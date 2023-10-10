Татьяна Тарасова: «Мне кажется, со следующего года мы снова будем выступать на международной арене»
Татьяна Тарасова ждет возвращения российских фигуристов в следующем сезоне.
Накануне стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
«Никакого другого решения от ISU я не ждала. Но мне кажется, со следующего года мы снова будем выступать (на международной арене)», – сказала Тарасова.
Им там без нас прекрасно.
Это нам плохо.
И делать нам хорошо никто не собирается.
Что на это указывает, я не пойму? Предпосылки какие?
Не вижу объективных причин для таких мечтаний.
А за Рубежом уровень даже Юниорского катания не растёт, несмотря на попытки ультра-си у девушек. У парней в Юниорах он даже упал.
Им без нас очень даже хорошо, можно с каскадами из Двойных и с Одинарными Акселями у девушек даже на что-то претендовать.
Я смотрел лучшую разминку Финляндия Трофи где Двойные и Одинарные это контент Лучших.