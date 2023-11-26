Алена Леонова: «Валиева сегодня просто богиня – намного лучше выглядит, заметно похудела, это круто»
Алена Леонова сравнила Камилу Валиеву с богиней после победы на Гран-при России.
Сегодня Валиева выиграла этап соревнований в Москве, второй стала Вероника Яметова, третьей – Софья Муравьева.
«Хочу отметить двух последних спортсменок – очень понравилась Софья Муравьева, даже несмотря на падения на акселях, это было достойно. Сегодня я как никогда переживала за нее – безумно понравилась и в короткой, и в произвольной программе.
Круто, что она идет и пытается сделать элементы ультра-си, и после неудачи программа у нее не посыпалась. Очень хочу пожелать ей, чтобы на чемпионате России у нее все сложилось и в короткой, и в произвольной.
Камила сегодня просто богиня – намного лучше выглядит, заметно похудела, это круто. Сегодня она была просто невероятная, даже несмотря на эти падения. В любом случае она сделает этот тулуп, а падение на лутце – потеря концентрации. Это было классно, и, что касается ее программы – попадание в точку. И короткая была ослепительной.
Думаю, борьба на чемпионате России развернется в основном между теми, кто будет исполнять элементы ультра-си, кто не пойдет на них, на тройку смогут рассчитывать с трудом.
Да, мы видели предыдущие этапы, где выигрывали без них, но когда все соберутся вместе, борьба в последней разминке будет с квадами и акселями. Вопрос будет в том, кто и сколько их прыгнет», – сказала серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова.
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И тут приходит Валиева с невероятно «мощными» программами, набитыми каскадами 3+2, неумным катанием в свой четвёртый взрослый сезон, постоянными падениями уже даже на тройных - и вот это все называется победой? Кринж какой-то.
Почитание богини с неоднозначный допинговым статусом откровенно затянулось.
В 16 и 17 лет Щербакова и Трусова даже со сломанными ногами и температурой в 40 прыгали железно хоть один старший ультра-си в ПП. Валиева же уже даже тройные не выкатывает.
И ни одна из этих четырёх девочек никогда не была даже в худшие периоды своего катания такой тяжелой, как Камила. Тут даже вопрос не в весе, а в выносливости. Смотришь на Валиеву и создаётся впечатление, что она особо не занимается-то ФК.
Можно не прыгать квады, но легко откатывать программу с тройными - уже даже этого нет.
Саша всегда была «попрыгушкой» и бомонд снисходительно комментировал ее легендарный чистый прокат со сломанной ногой на этапе Гран-при, а про Аню тогда говорили, что все, она не дотянет до тройки в сборной.
И да, их обеих уже сливали, пророча «Космос» в универсальные спортсмены на все века - заливали ж тут, что Камила и в 18 будет прыгать пять ультра-си и показывать хореографию Вишневой.
Вероника сегодня лидер-чистый славный лидер,а топы по два раза упали.
Прога Веронички-энергетичная,не набившая оскомину,интересная и ритмичная.Браво Вероника!!!!
Сколько про неё пренебрежительно отзывались " попрыгушка", сейчас даже и близко никто не приблизился к её уровню.
Ещё и превозносят из каждого утюга.
Чем она выносила, грибами одними. Старшие квады так и не осилила.
Саша в её возрасте на 5 квадов шла на ОИ.
Абсолютно у всех заходы на квад , та же Щ аналогично круги нарезала в начале проги перед квадами, специально сравнивала.
Есть видео в сети со сравнением времени заходов у квадисток, самые длительные именно у Щ, а не у Саши.
А вот Космос сегодня ходил и ползал. В конце задыхался.
Будапешт - 1, падение
ГП Италия - 1,чисто
ГП Франция - 2, 1 чисто, 1 падение
ЧР - 1, падение
ЧЕ - 1, чисто
ОИ - 2, чисто
КПК - 1, чисто + чисто все попытки в прыжковом турнире.
Итого 6 чистых квадов и 3 падения. Валиева за два старта завалила больше, чем Щербакова за весь олимпийский сезон. И насчёт возраста вы врете. Валиевой 17 лет и 7 месяцев. Щербакова чисто прыгала квады за день до 18-лети я. Формироваться она начала в сезоне 20/21, а сейчас по фигуре ничем не отличается от себя образца межсезонья 2021/22.
В прошлом году видела ее в ПГ на фестивале. У меня 172см, Камила была на уровне моего подбородка. Как-то так и получается около 163 см.
Послушайте, 15-ти летнюю Алину Загитову, которая ЧИСТО и ЧЕСТНО выиграла золото и серебро Олимпиады ужасно начали травить в своей же стране Федерация Фигурного катания России, российские СМИ и все кому не лень! После ЧМ 2018 буллинг усилился и стал переходить все границы! 16-ти летнюю Олимпийскую чемпионку, в тяжёлый период пубертата, осуждали и стыдили за каждое падение и всем миром отправляли на пенсию☝
Валиеву же, которая в 15-ть лет попалась на допинге и подставила на Олимпиаде команду, ОКР, ФФКР, да и всю страну, сделали национальным героем, задарили платками, плюшками и грибами... А каждое её падение комментируют как преодоление и подвиг☝