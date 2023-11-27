Инна Гончаренко: «Муравьевой я бы поставила гораздо больше за компоненты. А у Яметовой, помимо борьбы, я ничего не увидела»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Ксения Синицына Камила Валиева Софья Муравьева Вероника Яметова Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Инна Гончаренко оценила выступление фигуристок на Гран-при в Москве.

Камила Валиева выиграла этап, Вероника Яметова стала второй, Софья Муравьева – третьей.

«Для меня нервной была короткая программа, когда Ксюша Синицына неожиданно для всех и для себя упала с лутца. Вот тогда я напряглась, ничего этого не предвещало. В произвольной программе за ней было нервозно наблюдать, но она реабилитировалась.

Мы, безусловно, рады, что Камила Валиева на первом месте. Но я очень расстроилась за Соню Муравьеву: да, два падения, два акселя ультра-си — но дальше прыжковые элементы были выполнены очень хорошо, практически безукоризненно.

На мой взгляд, у Сони очень интересная произвольная программа. И у девочки уровень катания очень высокий — владение коньком, выразительность. Считаю, что это не Сонино место, я бы ей поставила гораздо больше за компоненты и за само катание. 

Вероника Яметова, конечно, молодец, она боролась, но, помимо борьбы, в ее движениях и лице я ничего не увидела. Она больше была сосредоточена на том, чтобы выполнить прыжковые элементы, но в плане катания ей, конечно, нужно еще поработать», – сказала Гончаренко.

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olya Ru
Мне нравится, как все говорят, конек Сони. Нравится сама Соня! Но давайте быть объективными, программы ну настолько одинаковые, не выразительные, без какого то образа, даже если сильно постараться я не вспомню музыку Сони и что она катает. Неужели ведущей спортсменок ТШ нельзя поставить что то яркое и запоминающиеся, с историей??
+47
-7
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Olya Ru
Мне нравится, как все говорят, конек Сони. Нравится сама Соня! Но давайте быть объективными, программы ну настолько одинаковые, не выразительные, без какого то образа, даже если сильно постараться я не вспомню музыку Сони и что она катает. Неужели ведущей спортсменок ТШ нельзя поставить что то яркое и запоминающиеся, с историей??
Я помню все программы за 3 года по взрослым Щербаковой, я помню все программы Трусовой за те же годы, я даже помню программы Туктамышевой, хоть они и не сильно менялись. Программы Яметовой и Горбачевой помню! Я не помню ни одной программы Муравьевой за последние 3 года, они все одинаково аморфные, с внезапным рукомашеством во второй половине, что короткие, что произвольные.
+41
-8
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
наталья Головченко
С двумя падениями и недокрутами в каскаде плюс к этому клюющие прыжки, поставила бы выше???!!! Что????!!! Третье место для нее подарок, на данном турнире!
+32
-10
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
В прошлом году Яметова удивила своей дерзостью и энергией. Должное надо отдать и удачной программе. Ворвалась в топ вихрем. Для юниорки это было здорово.
Но они с тренером решили, что этого достаточно. Развития нет, эстетики нет.
Образ женщины-воина не освобождает от грации. Носится по катку как летающий скандинавский атрибут.
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Ответ Jessi
Комментарий скрыт
Не доросла Яметова до золота
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Афигеть, куда уж больше-то?! Она который год катает одно и то же, с неизменным выражением лица и руками-мельницами.
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashly
Гончаренко издевается, что ли? С двумя падениями больше чистой Ксюши поставили, и это мало??? И что интересного в её программе? Они все уже несколько лет одинаковые, меняется только музыка.
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
наталья Головченко
Ответ Olya Ru
Мне нравится, как все говорят, конек Сони. Нравится сама Соня! Но давайте быть объективными, программы ну настолько одинаковые, не выразительные, без какого то образа, даже если сильно постараться я не вспомню музыку Сони и что она катает. Неужели ведущей спортсменок ТШ нельзя поставить что то яркое и запоминающиеся, с историей??
Согласна на все 💯
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Соня катает одно и то же под разную музыку который год.
Образов в программах нет вообще. Программы безликие.
И работа корпуса и рук запоминающаяся и выразительная начисто отсутствует.
Да еще и два падения.
Откуда взяться высоким компам?
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алиса без миелофона
У Муравьевой 2 падения, компы почти предельные 8.75 с этим. На этом этапе в кои-то веки девушкам с 2 падениями не стали девятки ставить.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Куда уж больше-то?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ Irina037
Не стыдно?
Правды нечего стыдиться. Мура действительно уступает Валиевой по всем внешним показателям. Так распорядилась природа
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ Irinnna
Если уж выбирать между Валиевой и Муравьёвой, то однозначно Мура лучше! Лёгкая, изящная! На неё хоть приятно смотреть!
Серая, невзрачная, "ни рожи, ни кожи". Тоже мне сравнили с Валиевой. Вы уж так не загоняйтесь
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnnaZ
Ответ Anatiana
В прошлом году Яметова удивила своей дерзостью и энергией. Должное надо отдать и удачной программе. Ворвалась в топ вихрем. Для юниорки это было здорово. Но они с тренером решили, что этого достаточно. Развития нет, эстетики нет. Образ женщины-воина не освобождает от грации. Носится по катку как летающий скандинавский атрибут.
Да, возможно это так. Но давайте ещё вспомним, сколько есть льда у Вероники. Очень мало! И она показывает такой, пусть не совершенный результат. Если б льда было больше, ее результаты тоже были бы другие.

