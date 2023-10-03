Загитова после шоу в Пекине: «Я была рада показать вам новую программу! Отдельные слова благодарности за гостеприимство и теплую встречу»
Алина Загитова обратилась к зрителям после шоу в Китае.
Фигуристка выступила в Пекине с новым показательным номером под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов».
«Подошел к концу наш тур Magic on Ice China Show. Большое спасибо всем зрителям, которые были с нами в эти дни 🙏
Я была рада показать вам свою новую программу! Отдельные слова благодарности хочется сказать за гостеприимство и теплую встречу
Надеюсь, что еще увидимся, спасибо за вашу любовь ❤️», – написала олимпийская чемпионка в своем телеграм-канале, опубликовав текст на русском и китайском языках.
Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами
Никогда ни слово плохого не сказала в адрес кого-либо, хотя многие заслуживали их, даже хей теров защитила, когда Траньков нелицеприятно о них отозвался.
Поэтому и жизнь у неё светлая, удачная, яркая!
Любим, Алина!
Алина все три дня восхищала своими прокатами😍
Надеюсь увидеть эту программу вживую))
Но я подозреваю, что Вам сейчас объяснят в чём Вы неправы.
Загитова 1 прыжок - 1 падение. Результативность 100%
Учись Криш у настоящей легенды!!!
Программа действительно красивая, такое прекрасное событие произошло, одни из лучших спортсменов участвовали, чудесно откатали, но обязательно найдётся какая-нибудь тайга или кистлер с вeдром пoмоев или ядa и выльет на Алину.