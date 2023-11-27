Татьяна Тарасова: «Валиева для своего возраста находится в шикарной форме. Она не потеряла в скорости и качестве элементов»
Татьяна Тарасова оценила физическую форму Камилы Валиевой.
Накануне фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Москве.
«Да, Камила входит в свой привычный режим. Девочка вообще молодец, она почти восстановилась, приводит себя в форму.
Валиева очень выросла за это время. Нельзя сказать, что Камила просто набрала вес, ведь она значительно выросла. Набрала вес, но повзрослела.
Для своего возраста находится в шикарной форме. Я думаю, что скоро она уже восстановится. Камила не потеряла в скорости и качестве элементов. Как крутила, так и крутит», – сказала заслуженный тренер СССР.
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А тут значит "шикарная форма для своего возраста".
Совсем не палятся.
Да она еле едет, прямо вязнет во льду
Она хочет, чтобы зрители запомнили её вот такой? С вымученными прокатами?
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в ваших фантазиях?
А по-моему, для Трусовой все стало ясно после олимпийской произвольной и на все сейчас происходящее в женском одиночном она смотрит по-философски.