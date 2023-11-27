Навка о Валиевой: «Любая победа придает уверенность. Так держать и вперед!»

Татьяна Навка высказалась о победе Камилы Валиевой на Гран-при России в Москве.

«Я просто очень рада и счастлива за нее. Уверена, что все будет в порядке.

Любая победа придает уверенность. Так держать и вперед!» — сказала .

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