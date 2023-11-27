Навка о Валиевой: «Любая победа придает уверенность. Так держать и вперед!»
Татьяна Навка высказалась о победе Камилы Валиевой на Гран-при России в Москве.
«Я просто очень рада и счастлива за нее. Уверена, что все будет в порядке.
Любая победа придает уверенность. Так держать и вперед!» — сказала Навка.
«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить
Но тут другая история, видимо. Сильнейшая среди слабейших.
Непонятно почему у валиевой тогда забрали золото чемпионата России и отдали истеричке трусовой
Ведь победила валиева
И просто бесило, как ее опять называли олимпийской чемпионкой на первом канале