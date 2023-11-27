Татьяна Тарасова: «Валиева для своего возраста находится в шикарной форме. Она не потеряла в скорости и качестве элементов»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Советский спорт женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила физическую форму Камилы Валиевой.

Накануне фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Москве.

«Да, Камила входит в свой привычный режим. Девочка вообще молодец, она почти восстановилась, приводит себя в форму.

Валиева очень выросла за это время. Нельзя сказать, что Камила просто набрала вес, ведь она значительно выросла. Набрала вес, но повзрослела.

Для своего возраста находится в шикарной форме. Я думаю, что скоро она уже восстановится. Камила не потеряла в скорости и качестве элементов. Как крутила, так и крутит», – сказала заслуженный тренер СССР.

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58 комментариев

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Александр Шульгин
Ей 17 лет в ее возрасте Трусова с Щербаковой на Олимпиаде прыгали и катали программы. А Валиева пешком ходит
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Lilia Sadykova
Заги почти в 17 ( без 1 месяца), выиграла ЧМ, Щербакова и Трусова в 17 брали медали ОИ, Медведева в 18 выиграла серебро ОИ. Так что Валиева не в шикарной форме и не надо внушать нам обратное.
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EmperorNazer
ТАТ уже, по-моему, просто троллит. Ладно еще «блистательное выступление», это хотя бы субъективное понятие, хотя мы все прекрасно понимаем, что предшественницы Валиевой удостоились бы противоположных эпитетов в свой адрес за свой прокат. Но говорить, что она не потеряла в скорости и качестве, когда Валиева черепашьим шагом исполняет дорожку, а вращается в три раза медленнее, чем 2 года назад? Это уже просто за гранью абсурда.
+19
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+18
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Nensy22
Кого и где смотрит ТАТ? Камила еле- еле доезжает ПП. Какая скорость ?🤦🏻‍♀️зачем так откровенно врать
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КВАД
Отберите уже у неё ноутбук с записями 2021 года..
+16
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Леди Брэкнелл
Трусова офигела сейчас.
+16
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Александр Подгорных
Интересно, про кого ТАТ сейчас говорила.
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Jessi
Ничего, что Муравьевой столько же лет и она летает по льду, прогрессирует, улучшила вращения? Синицыной 19, Фроловой 18 и они тоже быстрее катят, чем Валиева
+16
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КВАД
Передайте там Анатольевне, что у неё нет способностей гипнотизёра.
+14
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Arita1
Сашка в 17 лет жахнула 5квадку, а Тарасова в тот момент только гадости о ней и говорила. Аленку в 18 после травмы и в пубере заклевали, хотя она 3ные не валила.
А тут значит "шикарная форма для своего возраста".
Совсем не палятся.
+16
-3
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Yulia333
Одним словом КОСМОС
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Milorada K
для своего это какого? Она еще девочка-подросток. Сказала так, как будто Камиле под 30ник.
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сондра
В скорости потеряла очень
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Маргарита Михайловна
Валиева единственное на что сейчас способна это показывать всем свой шпагат как Волочкова.
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Александр Шульгин
Ответ polinarmax
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Ей 15 было на Олимпиаде, а им почти по 18 вот и сравните
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Док Аксель
Такое впечатление, что ТАТа в рекламе снимается и заученный текст каждый раз выдаёт. Одну и туже чушь несёт, а спортс охотно тиражирует. Кто в какой форме находится как спортивной так и физической многие любители фигурного катания видят без этих панегириков в чей-либо адрес.
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fruit jellies
О да, Камилла богиня, вынесла бы всех на ЧМ, даже парней))) поняли мы, поняли, хватит уже нам глаза закрывать
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Shveddka
Так сказала,будто Камила ее ровесница…
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Cathmi
Ответ Александр Шульгин
Ей 17 лет в ее возрасте Трусова с Щербаковой на Олимпиаде прыгали и катали программы. А Валиева пешком ходит
