«Если мы это запомним, это будет фурор». Первый канал показал видео о поездке российских фигуристов на шоу в Китай
Первый канал опубликовал видео о поездке российских фигуристов на шоу в Пекине.
Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова, Алина Горбачева, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов принимали участие в шоу Magic on Ice.
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