«Если мы это запомним, это будет фурор». Первый канал показал видео о поездке российских фигуристов на шоу в Китай

Теги сборная России Первый канал мужское катание женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Петр Гуменник Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Алина Горбачева Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Первый канал опубликовал видео о поездке российских фигуристов на шоу в Пекине.

Александра ТрусоваАнна Щербакова, Алина Загитова, Алина Горбачева, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов принимали участие в шоу Magic on Ice.

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9 комментариев

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Джонни
Незнаю сколько они заработали, судя по тому как там ошивались коган и сихурилидзе, явно не просто так, а зрителей кот наплакал, чему радоваться, только как китайцы встречали аню и сашу
+12
-2
+10
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Mira Val
«Если мы это запомним, это будет фурор» как это толковать, непонятно.
+9
0
+9
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Katerina Sunny
Ответ Mira Val
«Если мы это запомним, это будет фурор» как это толковать, непонятно.
Это фраза Кацалапова во время репетиции финала.
+6
0
+6
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Что-то запомнить это фурор? Как это понимать? Проблемы с памятью что ли у фигуристов?
+7
-3
+4
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Аленка_76
Хороший влог от Первого канала!
+6
-2
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Девушка Безимени
заголовки совсем уж какие-то бессмысленные стали
+6
-2
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Док Аксель
К фурору хорошо бы и аншлаг организовать на трибунах ледовой арены...
+2
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FlowerF
Супер-позитивное видео ) Все наши девушки и парни молодцы - подарили и китайцам, и российским болельщикам мини-праздник )
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+1
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Алеся Ткаченко
Да,теперь в Китай на шоу съездить это великое событие.Может скоро и этого не будет
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