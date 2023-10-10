Татьяна Тарасова: «Мне кажется, со следующего года мы снова будем выступать на международной арене»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Татьяна Тарасова ждет возвращения российских фигуристов в следующем сезоне.

Накануне стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Никакого другого решения от ISU я не ждала. Но мне кажется, со следующего года мы снова будем выступать (на международной арене)», – сказала Тарасова.

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9 комментариев

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Лека-Лека
Блажен кто верует.
Им там без нас прекрасно.
Это нам плохо.
И делать нам хорошо никто не собирается.
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Загимед
Татьяна Анатольевна, ну это гениально! Нас отстранили, ну, думаю, со следующего года будем выступать!
Что на это указывает, я не пойму? Предпосылки какие?
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Алексей Виноградов
в Палестине разве что. ;-)
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ТутберидзеБотка
Мечтать не вредно... Пока никаких предпосылок к изменению политики страны не предвидится, соответственно, и отстранение страны ото всего тоже останется в силе.
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Olga.t
Мне кажется, что вам кажется, Татьяна Анатольевна.
Не вижу объективных причин для таких мечтаний.
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Алексей Виноградов
Ответ Загимед
Татьяна Анатольевна, ну это гениально! Нас отстранили, ну, думаю, со следующего года будем выступать! Что на это указывает, я не пойму? Предпосылки какие?
сон приснился. ;-)
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Роман Волков
Я не очень представляю как нас будут туда возвращать, ведь Разрыв в Классе, там где он был, только вырос, особенно в Юниорах, где уже и Парни лучшие в мире. И будет расти дальше.
А за Рубежом уровень даже Юниорского катания не растёт, несмотря на попытки ультра-си у девушек. У парней в Юниорах он даже упал.
Им без нас очень даже хорошо, можно с каскадами из Двойных и с Одинарными Акселями у девушек даже на что-то претендовать.
Я смотрел лучшую разминку Финляндия Трофи где Двойные и Одинарные это контент Лучших.
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Luisa Vi
Ответ Загимед
Татьяна Анатольевна, ну это гениально! Нас отстранили, ну, думаю, со следующего года будем выступать! Что на это указывает, я не пойму? Предпосылки какие?
Усиление в декабре😌
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