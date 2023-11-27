Катарина Гербольдт: «Валиева начинает набирать форму. Уже пора, потому что скоро середина сезона»

Теги Катарина Гербольдт сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Катарина Гербольдт высказалась о победе Валиевой на Гран-при России в Москве.

«Для каждого спортсмена любая победа важна. Поэтому нельзя говорить, насколько для Камилы было важно победить. Ради этого они и тренируются.

Логично, что Камила начинает набирать форму. Уже пора, потому что скоро середина сезона, чемпионат России.

Камила стала намного легче доезжать, даже если сравнивать с этапом в Казани. Все логично и идет своим чередом», — сказала Гербольдт.

«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юркин Клоп
Форму или формы?
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanessa2021
Я думаю, что в этом сезоне Камиле надо кататься без уси. Она много сил тратит на квад- тулуп, падает и сил не остается хорошо выкатать остальное.

Без квада, программа будет чище, красивее и оценки выше.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanessa2021
Ответ Мороженко
Вообще должно быть три возрастных ограничения, юниорский, молодёжный и взрослый. Юниоры с 13 до 19 - это слишком много. Было бы юниорский 12-14, молодёжный 14-17 и взрослый с 17
Я писала раньше и еще раз напишу, что в профессиональный спорт высоких достижений надо допускать старше 18 лет

Люди продают свое здоровье в проф. спорте, поэтому только совершеннолетний человек может решить надо ему это или лучше чемто другим заняться в жизни.

Это жесткая и жестокая эксплуатация детей- вот все эти подростки, которых родители лишают детства, нормальной учебы, гонят на травмы в призрачной надежде чтото получить. 99% таких детей остаются травмированными неучами , без каких-то плюшек от спорта.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anji Less
Так набирает форму, что теперь и тройные падает
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мороженко
Ответ tull
Надо возраст снизить до 14*ти, в юниорах тесно, если такие как Титова и Гордеева не могут на первенство отобраться. А вот перезреложенское 14*ти летние юниорки как раз встрепенут, а то многие забили на тренировки.
Вообще должно быть три возрастных ограничения, юниорский, молодёжный и взрослый. Юниоры с 13 до 19 - это слишком много.
Было бы юниорский 12-14, молодёжный 14-17 и взрослый с 17
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Юркин Клоп
Форму или формы?
Старается заменИТЬ ТАТ.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasily Ivanov
Ответ vanessa2021
Я писала раньше и еще раз напишу, что в профессиональный спорт высоких достижений надо допускать старше 18 лет Люди продают свое здоровье в проф. спорте, поэтому только совершеннолетний человек может решить надо ему это или лучше чемто другим заняться в жизни. Это жесткая и жестокая эксплуатация детей- вот все эти подростки, которых родители лишают детства, нормальной учебы, гонят на травмы в призрачной надежде чтото получить. 99% таких детей остаются травмированными неучами , без каких-то плюшек от спорта.
Ну .труд подростков ,на щадящих условиях ,разрешен ТК РФ (например ) и с 16 лет ....но в сути вы правы ....видим рабов и рабынь в 15 ,пенсионеров и пенсионеров в 17 ,а халявщиц и " светских львиц" - до схлопывания ласт....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amneris
Ответ vanessa2021
Я думаю, что в этом сезоне Камиле надо кататься без уси. Она много сил тратит на квад- тулуп, падает и сил не остается хорошо выкатать остальное. Без квада, программа будет чище, красивее и оценки выше.
Судя по ее весу и физической форме, пока вообще надо убрать квады - у Камилы неправильные всегда были приземления даже на детские ноги. С таким весом может поломать колени и вообще закончить со спортом.

Все-таки большая разница прыгать с весом в 41кг и 52-53кг. Ей бы пока накатать свою программу.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ vanessa2021
Я думаю, что в этом сезоне Камиле надо кататься без уси. Она много сил тратит на квад- тулуп, падает и сил не остается хорошо выкатать остальное. Без квада, программа будет чище, красивее и оценки выше.
А соревноваться ей надо будет с Загитовой и Медведевой, Сотниковой и Липницкой.
Они тоже без квадов катались.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита Михайловна
Валиева сейчас к сожалению может только показывать всем свой шпагат как Волочкова.
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tull
Надо возраст снизить до 14*ти, в юниорах тесно, если такие как Титова и Гордеева не могут на первенство отобраться. А вот перезреложенское 14*ти летние юниорки как раз встрепенут, а то многие забили на тренировки.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Программы накатываются от старта к старту. Если убрать у-си, то смотрятся они уже безусловно на порядок лучше в ее исполнении. Ками в процессе похудения, это видно, видимо готовят квад по всем фронтам. Удачи, если кропотливо работать, всё обязательно получится.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
С ОИ прошло два года и все начинает?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
Ответ Юркин Клоп
Форму или формы?
)))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B.Jones
Ответ vanessa2021
Я думаю, что в этом сезоне Камиле надо кататься без уси. Она много сил тратит на квад- тулуп, падает и сил не остается хорошо выкатать остальное. Без квада, программа будет чище, красивее и оценки выше.
Гогамахом всех забьет? Пускай прыгает. Другим же надо было. На её чак-чак и не больно.
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lennuci
Ответ tull
Надо возраст снизить до 14*ти, в юниорах тесно, если такие как Титова и Гордеева не могут на первенство отобраться. А вот перезреложенское 14*ти летние юниорки как раз встрепенут, а то многие забили на тренировки.
14-летние зреложенские и юниорское встепенули. Кто б год назад подумал, что Морозова, или кто там доча хоккеиста из клуба Навки будет этапы без усей выигрывать, а Титова будет не у дел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий