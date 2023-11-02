«Алина – глист». Загитова показала, как учит новые поддержки с Дмитрием Соловьевым

Теги сборная России танцы на льду Дмитрий Соловьев женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова показала, как учит поддержки с Дмитрием Соловьевым.

Олимпийские чемпионы выступают в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Учим новые поддержки. Поддержки учить не так уж и легко. Алина – глист», – написала Загитова в сторис. 

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25 комментариев

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Белла
Алина очень красиво выходит с поддержек, как настоящая танцорща, на одну ножку
+25
-5
+20
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Галина Михайлова
Очень красиво смотрится на льду. А Дмитрий самый надёжный, сильный партнёр в танцах. ♥️
+19
-4
+15
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Marina Syrovova
А почему нет видео на льду? Там красота
+16
-1
+15
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Надира Юнусова
Алина-это не только трудолюбие, но и талант, красота, изящность, чувство позы, все в одном флаконе
+22
-7
+15
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Ирина Петрова
Ответ Gemma157
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Ой ,да ладно
+12
-1
+11
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Marina Syrovova
Ответ Gemma157
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Это Женя пусть делает, она уже готовая парница
+15
-4
+11
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ДИОНИС
А мне понравилась тренировка Алины и Димы!
+12
-2
+10
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Гуля Резниченко
Молодцы 👏🏻
Очень красивая и лёгкая поддержка на втором видео ✨✨✨
+9
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Наталья Иванова
Дмитрий уже на льду тренировку показал. Высокая поддержка невероятно хороша. )
+9
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Гуля Резниченко
Алина невероятно талантливая 🥰

Не боится делиться своими видео с тренировок))
+8
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Irina037
Ответ ДИОНИС
А мне понравилась тренировка Алины и Димы!
Мне тоже
+9
-2
+7
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Olgacher
Артистка!
+9
-3
+6
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victoire
Красота какая на льду.
+5
-1
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Наталья Карлова
Эх как бы хотелось на Алину на соревнованиях посмотреть... Молодец что развивается, но на стартах для меня лично ее не хватает...
+4
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Светлана Толасова
Сегодня Алина и Дмитрий порадовали нас воздушными и очень красивыми поддержками. Одним словом - шик,блеск,красота!!! Молодцы 👏
+4
-2
+2
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Маргарита В Сафронова
Алина очень женственная стала, ещё более артистичная. Как же красиво она продолжает жить после Большого спорта!
+3
-2
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Сергей Орлов
Самокритично.
+8
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victoire
Ответ Tresk2
А почему Алина - глист?
это метафора, Вам не понять
+1
0
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Биатлонная зима
Надежный партнер у Алины
0
0
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