Если б были международные соревнования, для этой семьи было б выходом переехать в Москву и тренироваться в лучших условиях.

Но в текущей ситуации - «это просто неоправданный стресс и сложности для всей семьи.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Когда нечего запомнить, нечего выделить и нечем похвастаться, а транш из горок отрабатывать нужно, рассказывай про "невероятный конёк".
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Как можно поставить гораздо больше Муравьевой, которая упала в короткой и дважды упала в произвольной? Во-первых, это прямое нарушение правил. Во-вторых, о каких особых компонентах рассказывает нам Гончаренко? Ну, вот что за дергание на льду катала вообще Муравьева в произвольной? У Яметовой не такой чистый конек, но ее программа понятна и органична. Если уж Гончаренко так хочется кому-то больше в компонентах поставить, то почему тогда не Синицыной? :)
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Ответ Anatiana
В прошлом году Яметова удивила своей дерзостью и энергией. Должное надо отдать и удачной программе. Ворвалась в топ вихрем. Для юниорки это было здорово. Но они с тренером решили, что этого достаточно. Развития нет, эстетики нет. Образ женщины-воина не освобождает от грации. Носится по катку как летающий скандинавский атрибут.
Зато у Муравьевой сумасшедшее развитие - можно подумать.
Катает по шаблону который год. И в этом сезоне лучше не стала , а стала гораздо хуже.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana74
У Муравьевой все программы примерно одинаковые, и платья такие же, на сером фоне какие-то разводы. И где здесь выразительность?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Azima
Ответ Irinnna
Вы хотите сказать, что у Валиевой и рожа и кожа?...
какой кошмар Вы тут пишите! Не стыдно Вам? Обе девушки хороши!!! А главное талантливы!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Ответ Беглый*
Когда нечего запомнить, нечего выделить и нечем похвастаться, а транш из горок отрабатывать нужно, рассказывай про "невероятный конёк".
👏👏👏
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arita1
Ответ Большой Влад
Муравьева в свои 17 лет все еще неестественно худа, как Щ и Трусова в этом же возрасте. Это невозможно поддерживать без расстройства пищевого поведения. В конце сезона она прибавит в весе и потеряет все прыжки. Камилочка легко претерпела изменения тела, прошла этот процесс, стала красивой сладострастной женщиной, но сохраняет шикарный прыжок 4Т, восстанавливая свое содержание.
17- летняя Камила - "сладострастная женщина"?😳
Меня аж передёрнуло.
Кажется догадываюсь для чего вы ФК смотрите.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Макарова
А я хотела бы для Сони более яркую, динамичную программу. Хотела бы посмотреть на нее в другом образе. А катает она замечательно - изящно, легко, красиво.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elenaa
Ответ Olya Ru
