Татьяна Тарасова: «Мне кажется, со следующего года мы снова будем выступать на международной арене»

Татьяна Тарасова ждет возвращения российских фигуристов в следующем сезоне.

Накануне стало известно, что Международный союз конькобежцев ( ) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Никакого другого решения от ISU я не ждала. Но мне кажется, со следующего года мы снова будем выступать (на международной арене)», – сказала Тарасова.