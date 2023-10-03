Загитова после шоу в Пекине: «Я была рада показать вам новую программу! Отдельные слова благодарности за гостеприимство и теплую встречу»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова обратилась к зрителям после шоу в Китае.

Фигуристка выступила в Пекине с новым показательным номером под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов».

«Подошел к концу наш тур Magic on Ice China Show. Большое спасибо всем зрителям, которые были с нами в эти дни 🙏

Я была рада показать вам свою новую программу! Отдельные слова благодарности хочется сказать за гостеприимство и теплую встречу

Надеюсь, что еще увидимся, спасибо за вашу любовь ❤️», – написала олимпийская чемпионка в своем телеграм-канале, опубликовав текст на русском и китайском языках.

Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами

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30 комментариев

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Marina Syrovova
Сегодня Алина была безупречна, новая прога явно зашла китайцам, а танец в финале в паре с Марком, это огонь
+18
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Pelageya_20
Ответ Enchanter WIZZARD
Роналду вчера 10 ударов - 1 гол. Результативность 10% Загитова 1 прыжок - 1 падение. Результативность 100% Учись Криш у настоящей легенды!!!
Не знаю как там Роналду, а Алина вчера не падала, выступила прекрасно, китайская публика в восхищении👏
+17
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+13
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Маргарита В Сафронова
Прекрасно выступила Алина, достойно представила нашу страну, как и все наши фигуристы. Новая программа очень красивая.
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kate_ko
болельщики всех дев, пожалуйста, перестаньте мериться своими болельщицкими причиндалами по типу у кого больше фанатов, у кого они настоящее, кому сколько букетов подарили и громче кричали, кто меньше (больше) наошибался, кто красивее/некрасивее. как маленькие, чесслово. наших фигуристов хорошо принимают в Китае, дают им возможность заработать, чего еще желать? зачем вообще из-за этого ссориться? понимаю, что задаю идиотские вопросы и все же.
+12
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Мира2024
Алина всегда отличалась благодарностью ко всем.
Никогда ни слово плохого не сказала в адрес кого-либо, хотя многие заслуживали их, даже хей теров защитила, когда Траньков нелицеприятно о них отозвался.
Поэтому и жизнь у неё светлая, удачная, яркая!
Любим, Алина!
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Мира2024
Программа новая у Алины просто высший класс! Молодцы Мастер и Муза! Как всегда справились на ОТЛИЧНО!
+14
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СемёнСемёныч
Любят наших девчонок фигуристок в Китае, и не только там. Встреча очень тёплая, и мы рады за девчонок. У Алины как всегда прекрасное выступление.
+11
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Гуля Резниченко
Программа прекрасная 🔥
Алина все три дня восхищала своими прокатами😍
Надеюсь увидеть эту программу вживую))
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Гуля Резниченко
Ответ Marina Syrovova
Сегодня Алина была безупречна, новая прога явно зашла китайцам, а танец в финале в паре с Марком, это огонь
Кстати, да)) с Марком зажигали))
+9
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Гуля Резниченко
Ответ kate_ko
болельщики всех дев, пожалуйста, перестаньте мериться своими болельщицкими причиндалами по типу у кого больше фанатов, у кого они настоящее, кому сколько букетов подарили и громче кричали, кто меньше (больше) наошибался, кто красивее/некрасивее. как маленькие, чесслово. наших фигуристов хорошо принимают в Китае, дают им возможность заработать, чего еще желать? зачем вообще из-за этого ссориться? понимаю, что задаю идиотские вопросы и все же.
🤝

Но я подозреваю, что Вам сейчас объяснят в чём Вы неправы.
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Askorbinka
Ответ Enchanter WIZZARD
Роналду вчера 10 ударов - 1 гол. Результативность 10% Загитова 1 прыжок - 1 падение. Результативность 100% Учись Криш у настоящей легенды!!!
Алина выступила великолепно! Восхитительная новая программа и прекрасное платье, очень ей идет! Прыгнула вчера и сегодня флип без падений, а остальные элементы (вращения, спирали, бауэр, дорожка шагов) у нее и так всегда на высоте. Китайцы в восторге, подарили много цветов и игрушек и восторгаются в соцсетях. Вам совет: отстаньте от Загитовой, следите за своей любимицей.
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Александр Скворцов
Все российские участники шоу в Китае, а не только Алина, были рады показать свои программы китайским зрителям и шлют им слова благодарности за гостеприимство, тёплую встречу и надеются на новые встречи. 😀
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Pelageya_20
Ответ Александр Скворцов
Все российские участники шоу в Китае, а не только Алина, были рады показать свои программы китайским зрителям и шлют им слова благодарности за гостеприимство, тёплую встречу и надеются на новые встречи. 😀
Доугие участники шоу сами напишут свои слова благодарности. Надеюсь они тоже будут благодарны за гостеприимство, а то бывало, что фигуристка говорила :" спасибо мне.." (с)😏
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kate_ko
Ответ Гуля Резниченко
🤝 Но я подозреваю, что Вам сейчас объяснят в чём Вы неправы.
немного опасаюсь конечно гнева общественности, не скрою) но зачем столько токсичности на ветках про красивые и в общем-то позитивные события, я правда не могу понять
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Eva2426
Ответ Алексей Венедиктов
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А вам зачем эта информация? Вы же не болельщик Алины
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Дениса
Не люблю когда халтурят, хочу видеть чистые прыжки на шоу, а не катание на двух ногах по кругу, но не можешь ты осилить флип, прыгай тулуп, аксель, но не падай, с трибун не так важен старший тройной или нет, главное прыгай и приземляй, ни разу не видела чтобы Алина прыгала тулуп, но сотни раз она падала с флипа
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Лилли
Ответ Enchanter WIZZARD
Роналду вчера 10 ударов - 1 гол. Результативность 10% Загитова 1 прыжок - 1 падение. Результативность 100% Учись Криш у настоящей легенды!!!
Продолжайте смотреть футбол.
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Zin_Iba
Ответ Мира2024
Алина всегда отличалась благодарностью ко всем. Никогда ни слово плохого не сказала в адрес кого-либо, хотя многие заслуживали их, даже хей теров защитила, когда Траньков нелицеприятно о них отозвался. Поэтому и жизнь у неё светлая, удачная, яркая! Любим, Алина!
Полностью с вами согласна! Очень любим #своюроднуюЗагитову❤🙏
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Enchanter WIZZARD
Роналду вчера 10 ударов - 1 гол. Результативность 10%
Загитова 1 прыжок - 1 падение. Результативность 100%
Учись Криш у настоящей легенды!!!
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Askorbinka
Ответ Игнат Макаров
Комментарий скрыт
Это давний "болельщик" Алины Загитовой. Ни одного положительного комментария про нее не написал. Верьте больше... Алина прекрасно выступила.
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Гуля Резниченко
Ответ kate_ko
немного опасаюсь конечно гнева общественности, не скрою) но зачем столько токсичности на ветках про красивые и в общем-то позитивные события, я правда не могу понять
🤷‍♀️
Программа действительно красивая, такое прекрасное событие произошло, одни из лучших спортсменов участвовали, чудесно откатали, но обязательно найдётся какая-нибудь тайга или кистлер с вeдром пoмоев или ядa и выльет на Алину.
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kate_ko
Ответ Гуля Резниченко
🤷‍♀️ Программа действительно красивая, такое прекрасное событие произошло, одни из лучших спортсменов участвовали, чудесно откатали, но обязательно найдётся какая-нибудь тайга или кистлер с вeдром пoмоев или ядa и выльет на Алину.
к сожалению, не только на Алину. если бы я не знала, как катаются Аня, Саша, Алина, а вместо этого просто прочитала бы здесь комментарии, то мне представилось бы, что катаются бесформенные, малоумные, неказистые неумёхи (старалась, подбирала эвфемизмы). диву даешься, как ненависть глаза застит некоторым
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Bulkina
Сегодня прыгнула или как всегда пришлось вырезать?
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Bulkina
Ответ Тайга86
Оперативно поблагодарила, не всегда так случается у нее. Оно и понятно, Китай для нас сейчас самый крутой партнер, на перспективу, и далеко не самый бедный. Хочет вернуться туда еще не раз...И вот не буду уподобляться ее поклонникам, которые ревностно относятся ко всему, чего касалась рука Алины(Япония, ЛП, Навка-шоу...города и веси, палатки с солд-аутами и тд), и скажу, что в Китае всем места хватит. И фигуристам, которые еще совсем недавно брали там свои медали на ОИ, вызывая восторг и восхищение, и тем, для кого эти эмоции уже в далеком прошлом, но они всё еще готовы показать себя китайскому зрителю.
Сейчас идёт Шанхай трофи, так там арена заполнена наполовину, а то и больше. Не сравнить с горсткой людей на шоу российских звёзд. Фигуристов забрасывают игрушками, Бояна искупали в овациях. Так что ещё большой вопрос, нужны ли там шоу бывших звёзд.
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