Мне нравится, как все говорят, конек Сони. Нравится сама Соня! Но давайте быть объективными, программы ну настолько одинаковые, не выразительные, без какого то образа, даже если сильно постараться я не вспомню музыку Сони и что она катает. Неужели ведущей спортсменок ТШ нельзя поставить что то яркое и запоминающиеся, с историей??
Вот точно, и движения руками одинаковые во всех программах, и выражение лица и даже платья вроде отличаються цветом еще чем то но выглядят очень схожими, хотя да никакого негатива к самой Соне нет, и конек отличный и фигуристка достойная, единственное что стало напрягать что за счет ее АП начинаю пиарить свою школу, звоня нужным чтобы те превозносили Соню, что Соня молодец мы и так знаем, а что она могла бы больше с другим тренерским штабом.. я думаю почему то да
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ Irina037
Ну Валиевой же можно с двумя падениями быть первой?
Ну, так с двумя, а не тремя, плюс еще и повтор был, прыжок обнулен. Камила вообще вне пьедестала в прошлый раз осталась из-за обнуленного каскада
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ну, вот кто-то возмущается победой Камилы, а тут эксперты считают, что и Муравьеву несправедливо засунули под Яметову 🤣
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
А на каком месте, по мнению Гончаренко, должна была оказаться Муравьёва с двумя падениями в произвольной и ошибкой в правилах повтора элементов? Неужели на первом?!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ Irinnna
Вы хотите сказать, что у Валиевой и рожа и кожа?...
Я хочу сказать, что рядом с Валиевой Мура выглядит очень невыгодно и с вашей стороны опрометчиво писать какие-то сравнения. Да еще и в пользу второй. Ха-ха
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
garovatat
Муравьева - заложник одного печального образа. Какая выразительность?? "Давай истери" руками мельницами? Все ее программы сливаются в одну. Вообще не за что ставить "гораздо больше" компонентов. И к тому же нельзя по правилам, две грубые ошибки. Или они (правила) только для Камилы писаны?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ Беглый*
Когда нечего запомнить, нечего выделить и нечем похвастаться, а транш из горок отрабатывать нужно, рассказывай про "невероятный конёк".
Который на самом деле не так уж и невероятен
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Anatiana
Не доросла Яметова до золота
Я тоже так считаю. Просто болельщики смотрят прокат, и думают, что если фигурист не упал, то все идеально
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ Jessi
Болельщики считают, что Яметову засунули под Валиеву. У Муравьевой гораздо лучше прокат ПП вышел, и падала она с докрученных трикселей, а не с недокрученного лутца
Ох уж эта Яметова, недооцененная богиня катания, то под Валиеву её запихивают, то под Трусову. И не думают, что на международке, кто как не Яметова своми шикарными клеваниями будет возвращать нам квоты
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Яметовой должно быть не больше 60 по компонентам. Большинство юниоров лучше.

