Загитова после шоу в Пекине: «Я была рада показать вам новую программу! Отдельные слова благодарности за гостеприимство и теплую встречу»

Алина Загитова обратилась к зрителям после шоу в Китае.

Фигуристка выступила в Пекине с новым показательным номером под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов».

«Подошел к концу наш тур Magic on Ice China Show. Большое спасибо всем зрителям, которые были с нами в эти дни 🙏

Я была рада показать вам свою новую программу! Отдельные слова благодарности хочется сказать за гостеприимство и теплую встречу

Надеюсь, что еще увидимся, спасибо за вашу любовь ❤️», – написала олимпийская чемпионка в своем телеграм-канале, опубликовав текст на русском и китайском языках.

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