полирующей лед Валиевой, просто мрак.
+34
-19
+15
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Ягун Ягунини
Думаю, что это не самонадеянность, а производное от накачек ТШ. Эти постоянные, "Бомбим, чемпионка", "Снова в бой", "Всех порвать", во-первых заставляют изо всех сил стараться соответствовать этим накачкам, а во-вторых, манера общения главных академиков поневоле передается ученикам.
Там еще мать загрузили контрактами на обшив плюще- шоу, тоже ж "старайся, дочка, нам такие деньги и не снились, работай"
+16
-2
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Kristine Kristine
Для этого всего лишь нужно хоть раз увидеть ФК в живую.
Ну видела я Муравьеву вживую много раз. Скукота, народ зевает и в телефонах сидит во время ее проката.
+28
-15
+13
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Елена Силкина
Ответ Леди Брэкнелл
Она зря несколько раз пообещала, что мол завтра прыгнет триксель. Вот и пришлось.
Да, молчание-золото, тем более перед прокатами. "Хочешь рассмешить Бога- расскажи о своих планах".
+14
-1
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Алена Иванова
Такое ощущение что у Сони какой-то эмоциональный пубертат. Сам прокат в произвольной странный. Если завалила одиночный триксель, зачем идёт потом в каскаде?! Зачем то потом ещё лутц лишний. Такое ощущение что она вообще не расматривала вариант что упадет с трикселей и не подготовила варианты. Соня и раньше не было стабильна с трикселем с чего вдруг на первом прокате такая уверенность что прыгнет. Всё это самоедство на вью , слезы правда не понимаю . Это не отбор на международные. Это просто этап. Тем более везде прошла. Может и правда надо свою энергию надо направлять не только на фигурное катание, чтобы не было таких переживаний
Это называется головокружение от успехов после внезапного золота. Переоценила свои силы, было видно, что она выходила "всех рваать" (голосом Плющенко).
+26
-14
+12
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Алёна Вода
Ответ ekaterina_)))
С таким скольжением - не много)
Так и нет никакого "такого" скольжения!))) Обычное скольжение,--в основном--прямолинейное быстрое перемещение беговыми шагами (в конькобежном спорте это ценится, а в ФК--малоценно)
+15
-5
+10
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Elenavasilevna
Смешная Тарасова. Что значит "перестаралась, видимо, уж очень ей хотелось" ? Спортсменка выходит на старт и не должна хотеть выиграть?
+11
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Жизненная
Ответ Irina037
Хочется попросить Соню не читать вообще никаких комментариев ,здесь яд изливают массово адепты Хрустального,чтобы вывести из равновесия Соню.Соня, спокойно готовься к ЧР и вставляй ультра-си в зависимости от своих ощущений,а не по заявкам ботов Хрустального
Ультра си она вставляет наперекор тренерскому штабу, а не "по заявкам" болельщиков Хрустального ...
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Жизненная
Ответ Black&White
Вы про кучерявую даму в пальто? Действительно, зыркает так, что спортсмены ультра си валят.
Не забывайте про носатого , изредка бритого, начинающего тренера, который так Соню запугал поо "бомбим дальше", что она с 3 падениями, репой и повторами прыжка закончила...
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Irina29
Ответ Shtirly
Татьяна Анатольна, не надо лезть к Плющенко со своими дурацкими претензиями. Подскажите лучше вашей подружайке Этери Георгиевне, что Камила настолько бОльшенькая стала, что скоро уже переплюнет Сотскову в ее последние годы по объему. О допинге ни слова...
Ну на пъедестале они с Муравьёвой одинаково смотрелись, Соня просто плоская по сравнению с Камилой. Я не заметила какой-то большой разницы
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nina1212
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Поддержу вас. Искренне недоумеваю, где там "компонентность"?! Испуганный ребенок, вечно на стрессе и страданиях, носится по катку в одном и том же образе уж который год. Триксель потерян. Из хорео-фирменный стиль АП-руки-мельницы. Меня больше интересует акценты в ее интервью про "не заслужила" триксель, повторено, причем, неоднократно, плак-плак Как можно триксель "заслужить"? Вроде как она сама его делает. Ну выезжай, раз считаешь, что "заслужила".
натура такая, и окружение видимо влияет. Есть такие люди, которые все время себя принижают, и выставляют свои страдания напоказ, чтобы их пожалели и доказывали обратное - "Нет Сонечка, ты заслужила, ты лучшая" . Это проявление слабости, инфантильности В спорте так нельзя! Соне нужен психолог. Но что может сделать психолог, если тренеры, а может и родители не учитывают сонин характер и гонят на лед "Всех порвать и принести тренеру медаль" "
+11
-3
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Gelios77
Это Титова на 10м месте бомбанула?))))) Как есть бомба) остальные тоже. Сарновский на последнем месте приехал. Жилина бомбит не останавливаясь без руки в группировке. Хорошо не лицом в лед. Бомбовоз напыщенный.
Да) причем выставил фото Жилиной с Садковой в призах. Это ж какой оно давности, если Садкова из-за травмы пропустила весь прошлый сезон да и начало этого даже?
+10
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+8
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kristyfklvr
Ответ Пахра
Не правда, просто потому, что это не правда, красиво Соня катается, залюбуешься, вчера сильно расстроилась после падения, но и тогда прокатала красиво и эмоционально, смотрится она на льду замечательно
Не знаю, где вы видели вчера красиво… на выездах клюёт носом, все эти же выезды корявые, руками машет вообще не в тему, как-то лихорадочно , скольжения прям вау как тут все говорят, очевидно, у нее нет
И где там было эмоционально, если это уже 10 одинаковая программа с одинаковым выражением лица….
+13
-5
+8
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Elenavasilevna
Ответ Инна1945
Муравьева перестаралась наверно потому, что хотела золотую медаль. Хотела ваш Космос обогнать, которому в короткой поставили столько баллов, как будто она триксель прыгнула😁
Конечно хотела, тут как раз всё понятно. Любая спортсменка выходит бороться, с желанием победить, но вот Ваш сарказм по поводу Камилы совсем не в тему. Что касается компонентности, тут Валиева действительно - космос, харизмы на троих, красивые вращения, шаги, связки, артистизм, при чем в КП она все чисто сделала в отличие от Сони.
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+8
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Алёна Вода
Ответ Е...С
Не знаю, что писали про Трусову, но изменения в фигуре Сони мне, например, заметны. У ее мамы, кстати, такая же фигура.
Совершенно нет никаких вторичных половых признаков ещё. Все прелести пубера--впереди)))
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+7
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Е...С
Соню в прыжке в разные стороны бросало, ось слетала, а она пыталась ее в самом прыжке выправить. Соня сама сказала, что знает почему это происходит. Прыжок ультра-си и понятно, что очень трудно его прыгать, особенно если взрослеешь. Главное, на расстраиваться, продолжать радовать своих болельщиков и радоваться самой таким прекрасным прокатам.
+16
-9
+7
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Алёна Вода
Ответ Е...С
Начала она оформляться, глаза только надо открыть. Не у всех же такие формы как у Алины или Камилы.
Понятно, что у Муры фигура--по мужскому типу. Широченные плечи, узкие бёдра. Когда они стоят с Камилой рядом,--заметно, насколько Мура крупнее Камилы,--скелетом крупнее. А Камила просто приобрела аппетитные формы, которые через год уйдут (как только гормоны улягутся), рядом с СМ она будет выглядеть как Дюймовочка
+13
-6
+7
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Зиля Бадриева
Ответ Е...С
Никакая у Муры не мужская фигура. У Сони бедра шире чем у Алины, например. И уж точно плечи не шире чем у Камилы.
Соня в костях пошире будет Ками, просто Камила очень мышечная, особенно на бёдрах и голени.
+7
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Kristine Kristine
Это больше о людях говорит, чем о фигуристке.
Ну конечно. Остальных смотрят, обсуждают, а на Муравьевой резко становятся "плохими"?)) Просто она реально скучная. Откатала- и что катала, под какую музыку, что был за образ, никто не вспомнит. Максимум-снова что-то несчастненькое было.
+10
-4
+6
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Anna
Ответ Shtirly
Татьяна Анатольна, не надо лезть к Плющенко со своими дурацкими претензиями. Подскажите лучше вашей подружайке Этери Георгиевне, что Камила настолько бОльшенькая стала, что скоро уже переплюнет Сотскову в ее последние годы по объему. О допинге ни слова...
"Большенькая Камила" прыгает четверной тулуп, и обязательно прыгнет его в прокате, а вот что будет с прыжками Муравьевой посмотрим, когда у него хоть немного вырастет грудь
+24
-18
+6
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U-hoho
В Соне больше всего беспокоит ее «голова». На этапе в Москве хорошо откатала короткую, падение с трикселя - это запланированный риск. Никто его еще в сезоне не прыгал, и Соня не прыгала. Тем не менее на послепрокатном интервью она практически рыдает, на ней лица нет, как будто я не знаю … какая-то трагедия случилась, кто-то умер.
А ведь это был рядовой этап Гран-при, Соня на втором месте.
И то, что произошло на следующий день, развал произвольной - следствие вот такого настроя. Нельзя такую драму устраивать после, извините, банального падения с трикселя. Это ей самой очень и очень мешает.
Ну, мне так издалека видится.
+10
-4
+6
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Tatuna
Ответ Инна1945
Муравьева перестаралась наверно потому, что хотела золотую медаль. Хотела ваш Космос обогнать, которому в короткой поставили столько баллов, как будто она триксель прыгнула😁
Камила столько же баллов получала с упаденым трикселем и на межстартах, так что зря стараетесь, наброс мимо.😁
+8
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Леди Брэкнелл
И еще хочу сказать, не знаю читает Соня или ее мама вот это вот всё - не надо вестись на провокации! Неужели вы не понимаете, что это была спланированная информационная атака, когда подняли вой о том, что позорно выигрывать без трикселя?! Вас развели как детей, хитрее надо быть и думать только о себе, а не о том, как ты выглядишь в глазах нелюбителей. Соня им не понравится никогда и все ее успехи будут объявлены нечестными. Забейте, ничего не читайте и спокойно соревнуйтесь.