Валиева близка к совершенству в короткой программе, произвольная требует доработки, но она движется в правильном направлении.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Nassta
на медали затаскивают только нужные штабы ради призовых, это и в прошлом году было, мотивации у нераспиаренных фигуристов ноль получается
Дикиджи у нас распиаренный чтоль? Или Горбачева с Яметовой из нужного штаба? Работать нужно, а не ныть про штабы и пиар.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Ответ Irina037
А Петросян вообще в свои 17 как 10летний ребенок
Аделии 16. А что, есть критерии, как надо выглядеть в каком возрасте? Есть и взрослые 40 кг весят, и ростом 145. Моя дочка в 11 лет 170см была.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Залина Малина
Больше компоненты? При двух падениях? Что у неё, что у Камилы должны быть меньше
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Людмила Третьякова
Ответ Anatiana
В прошлом году Яметова удивила своей дерзостью и энергией. Должное надо отдать и удачной программе. Ворвалась в топ вихрем. Для юниорки это было здорово. Но они с тренером решили, что этого достаточно. Развития нет, эстетики нет. Образ женщины-воина не освобождает от грации. Носится по катку как летающий скандинавский атрибут.
Ну вот она такая. Не всем же быть Ксенией Синицыной. Она силовая фигуристка, это данность. И это хорошо, что девочки разные . Он не обязаны соответствовать какому-то стандарту. Удачи ей в будущем!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Стало модой что-ли у нас распределять всех по местам согласно своему пониманию, вкусам, или просто хотелкам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Ответ Irinnna
Если уж выбирать между Валиевой и Муравьёвой, то однозначно Мура лучше! Лёгкая, изящная! На неё хоть приятно смотреть!
Мура изящная?
Вы прокат то хоть видели?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashly
Ответ Jessi
Комментарий скрыт
Какое лицемерие. Любители Муравьёвой, им особенно вы, Лизу больше всех поливали, сочинял всякую чушь про медленное катание на двух ногах, уже год успокоиться не могут, что деточку якобы засудили. А теперь стрелки переводят.
Камила и Лиза именно катят, у Муравьёвойскорость только на беговых, но это не шорт-трек.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Тихонова
Ответ Ashly
Гончаренко издевается, что ли? С двумя падениями больше чистой Ксюши поставили, и это мало??? И что интересного в её программе? Они все уже несколько лет одинаковые, меняется только музыка.
В произвольной Соня пятая, а по сумме - Ксюша, увы, чистой не была
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nassta
Ответ наталья Головченко
С двумя падениями и недокрутами в каскаде плюс к этому клюющие прыжки, поставила бы выше???!!! Что????!!! Третье место для нее подарок, на данном турнире!
на медали затаскивают только нужные штабы ради призовых, это и в прошлом году было, мотивации у нераспиаренных фигуристов ноль получается
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
musiclover
Ответ Anna
Который на самом деле не так уж и невероятен
В конце-концов, кто такая эта Гончаренко, чтобы спорить с комментаторами спортс, которые лучше любого специалиста в мире знают про конек и никто им не указ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Людмила Третьякова
Ответ Ir2019
Ей нельзя больше ставить, она начнёт тогда богиню обходить. С таким подходом Валиевой на ЧР может и в тройке лидеров не быть, а это чревато скандалом.
Я вот хотела поддержать комментатора , нажимаю на + а увеличивается минус. Раньше было по другому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Тихонова
Ответ AnnaZ
Да, возможно это так. Но давайте ещё вспомним, сколько есть льда у Вероники. Очень мало! И она показывает такой, пусть не совершенный результат. Если б льда было больше, ее результаты тоже были бы другие. Если б были международные соревнования, для этой семьи было б выходом переехать в Москву и тренироваться в лучших условиях. Но в текущей ситуации - «это просто неоправданный стресс и сложности для всей семьи.
Показалось, что Веронике не хватает как раз работы вне льда, хореографии. Вот выбрана вроде музыка под неё, программа соответствующая, под скорость и мощь, но она ведь и в ней хорео как будто не доделывает, некоторые движения просто обозначает, причём не в музыку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Ответ Arita1
17- летняя Камила - "сладострастная женщина"?😳 Меня аж передёрнуло. Кажется догадываюсь для чего вы ФК смотрите.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irina037
Ответ наталья Головченко
С двумя падениями и недокрутами в каскаде плюс к этому клюющие прыжки, поставила бы выше???!!! Что????!!! Третье место для нее подарок, на данном турнире!
Да что вы?
Негнущаяся деревянная Яметова как раз то
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Anneta28
Комментарий удален модератором
Это смешной комментарий. Только Валиева исключительно хороша собой и всегда очень скромно одевается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irina037
Ответ Delirium
Я помню все программы за 3 года по взрослым Щербаковой, я помню все программы Трусовой за те же годы, я даже помню программы Туктамышевой, хоть они и не сильно менялись. Программы Яметовой и Горбачевой помню! Я не помню ни одной программы Муравьевой за последние 3 года, они все одинаково аморфные, с внезапным рукомашеством во второй половине, что короткие, что произвольные.
А я не помню программы Яметовой и Горбачевой,на вкус и цвет товарищей нет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий