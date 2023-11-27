Катарина Гербольдт: «Валиева начинает набирать форму. Уже пора, потому что скоро середина сезона»

Катарина Гербольдт высказалась о победе Валиевой на Гран-при России в Москве.

«Для каждого спортсмена любая победа важна. Поэтому нельзя говорить, насколько для Камилы было важно победить. Ради этого они и тренируются.

Логично, что Камила начинает набирать форму. Уже пора, потому что скоро середина сезона, чемпионат России.

стала намного легче доезжать, даже если сравнивать с этапом в Казани. Все логично и идет своим чередом», — сказала .

«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить