Татьяна Тарасова: «Валиева для своего возраста находится в шикарной форме. Она не потеряла в скорости и качестве элементов»

Татьяна Тарасова оценила физическую форму Камилы Валиевой.

Накануне фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Москве.

«Да, входит в свой привычный режим. Девочка вообще молодец, она почти восстановилась, приводит себя в форму.

Валиева очень выросла за это время. Нельзя сказать, что Камила просто набрала вес, ведь она значительно выросла. Набрала вес, но повзрослела.

Для своего возраста находится в шикарной форме. Я думаю, что скоро она уже восстановится. Камила не потеряла в скорости и качестве элементов. Как крутила, так и крутит», – сказала заслуженный тренер СССР.

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