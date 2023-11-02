«Алина – глист». Загитова показала, как учит новые поддержки с Дмитрием Соловьевым
Алина Загитова показала, как учит поддержки с Дмитрием Соловьевым.
Олимпийские чемпионы выступают в ледовом шоу Татьяны Навки.
«Учим новые поддержки. Поддержки учить не так уж и легко. Алина – глист», – написала Загитова в сторис.
Тутберидзе уверена: только у Загитовой и Медведевой была грудь среди сильнейших на Олимпиаде-2018. Здесь только фото
Очень красивая и лёгкая поддержка на втором видео ✨✨✨
Не боится делиться своими видео с тренировок))