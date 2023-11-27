Катарина Гербольдт: «Валиева начинает набирать форму. Уже пора, потому что скоро середина сезона»
Катарина Гербольдт высказалась о победе Валиевой на Гран-при России в Москве.
«Для каждого спортсмена любая победа важна. Поэтому нельзя говорить, насколько для Камилы было важно победить. Ради этого они и тренируются.
Логично, что Камила начинает набирать форму. Уже пора, потому что скоро середина сезона, чемпионат России.
Камила стала намного легче доезжать, даже если сравнивать с этапом в Казани. Все логично и идет своим чередом», — сказала Гербольдт.
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Без квада, программа будет чище, красивее и оценки выше.
Люди продают свое здоровье в проф. спорте, поэтому только совершеннолетний человек может решить надо ему это или лучше чемто другим заняться в жизни.
Это жесткая и жестокая эксплуатация детей- вот все эти подростки, которых родители лишают детства, нормальной учебы, гонят на травмы в призрачной надежде чтото получить. 99% таких детей остаются травмированными неучами , без каких-то плюшек от спорта.
Было бы юниорский 12-14, молодёжный 14-17 и взрослый с 17
Все-таки большая разница прыгать с весом в 41кг и 52-53кг. Ей бы пока накатать свою программу.
Они тоже без квадов катались.