Да, Аня рассказывала, как она по 50 раз в день взвешивалась.. Это был олимпийский год, девочки готовы были терпеть любые нагрузки и ограничения ради Олимпиады, чтобы держать себя в пиковой форме. Камила в такой важный год, очевидно, тоже держала бы себя в пиковой форме, не ездила бы по разным светским мероприятиям и не вылезала бы со льда и из зала.
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Anji Less
Не потеряла в скорости? Она точно о Камиле говорит?
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мистер бин
Ответ Nensy22
Кого и где смотрит ТАТ? Камила еле- еле доезжает ПП. Какая скорость ?🤦🏻‍♀️зачем так откровенно врать
Работает по методичке.
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Идеальный шторм
Камила не потеряла в скорости???😳
Да она еле едет, прямо вязнет во льду
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БезызбежноНаКрасный
ну, почти как сама Тарасова
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Luisa Vi
🤡🤡🤡
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КВАД
Ответ Cathmi
Да, Аня рассказывала, как она по 50 раз в день взвешивалась.. Это был олимпийский год, девочки готовы были терпеть любые нагрузки и ограничения ради Олимпиады, чтобы держать себя в пиковой форме. Камила в такой важный год, очевидно, тоже держала бы себя в пиковой форме, не ездила бы по разным светским мероприятиям и не вылезала бы со льда и из зала.
Нет в ФК "если бы да кабы", и никогда не было. Незачёт. Если бы да кабы - то во рту росли б грибы. Кстати, про грибы - в точку.
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мистер бин
Ответ margo_rita
и смысл сейчас Валиевой форсировать подготовку? можно, конечно, посадить ее сейчас на жесткую диету, сбросить пяток кг, скорее всего катать будет легче. Вот только зачем? сейчас с Валиевой все делают абсолютно правильно, не форсируя подготовку. И это сейчас нужно будет уяснить всем тренерам и спортсменам, что будет у всех соожный возраст, год-два, которые нужно просто всем пережить, не ожидая в этот момент звенящей формы и громких побед.
Что-же Этери других сразу рожать отправляла. А с этой так трясется или чувствует свою вину перед ней.
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КВАД
Ответ EmperorNazer
ТАТ уже, по-моему, просто троллит. Ладно еще «блистательное выступление», это хотя бы субъективное понятие, хотя мы все прекрасно понимаем, что предшественницы Валиевой удостоились бы противоположных эпитетов в свой адрес за свой прокат. Но говорить, что она не потеряла в скорости и качестве, когда Валиева черепашьим шагом исполняет дорожку, а вращается в три раза медленнее, чем 2 года назад? Это уже просто за гранью абсурда.
Вряд ли. Она в том возрасте, когда уже не троллят, а как раз просто за гранью. Ну или читает тот текст, который ей принесут.
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Идеальный шторм
Ответ Perfectooo
Ой, ну понятно, что Тарасова имеет в виду не столько конкретно возраст, а физиологическое состояние Валиевой в данный момент.. и сравнивать с другими "в этом же возрасте", особенно с Щербаковой с её цыплячьим весом, нет никакого смысла.. у всех по-разному происходят изменения..
Просто Аня так не разжиралась, вот и выглядела прилично
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Leon Petov
Валиева в очень слабой форме. Страшно представить, что будет без применения фармы
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Юра Плисецкий
Ответ margo_rita
и смысл сейчас Валиевой форсировать подготовку? можно, конечно, посадить ее сейчас на жесткую диету, сбросить пяток кг, скорее всего катать будет легче. Вот только зачем? сейчас с Валиевой все делают абсолютно правильно, не форсируя подготовку. И это сейчас нужно будет уяснить всем тренерам и спортсменам, что будет у всех соожный возраст, год-два, которые нужно просто всем пережить, не ожидая в этот момент звенящей формы и громких побед.
Как зачем? В январе КАС объявит свой вердикт, и скорее всего Камила отправится в бан.
Она хочет, чтобы зрители запомнили её вот такой? С вымученными прокатами?
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vanessa2021
Ответ tanygavr
Там и самой Камиле сдерживали пубертат, она покрупнее смотрелась чем 17 летняя Аня. А сразу после ОИ разнесло всех троих. Может и допингом не только ее пичкали, но вот незадача, следы обнаружились только у Камилы.
Девочки в ОИ сезон сидели на дикой сушке. После ОИ просто покушали нормально, вот и разнесло их)))
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Arita1
Сашка в 17 лет жахнула 5квадку, а Тарасова в тот момент только гадости о ней и говорила. Аленку в 18 после травмы и в пубере заклевали, хотя она 3ные не валила. А тут значит "шикарная форма для своего возраста". Совсем не палятся.
"за кого пенсию занесли - того и похвалю"
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ArishaK
Ответ КВАД
Передайте там Анатольевне, что у неё нет способностей гипнотизёра.
😃 лучший комментарий!!
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Perfectooo
Ответ Идеальный шторм
Просто Аня так не разжиралась, вот и выглядела прилично
Только и*иоты могут думать, что в этот период все проблемы с весом из-за питания..
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Наталья Карлова
Ответ БезызбежноНаКрасный
все-таки прыгает четверные _______ в ваших фантазиях?
на разминке...
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Наталья Карлова
ТАТ все правильно сказала, кто-то про Муравьеву пишет, что типа она тоже "постарела", но тут надо посмотреть как выросла Соня в пубертат и как изменилась Камила! Камила как раз стала представительницей того самого зреложенского про который так твердит все мировое сообщество. И Камила все-таки прыгает четверные! Уровень непрыжковых остался тоже очень высокий! Так что думаю девочка как раз может стать той самой зреложенской с ультраси прыжками!
все-таки прыгает четверные
_______
в ваших фантазиях?
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Идеальный шторм
Ответ Perfectooo
Только и*иоты могут думать, что в этот период все проблемы с весом из-за питания..
Аналогичен эпитет для тех, кто не верит, что лишний вес возникает от лишней еды
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Шубина
Ответ Леди Брэкнелл
Трусова офигела сейчас.
В очередной раз.))
А по-моему, для Трусовой все стало ясно после олимпийской произвольной и на все сейчас происходящее в женском одиночном она смотрит по-философски.
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ретроградный меркурий
Ответ Cathmi
Да, Аня рассказывала, как она по 50 раз в день взвешивалась.. Это был олимпийский год, девочки готовы были терпеть любые нагрузки и ограничения ради Олимпиады, чтобы держать себя в пиковой форме. Камила в такой важный год, очевидно, тоже держала бы себя в пиковой форме, не ездила бы по разным светским мероприятиям и не вылезала бы со льда и из зала.
Это делается не потому что год олимпийский, а потому что для того, чтобы быть в форме, нужно найти баланс между минимальным весом и объемом мышц. Кто Валиевой виноват, что она вес держать не может и сдала в функционалке? Если так относиться к спорту, лучше вообще завязать и сосредоточиться на светских мероприятиях
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Ashly
Ответ tanygavr
Там и самой Камиле сдерживали пубертат, она покрупнее смотрелась чем 17 летняя Аня. А сразу после ОИ разнесло всех троих. Может и допингом не только ее пичкали, но вот незадача, следы обнаружились только у Камилы.
А зачем ей было сдерживать что-то в 15??? Или что, она бы ценьнер весила, если бы не сдерживали? У Камилы естестаенные изменения, хватит чушь писать.
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Люблю спортс
Ответ margo_rita
и смысл сейчас Валиевой форсировать подготовку? можно, конечно, посадить ее сейчас на жесткую диету, сбросить пяток кг, скорее всего катать будет легче. Вот только зачем? сейчас с Валиевой все делают абсолютно правильно, не форсируя подготовку. И это сейчас нужно будет уяснить всем тренерам и спортсменам, что будет у всех соожный возраст, год-два, которые нужно просто всем пережить, не ожидая в этот момент звенящей формы и громких побед.
Не обманывайте себя иллюзиями. Сколько мы подобного слышали, начиная с Липницкой и дальше. Если бы Валиева могла прыгать, вращаться и кататься, как раньше, то никто бы её не сдерживал вообще. Про в ТШТ не умеют со взрослыми фигурами работать, даже если девочки сами очень бы хотели. Про Щербакову сам Глейх говорил, что она может долго кататься, так как у неё родители якобы миниатюрные, и где она сейчас? Загитова по словам самой Тутберидзе пахала по 12 часов в день, чтобы продолжить соревноваться, и где она? Также про всех других можно сказать. Валиева этот сезон докатает и дальне её сами ТШТ окончательно сольют в шоу, как Загитову, Медведеву, Щербакову, и других.
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Зулфира Мухаметшина
Трусова гениальная.Тут один квад не могут освоить и прыгнуть.Трусова гениальная.
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БезызбежноНаКрасный
мем с Туктиком - "ну да, ну да, пошла я нафиг"
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Наталья Карлова
ТАТ все правильно сказала, кто-то про Муравьеву пишет, что типа она тоже "постарела", но тут надо посмотреть как выросла Соня в пубертат и как изменилась Камила! Камила как раз стала представительницей того самого зреложенского про который так твердит все мировое сообщество. И Камила все-таки прыгает четверные! Уровень непрыжковых остался тоже очень высокий! Так что думаю девочка как раз может стать той самой зреложенской с ультраси прыжками!
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-3
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