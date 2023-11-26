Алена Леонова: «Валиева сегодня просто богиня – намного лучше выглядит, заметно похудела, это круто»

Алена Леонова сравнила Камилу Валиеву с богиней после победы на Гран-при России.

Сегодня Валиева выиграла этап соревнований в Москве, второй стала Вероника Яметова, третьей – Софья Муравьева.

«Хочу отметить двух последних спортсменок – очень понравилась Софья Муравьева, даже несмотря на падения на акселях, это было достойно. Сегодня я как никогда переживала за нее – безумно понравилась и в короткой, и в произвольной программе.

Круто, что она идет и пытается сделать элементы ультра-си, и после неудачи программа у нее не посыпалась. Очень хочу пожелать ей, чтобы на чемпионате России у нее все сложилось и в короткой, и в произвольной.

Камила сегодня просто богиня – намного лучше выглядит, заметно похудела, это круто. Сегодня она была просто невероятная, даже несмотря на эти падения. В любом случае она сделает этот тулуп, а падение на лутце – потеря концентрации. Это было классно, и, что касается ее программы – попадание в точку. И короткая была ослепительной.

Думаю, борьба на чемпионате России развернется в основном между теми, кто будет исполнять элементы ультра-си, кто не пойдет на них, на тройку смогут рассчитывать с трудом.

Да, мы видели предыдущие этапы, где выигрывали без них, но когда все соберутся вместе, борьба в последней разминке будет с квадами и акселями. Вопрос будет в том, кто и сколько их прыгнет», – сказала серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова.

«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить