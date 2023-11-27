Навка о Валиевой: «Любая победа придает уверенность. Так держать и вперед!»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Татьяна Навка высказалась о победе Камилы Валиевой на Гран-при России в Москве.

«Я просто очень рада и счастлива за нее. Уверена, что все будет в порядке.

Любая победа придает уверенность. Так держать и вперед!» — сказала Навка.

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28 комментариев

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Vasily Ivanov
Навка уже прикидывает .сколько навара с муниципальных бюджетов и истинно добровольных спонсоров можно получить ,задействовав Валиеву на всю катушку на своих самоокупаемых шоу ...
+25
-7
+18
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Jessi
А про Муравьеву писала с намеком, что ей повезло, когда она выиграла с чистейшими прокатами
+20
-3
+17
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Алеся Ткаченко
Кто следующий будет облизывать Валиеву?
+12
-1
+11
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Vasily Ivanov
Ответ Anisu
это не вместо зарплаты, зачем вы врёте? Как формируется бюджет государственного предприятий и какие есть статьи расходов? Можно ли выделяемые деньги на одно, тратить на другое? Все государственные предприятия покупают своим сотрудникам в праздники и памятные даты билеты на концерты, спектакли, шоу и т.д. Это обязательная программа несколько раз в год и никаким боком к бюджету зп не относится. Некоторые предприятия выкупать целиком спектакль или шоу и что?
Сказки мне не рассказывайте. Средства на культурно-массовые мероприятия -не защищенная статья бюджета . И их вместо того чтобы дарить навке и ее шоуменшам ,уместнее и полезнее перебросить на оплату труда дворников . Чтобы Питер не вяз в снегу, не падал в гололедицу и не ловил сосули головами.....
+12
-2
+10
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КВАД
Предлагаю заголовок. "Жена пресс-секретаря назвала Валиеву неуверенной".
+17
-9
+8
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Orange carrot
Нет уж, не надо держать так) давайте уже победы с чистыми прокатами)
+6
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Leon Petov
"Спасибо деду за победу"
+14
-9
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Vasily Ivanov
Ответ Anisu
А что вас так раздражает? То, что не вы эти бюджеты осваиваете? Вопреки распространненому мнению, Навке меньше всех избюджета выделяют Рудковским, которые все сами в три раза больше, не визу что-то ваших гнеаных спитчей.
Читали как муниципалитеты Питера выделяют средства на покупку билетов на навкины шоу ? Вместо того чтобы оплатить труд дворников ?
+9
-4
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Железная Леди
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Когда даже ЧОИ слепнут, плохой показатель.
+7
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Анастасия Голубева
Как держать? Еле катала в кп, и два падения в пп. Никогда и никого ещё так не хвалили за два посредственных проката. Так хвалят, что это уже похоже на стеб.
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Irinnna
Ответ КВАД
Предлагаю заголовок. "Жена пресс-секретаря назвала Валиеву неуверенной".
А лучше "НЕ любая победа придаёт уверенность! "
+8
-5
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Dittix
Родниной еще позвоните.
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Amneris
Мда. Когда Трусова добралась до третьего места ЧМ, а Щербакова в тот же год с падением этот ЧМ выиграла, весь бомонд шипел, что победы девочек обусловлены исключительно падучестью и слабостью остальных соперниц.
Но тут другая история, видимо. Сильнейшая среди слабейших.
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Oleandra
Пусть о своей Морозовой говорит.. но конечно на Камилу у Навки шкурный интерес, поэтому про неё, всё про неё..
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Девушка Безимени
че держать-то..
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AlenaPayvina
Позовите меня, как все свое восхищение блистательной выскажут! Сгущенка не только сладкая, а липкая, потом не отмыться....
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Olga.t
Пока ещё не время для восторгов и поздравлений, форма Ками далека от её прежней. Но она тренируется, работает и не сдаётся, значит результат будет.
Отрицательный результат тоже результат.
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Ir2019
Скоро ёлки. Уверена, что всё будет в порядке!
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lenapan
Всем бы таких фанатов, как у Валиевой.
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Wiley Fox
Любая, ага

Непонятно почему у валиевой тогда забрали золото чемпионата России и отдали истеричке трусовой

Ведь победила валиева

И просто бесило, как ее опять называли олимпийской чемпионкой на первом канале
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ArishaK
Ответ Грибной_король
Она и есть олимпийская чемпионка
В ваших фантазиях. Олимпийской медали нет. Значит, нет.
+1
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