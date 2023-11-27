Инна Гончаренко: «Муравьевой я бы поставила гораздо больше за компоненты. А у Яметовой, помимо борьбы, я ничего не увидела»

Инна Гончаренко оценила выступление фигуристок на Гран-при в Москве.

Камила Валиева выиграла этап, Вероника Яметова стала второй, Софья Муравьева – третьей.

«Для меня нервной была короткая программа, когда Ксюша Синицына неожиданно для всех и для себя упала с лутца. Вот тогда я напряглась, ничего этого не предвещало. В произвольной программе за ней было нервозно наблюдать, но она реабилитировалась.

Мы, безусловно, рады, что Камила Валиева на первом месте. Но я очень расстроилась за Соню Муравьеву: да, два падения, два акселя ультра-си — но дальше прыжковые элементы были выполнены очень хорошо, практически безукоризненно.

На мой взгляд, у Сони очень интересная произвольная программа. И у девочки уровень катания очень высокий — владение коньком, выразительность. Считаю, что это не Сонино место, я бы ей поставила гораздо больше за компоненты и за само катание.

Вероника Яметова, конечно, молодец, она боролась, но, помимо борьбы, в ее движениях и лице я ничего не увидела. Она больше была сосредоточена на том, чтобы выполнить прыжковые элементы, но в плане катания ей, конечно, нужно еще поработать», – сказала Гончаренко.