+25
-19
+6
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Алёна Вода
Ответ Е...С
Соню в прыжке в разные стороны бросало, ось слетала, а она пыталась ее в самом прыжке выправить. Соня сама сказала, что знает почему это происходит. Прыжок ультра-си и понятно, что очень трудно его прыгать, особенно если взрослеешь. Главное, на расстраиваться, продолжать радовать своих болельщиков и радоваться самой таким прекрасным прокатам.
Эх, это только начало (конца). Всё взросление--впереди (Мура ещё даже оформляться не начала). То ли ещё будет...
+9
-3
+6
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Леди Брэкнелл
Ответ Е...С
А еще эти крики, что надо без Плющенко ездить, как будто не с ним она в прошлом году свои триксели прыгала.
Ну это вообще ерунда полная. Всегда она рядом с ним прекрасно катала. И вчера бы прекрасно откатала без ультраси.
+18
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+5
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метель
Ответ Шалимар
Чём запугал? Подарками за победу на предыдущем этапе?
так подарки отрабатывать надо, ни разу ни из одного ТШ не было слышно, что что то подарили за победу, наградили денежными призами, сводили в ресторан, только от АП такое постоянно
+7
-2
+5
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Anna
Ответ Е...С
У Сони уже фигура поменялась, бедра стали чуть шире и ноги потолще. Грудь, кстати, тоже есть, не у всех размер груди как у Камилы.
Тоже самое писали про Трусову, когда она была у Плющенко)
+8
-3
+5
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U-hoho
Ответ Леди Брэкнелл
О чем речь? Мне на ваше мнение сами знаете что 😂 Врать не надо.
Слушайте, Два заваленных прыжка, сорванный каскад (вроде), повтор тройного, не успела сориентироваться, как итог, плохие баллы, и итоговое место в ПП - я вот об этом, когда пишу «завалила». А не о том, что Муравьева плохо катает.
И вообще «завалила» - это оценочное суждение. Мне кажется да, вам - отличный прокат, спорить наверно не будем. Но и говорить «зачем вы врете» смысла нет, тк нет четких общепринятых критериев «заваленности».
Не будем сотрясать воздух, всего хорошего.
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+5
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Док Аксель
Исполненный триксель на тренировках и на раскатке это одно, а на самих соревнованиях другое. Тут уже срабатывает психология, боязнь ошибиться и определённый риск, на который пошла Муравьёва в ПП со вторым трикселем в каскаде. Как итог всё то, что мы видели и случилось. Сделает выводы ТШ и сама Соня, увидим на других соревнованиях.
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+5
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Ягун Ягунини
Ответ U-hoho
В Соне больше всего беспокоит ее «голова». На этапе в Москве хорошо откатала короткую, падение с трикселя - это запланированный риск. Никто его еще в сезоне не прыгал, и Соня не прыгала. Тем не менее на послепрокатном интервью она практически рыдает, на ней лица нет, как будто я не знаю … какая-то трагедия случилась, кто-то умер. А ведь это был рядовой этап Гран-при, Соня на втором месте. И то, что произошло на следующий день, развал произвольной - следствие вот такого настроя. Нельзя такую драму устраивать после, извините, банального падения с трикселя. Это ей самой очень и очень мешает. Ну, мне так издалека видится.
Петросян в сезоне прыгала триксель, причем, в отличие от Муравьевой, успешно. А по юниоркам, так же успешно, прыгали Базылюк и Стрельцова. И сегодня на турнире Бутырской Лиза Андреева впервые пошла на 3А и сделала его в каскаде с 3Т. Поставили кушку, но выехала с него успешно, т.е. 3А состоялся.
+8
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Jessi
Ответ Алена Иванова
Такое ощущение что у Сони какой-то эмоциональный пубертат. Сам прокат в произвольной странный. Если завалила одиночный триксель, зачем идёт потом в каскаде?! Зачем то потом ещё лутц лишний. Такое ощущение что она вообще не расматривала вариант что упадет с трикселей и не подготовила варианты. Соня и раньше не было стабильна с трикселем с чего вдруг на первом прокате такая уверенность что прыгнет. Всё это самоедство на вью , слезы правда не понимаю . Это не отбор на международные. Это просто этап. Тем более везде прошла. Может и правда надо свою энергию надо направлять не только на фигурное катание, чтобы не было таких переживаний
У неё был стабильный триксель в прошлом сезоне и чистые прокаты с 3мя трикселями.
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+5
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Владимир Харько
Может быть просто посмотреть интервью Муравьёвой.
+7
-2
+5
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