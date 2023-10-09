«Если мы это запомним, это будет фурор». Первый канал показал видео о поездке российских фигуристов на шоу в Китай

Первый канал опубликовал видео о поездке российских фигуристов на шоу в Пекине.

, , , , , Петр Гуменник, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов принимали участие в шоу Magic on Ice.

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