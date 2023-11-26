Алена Леонова: «Валиева сегодня просто богиня – намного лучше выглядит, заметно похудела, это круто»

Теги сборная России чемпионат России Алена Леонова женское катание Камила Валиева Софья Муравьева Вероника Яметова Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Алена Леонова сравнила Камилу Валиеву с богиней после победы на Гран-при России.

Сегодня Валиева выиграла этап соревнований в Москве, второй стала Вероника Яметова, третьей – Софья Муравьева.

«Хочу отметить двух последних спортсменок – очень понравилась Софья Муравьева, даже несмотря на падения на акселях, это было достойно. Сегодня я как никогда переживала за нее – безумно понравилась и в короткой, и в произвольной программе.

Круто, что она идет и пытается сделать элементы ультра-си, и после неудачи программа у нее не посыпалась. Очень хочу пожелать ей, чтобы на чемпионате России у нее все сложилось и в короткой, и в произвольной.

Камила сегодня просто богиня – намного лучше выглядит, заметно похудела, это круто. Сегодня она была просто невероятная, даже несмотря на эти падения. В любом случае она сделает этот тулуп, а падение на лутце – потеря концентрации. Это было классно, и, что касается ее программы – попадание в точку. И короткая была ослепительной.

Думаю, борьба на чемпионате России развернется в основном между теми, кто будет исполнять элементы ультра-си, кто не пойдет на них, на тройку смогут рассчитывать с трудом.

Да, мы видели предыдущие этапы, где выигрывали без них, но когда все соберутся вместе, борьба в последней разминке будет с квадами и акселями. Вопрос будет в том, кто и сколько их прыгнет», – сказала серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова

«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить

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199 комментариев

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Sobr
На фоне Синициной, Яметовой и Муравьевой - она по льду пешком ходила, все очень медленно, но высказывать вслух такое наверно запрещено, иначе подобные восторги непонятны.
+120
-17
+103
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unknownman
От прокатов Валиевой ощущения как от присутствия на концерте, где знаменитая поп-дива поет под фанеру. Ты видишь, что это фанера и уверен, что и другие видят, но все вокруг визжат от удовольствия и восхищения.
+104
-21
+83
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ретроградный меркурий
Какое-то кривое зеркало, честное слово. Два этапа подряд Валиева катается с двумя падениями за программу. За подобный прокат Трусову или Загитову бы просто уничтожили. У Щербаковой за всю карьеру не было ни одного проката с двумя падениями. Презентация очень слабая, если не сказать никакая, драйва в программе нет, вторая половина облегчена до предела и все равно Валиева её не выкатывает. И ещё находит поводы для гордости, а эксперты несут чушь про "богиню". Уровень катания в женской одиночке упал катастрофически, если с подобным катанием можно побеждать с огромным отрывом. От нынешней серии Гран-при сплошное разочарование. Уровнем катания не радует никто. Дошли уже до того, что в катании Талалайкиной и Гущиной ищем поводы для позитива. Ультра-си исчезли как класс, выдающихся программ тоже нет. Можно сколько угодно надувать щеки, но пора бы взглянуть правде в глаза - после ухода Ани, Саши и Алёны образовалась гигантская дыра во всем - в классе, уровне, смотрибельности, интриге. Впору кричать - Лиза, Саша, Аня, возвращайтесь, без вас полный швах
+93
-18
+75
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rbb
Она слишком много знает. Поэтому кататься будет до пенсии. .
+68
-8
+60
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EmperorNazer
Какой же сюр. Теперь, оказывается, можно упасть в прокате с единственного квада и тройного и отходить пешком дорожку и все равно быть невероятной богиней. Щербаковой и Трусовой в возрасте Валиевой нужно было сотню в технике для этого пробивать. Как же у бомонда изменились стандарты за какие-то два года.
+60
-7
+53
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Amneris
Ответ ретроградный меркурий
Какое-то кривое зеркало, честное слово. Два этапа подряд Валиева катается с двумя падениями за программу. За подобный прокат Трусову или Загитову бы просто уничтожили. У Щербаковой за всю карьеру не было ни одного проката с двумя падениями. Презентация очень слабая, если не сказать никакая, драйва в программе нет, вторая половина облегчена до предела и все равно Валиева её не выкатывает. И ещё находит поводы для гордости, а эксперты несут чушь про "богиню". Уровень катания в женской одиночке упал катастрофически, если с подобным катанием можно побеждать с огромным отрывом. От нынешней серии Гран-при сплошное разочарование. Уровнем катания не радует никто. Дошли уже до того, что в катании Талалайкиной и Гущиной ищем поводы для позитива. Ультра-си исчезли как класс, выдающихся программ тоже нет. Можно сколько угодно надувать щеки, но пора бы взглянуть правде в глаза - после ухода Ани, Саши и Алёны образовалась гигантская дыра во всем - в классе, уровне, смотрибельности, интриге. Впору кричать - Лиза, Саша, Аня, возвращайтесь, без вас полный швах
О, да. Вспомните хейт Щербаковой в Олимпийский сезон, когда наши уважаемые прочили ей пролёт мимо тройки в сборной (хотя она, по-моему, даже в самой плохой форме откатала бы пусть без ультра-си, но идеально чисто). Или Саша Трусова, которая с переломом на одном из этапов Гран-при тогда прыгнула чистый квадлутц и мощные тройные каскады - и сколько было хихиканья.

И тут приходит Валиева с невероятно «мощными» программами, набитыми каскадами 3+2, неумным катанием в свой четвёртый взрослый сезон, постоянными падениями уже даже на тройных - и вот это все называется победой? Кринж какой-то.

Почитание богини с неоднозначный допинговым статусом откровенно затянулось.
+63
-13
+50
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Александр Подгорных
Что они смотрели эти 2 дня. Тяжелое облегченное катание с падениями уже и с 3х. Других за такое катание с землей сравняли бы, а здесь все хорошо. Вот что платочек животворящий делает.
+56
-9
+47
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Svetlana Yablonskaya
Почему Алину, Аню, Сашу, Алёну так не облизывали, когда им было трудно?
+50
-6
+44
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Люблю Женьку
Мельчают богини... уже по два раза валяется на льду.
+44
-3
+41
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Amneris
Ответ lepestok
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В «форме» Камила была, когда у неё нашли ТМЗ в анализах. И пока не будет опровержения от CAS, все выглядит так, что эта форма и нарабатывалась с помощью допинга, поскольку сразу после ОИ Камила начала стремительно сдавать в технике, а набор веса пошел уже в какой-то геометрической прогрессии.

В 16 и 17 лет Щербакова и Трусова даже со сломанными ногами и температурой в 40 прыгали железно хоть один старший ультра-си в ПП. Валиева же уже даже тройные не выкатывает.
+39
-7
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asusp527
Ответ AMS
Подскажите пожалуйста, кто знает, Камилле вручили олимпийское золото? Ведущий её называет постоянно олимпийской чемпионкой. Это значит, что всей нашей команде вручили золото? Это так или нет?
Медали нет, а чемпионка есть. Театр абсурда😆
+38
-7
+31
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AMS
Подскажите пожалуйста, кто знает, Камилле вручили олимпийское золото? Ведущий её называет постоянно олимпийской чемпионкой. Это значит, что всей нашей команде вручили золото? Это так или нет?
+41
-14
+27
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Ezhevika33
Богиня чего именно? Богиня грибов, если только.
+34
-7
+27
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Шубина
Ну что за богиня... Уже просто грустно это все.
+33
-7
+26
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Шубина
Ответ Svetlana Yablonskaya
Почему Алину, Аню, Сашу, Алёну так не облизывали, когда им было трудно?
Ну, Аню-то поддерживали, хотя бы не гнобили и ругательные релизы к ней не применяли, грех жаловаться.
+29
-4
+25
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Люблю Женьку
Ответ unknownman
От прокатов Валиевой ощущения как от присутствия на концерте, где знаменитая поп-дива поет под фанеру. Ты видишь, что это фанера и уверен, что и другие видят, но все вокруг визжат от удовольствия и восхищения.
Тонко подметили 😉😆
+29
-5
+24
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КВАД
Ответ ретроградный меркурий
Какое-то кривое зеркало, честное слово. Два этапа подряд Валиева катается с двумя падениями за программу. За подобный прокат Трусову или Загитову бы просто уничтожили. У Щербаковой за всю карьеру не было ни одного проката с двумя падениями. Презентация очень слабая, если не сказать никакая, драйва в программе нет, вторая половина облегчена до предела и все равно Валиева её не выкатывает. И ещё находит поводы для гордости, а эксперты несут чушь про "богиню". Уровень катания в женской одиночке упал катастрофически, если с подобным катанием можно побеждать с огромным отрывом. От нынешней серии Гран-при сплошное разочарование. Уровнем катания не радует никто. Дошли уже до того, что в катании Талалайкиной и Гущиной ищем поводы для позитива. Ультра-си исчезли как класс, выдающихся программ тоже нет. Можно сколько угодно надувать щеки, но пора бы взглянуть правде в глаза - после ухода Ани, Саши и Алёны образовалась гигантская дыра во всем - в классе, уровне, смотрибельности, интриге. Впору кричать - Лиза, Саша, Аня, возвращайтесь, без вас полный швах
Помнится, когда то кто то со мной спорил, что ТЩК не уникальны и после них придут такие же и не хуже, а лучше.)) Даже буквы тоже какие то в аббревиатуру новую складывали. А ты говоришь - пора взглянуть. Уж давно об этом было сказано.
+27
-3
+24
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Amneris
Ответ КВАД
Помнится, когда то кто то со мной спорил, что ТЩК не уникальны и после них придут такие же и не хуже, а лучше.)) Даже буквы тоже какие то в аббревиатуру новую складывали. А ты говоришь - пора взглянуть. Уж давно об этом было сказано.
Да что там ТЩК, даже Загитову можно было бы вернуть. Она со своим катанием на ЧМ-2019 сегодня была бы снова звездой.
И ни одна из этих четырёх девочек никогда не была даже в худшие периоды своего катания такой тяжелой, как Камила. Тут даже вопрос не в весе, а в выносливости. Смотришь на Валиеву и создаётся впечатление, что она особо не занимается-то ФК.
Можно не прыгать квады, но легко откатывать программу с тройными - уже даже этого нет.
+27
-4
+23
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КВАД
Ответ Тайга86
Комментарий скрыт
Это когда те же ТЩК со своими ультра-си (раз уж вы на ультра-си акцентируете) валялись с тройных по три раза? Они их щёлкали как семечки.
+27
-5
+22
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Amneris
Ответ Шубина
Ну, Аню-то поддерживали, хотя бы не гнобили и ругательные релизы к ней не применяли, грех жаловаться.
Да я бы сказала, что им с Сашей попеременно доставалось, как только запустили программу «Космоса». Прима была одна, а этих двух девочек пинали с завидной регулярностью.
Саша всегда была «попрыгушкой» и бомонд снисходительно комментировал ее легендарный чистый прокат со сломанной ногой на этапе Гран-при, а про Аню тогда говорили, что все, она не дотянет до тройки в сборной.
И да, их обеих уже сливали, пророча «Космос» в универсальные спортсмены на все века - заливали ж тут, что Камила и в 18 будет прыгать пять ультра-си и показывать хореографию Вишневой.
+26
-4
+22
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Александр Подгорных
Ответ Lennuci
Суперлегкая Синицына тоже с 3х падала, и что?
Так Синициной елей не льют, и хором бомонда не превозносят. Ну очень плохо откатала, можно сказать отвратительно, лучше бы промолчали, со всеми бывает. Но одних грязью поливают за даже лучшие прокаты, а Валиеву уже не знают как облизать.
+27
-5
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Svetlana Yablonskaya
Ответ lepestok
Комментарий скрыт
Я не болельщица Саши, но вы это зря. Саша идеальный спортсмен, в возрасте Камилы прыгала массу квадов, из которых Ками на пике формы удавались только два самых лёгких. Вопросы к баллам Камилы были всегда.
+27
-5
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Белые Росы
Похоже, Леонова снова не смотрела прокаты. Хоть бы почитала комментарии, прежде чем давать "экспертное" заключение
+22
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Дружба11
Бессовестная, про Вероничку Яметову ни пол слова((( какие они все предсказуемые,не искренние.
Вероника сегодня лидер-чистый славный лидер,а топы по два раза упали.
Прога Веронички-энергетичная,не набившая оскомину,интересная и ритмичная.Браво Вероника!!!!
+32
-10
+22
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Ezhevika33
Ну если это богиня, то Трусова тогда сверхбогиня.
Сколько про неё пренебрежительно отзывались " попрыгушка", сейчас даже и близко никто не приблизился к её уровню.
+30
-9
+21
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Ezhevika33
Ответ lepestok
Комментарий скрыт
Достали со своей Ками. Сейчас она явно не то, что не богиня, на средний уровень не тянет. Но на пьедестал упорно тянут.
Ещё и превозносят из каждого утюга.
Чем она выносила, грибами одними. Старшие квады так и не осилила.
Саша в её возрасте на 5 квадов шла на ОИ.
+26
-7
+19
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КВАД
"Невероятная богиня". Говорят, что если сфотографировать сейчас Щербакову, Трусову или Косторную - то можно увидеть на фото светящиеся нимбы у них над головой.
+21
-3
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Шубина
Ответ Козьма Прутков о ФК
Ну это зря они так про Трусову, она не только прыгала, она еще и бегала между прыжками! Круг бега - прыжок, опять круг бега - опять прыжок. Это было эпически!
Ну, зато сегодня вы видели ходьбу пешком между прыжками. Походила - прыгнула, походила - упала. Повезло вам.
+21
-4
+17
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БезызбежноНаКрасный
Ответ AMS
Подскажите пожалуйста, кто знает, Камилле вручили олимпийское золото? Ведущий её называет постоянно олимпийской чемпионкой. Это значит, что всей нашей команде вручили золото? Это так или нет?
никто никому ничего не вручал. Но надо говорить - то, что ВЕЛЕНО.
+18
-1
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Елена Ковалёва
Я ребята всегда на стороне спортсмена. Но у меня нет розовых очков чтобы кричать браво где им и не пахнет. Удачи всем спортсменам и болельщикам.
+19
-2
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Ezhevika33
Ответ Козьма Прутков о ФК
Ну это зря они так про Трусову, она не только прыгала, она еще и бегала между прыжками! Круг бега - прыжок, опять круг бега - опять прыжок. Это было эпически!
Она каталась. А вы по методичке шпарите.
Абсолютно у всех заходы на квад , та же Щ аналогично круги нарезала в начале проги перед квадами, специально сравнивала.
Есть видео в сети со сравнением времени заходов у квадисток, самые длительные именно у Щ, а не у Саши.
А вот Космос сегодня ходил и ползал. В конце задыхался.
+32
-16
+16
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ArishaK
Ответ Шубина
Ну, вы спросили, где Саша, я и ответила. Камила, видать, тоже на пенсию уходит, слишком много в шоу катается. А то, что соревнуется еще... Так Камила вообще-то моложе, да и на высоком уровне технической сложности продержалась совсем мало, а не пять лет, как Трусова. Резервы должны же быть у нее. Ну, и поддержка от судей и Федерации у Камилы - будь здоров, Саше и не снилась.
Кстати вот да. И Анна, и Саша прыгали квады весь олиипийский цикл, все 4-5 лет, и в возрасте Камилы прыгали старшие квады. И пандемия на их пик пришлась, когда несколько месяцев были без дьда. Но квады никуда не ушли. А Камила как-то очень быстро "посыпалась". Как будто именно только на олимпиаду был прицел, краткосрочный "план-программа", как будто ни запаса, ни выносливости. Это, конечно, странно.
+15
-1
+14
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lan9aden
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ляпает языком Леонова что попало,богиня....иди помолись Алена
+17
-5
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Roman Roman
Ответ rbb
Она слишком много знает. Поэтому кататься будет до пенсии. .
не просто кататься, а "божественно", постоянно худеть и всех побеждать...
+12
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Мороженко
Ответ сондра
Аню перед ОИ очень гнобили разговорами о том, что Лизино место заняла
а на самом деле Лизинг место в итоге заняла Камила
+12
-1
+11
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ретроградный меркурий
Ответ Зиля Бадриева
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Зиля, я вам в очередной раз повторяю - хватит врать, учите матчасть. Считаем квады Щербаковой в олисезоне:
Будапешт - 1, падение
ГП Италия - 1,чисто
ГП Франция - 2, 1 чисто, 1 падение
ЧР - 1, падение
ЧЕ - 1, чисто
ОИ - 2, чисто
КПК - 1, чисто + чисто все попытки в прыжковом турнире.
Итого 6 чистых квадов и 3 падения. Валиева за два старта завалила больше, чем Щербакова за весь олимпийский сезон. И насчёт возраста вы врете. Валиевой 17 лет и 7 месяцев. Щербакова чисто прыгала квады за день до 18-лети я. Формироваться она начала в сезоне 20/21, а сейчас по фигуре ничем не отличается от себя образца межсезонья 2021/22.
+15
-4
+11
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AMS
Ответ Тайга86
Значит раздражение. Не переживайте, вручат, все ждут. А пока, увы, всё в подвешенном состоянии, нашу золотую команду можно называть и так, и по другому. Суть от этого не меняется. Вердикта всё равно пока нет.
Пока не вручили золото нашей команде, называть Камиллу олимпийской чемпионкой, не правильно. Когда вручат медали всей команде, тогда мы порадуемся за всех.
+12
-2
+10
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Продышались
А помните, как унижали ТЩК в их второй и третий сезоны, Сашу и Алену за переходы, Аню списывали в ОИ-сезон, потом Сашу и Аню нагло прокатили мимо командника. А ведь это были уникальные девочки, после них в фигурном катании яма. Камилу же начиная с первого ее сезона просто облизывают с ног до головы, хотя давно уже нет никакой магии, а есть тяжелое, усталое, грузное катание.
+16
-6
+10
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Amneris
Ответ Olgacher
Так для этого надо тренироваться, а не по светским мероприятиям ходить
Естественно. Не люблю Тутберидзе, но она как бы Америку не открыла, сказав, что во время пубертата надо в два раза больше времени в зале проводить, чтобы сохранить физическую форму.
+10
0
+10
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Amneris
Ответ Оскар Муравьёв
Пора уже называть соревновательный вес фигуристок и рост.. Чтобы понимать похудела ками или нет.. По мне ками уже около 170 по росту А с таким ростом прыгать квады просто опасно
Нет там 170. У неё 163-164см, в жизни низенькая, но для фигуриста это хороший рост.
В прошлом году видела ее в ПГ на фестивале. У меня 172см, Камила была на уровне моего подбородка. Как-то так и получается около 163 см.
+11
-1
+10
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KarinaNik
Ответ Люблю Женьку
Тонко подметили 😉😆
Это как новое платье короля в одноименной сказке Андерсена.
+12
-3
+9
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КВАД
Ответ Мэй Касахара
Так никто тогда вообще не ожидал такое долгое постковидное отстранение России от международных стартов. Мотивация у спортсменов сейчас совсем не та, и если так продолжится, то не только в фигурном катании, а в российском спорте в целом уровень будет только снижаться((
Тут да, есть смягчающее обстоятельство насчёт мотивации. Но в целом не понимать ещё тогда, что ТЩК было уникальным явлением - это, конечно, .....
+12
-3
+9
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taisiahajrullina@gmail.com
Она слишком уж много знает.Поэтому кататься будет до пенсии ❄️
+12
-3
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Мороженко
Ответ Люба Люба
Она довольна, это вы не довольны. Но это уже ваши проблемы)))
Дак она в Кике спрашивала у Тутберидзе почему они такие)
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KarinaNik
Ответ Amneris
Да я бы сказала, что им с Сашей попеременно доставалось, как только запустили программу «Космоса». Прима была одна, а этих двух девочек пинали с завидной регулярностью. Саша всегда была «попрыгушкой» и бомонд снисходительно комментировал ее легендарный чистый прокат со сломанной ногой на этапе Гран-при, а про Аню тогда говорили, что все, она не дотянет до тройки в сборной. И да, их обеих уже сливали, пророча «Космос» в универсальные спортсмены на все века - заливали ж тут, что Камила и в 18 будет прыгать пять ультра-си и показывать хореографию Вишневой.
Вспомнить только, что было на ОИ. Там на них вообще забили, девочки даже плакали на тренировках. Им же тоже нужна была поддержка, а у нас как будто одна Валиева была на Олимпиаде.
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Zin_Iba
Для REA13
Послушайте, 15-ти летнюю Алину Загитову, которая ЧИСТО и ЧЕСТНО выиграла золото и серебро Олимпиады ужасно начали травить в своей же стране Федерация Фигурного катания России, российские СМИ и все кому не лень! После ЧМ 2018 буллинг усилился и стал переходить все границы! 16-ти летнюю Олимпийскую чемпионку, в тяжёлый период пубертата, осуждали и стыдили за каждое падение и всем миром отправляли на пенсию☝
Валиеву же, которая в 15-ть лет попалась на допинге и подставила на Олимпиаде команду, ОКР, ФФКР, да и всю страну, сделали национальным героем, задарили платками, плюшками и грибами... А каждое её падение комментируют как преодоление и подвиг☝
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ArishaK
Ответ Ezhevika33
Богиня чего именно? Богиня грибов, если только.
👏 👏 👏
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Irinnna
Ответ Fair_play
Что за мода пошла в комментариях сравнивать времена Загитовой, ТЩК, когда были международные старты, чемпионаты мира, олимпиады, когда люди рвали жилы в бешенной конкуренции, пахали из последних сил ради реально больших мировых титулов и призовых, с нынешними, когда нет выхода на международную арену, и даже в отдаленной перспективе это не предвидится. Может и вообще никогда наша страна больше не будет нигде выступать, кто знает. Так ради чего той же Валиевой сейчас сушиться, убиваться о триксель и доказывать что она не хуже, чем была 17 летняя Щербакова? Даже без учета ее допинговой ситуации. Ради мордовских узоров, или ради того, чтобы эксперт со спортса написал свой восторженный коммент. Ради понтов перед Западом, мол смотрите какие мы крутые все с четверными. Ради этого изводить свой организм? Тоже самое касается и остальных девочек, которые находят хоть какую то мотивацию выходить и соревноваться. Спасибо им всем большое, что в принципе катаются и дарят нам свои программы. Уверен, что большинство это делают из-за любви к спорту, к фигурному катанию. Тогда как другие "топы", которых тут в пример приводят, на одном месте вертели этот спорт и свалили когда тут стало нечем поживиться
Да и эта бы свалила моментально после ОИ.... Если бы не одно обстоятельство... Так что не надо из неё героиню лепить!
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БезызбежноНаКрасный
wtf???
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Zin_Iba
Ответ Люба Люба
Ага, не забудьте упомянуть, что девочек ждали ОИ, и они именно к ним готовились. К чему сейчас готовятся фигуристки? К ЧР, там и будут результаты. А щербакова падала и на че, и на чр, на последнем чр её страшно загрибовали с упаденными квадами, что аж выше девочек с чистыми квадами вытащили. Вот где была умора, и об этом до сих пор помнят, и любят напоминать фанаты АЗ, хотя и она падала с тройных, у-си у неё и не было никогда, и получала за свои упадения золото, последнее ее золото чм именно таким и было, с упаденными тройными.Тогда вам ничего не давило?)))) Конечно, не давило, это же не Камила Валиева, от упоминания которой у вас конвульсии до сих пор, все простить ей не можете её таланта и уникальности, и тех 30+50+ , что она приносила вашим любимкам))))
Мадам, одолжите у Валиевой Триметазидин🙏 и пересмотрите ЧМ 2019, где Олимпийская чемпионка Алина Загитова идеально откатала короткую и произвольную программы, и триумфально выиграла золото чемпионата мира ☝
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