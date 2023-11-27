Инна Гончаренко: «Муравьевой я бы поставила гораздо больше за компоненты. А у Яметовой, помимо борьбы, я ничего не увидела»
Инна Гончаренко оценила выступление фигуристок на Гран-при в Москве.
Камила Валиева выиграла этап, Вероника Яметова стала второй, Софья Муравьева – третьей.
«Для меня нервной была короткая программа, когда Ксюша Синицына неожиданно для всех и для себя упала с лутца. Вот тогда я напряглась, ничего этого не предвещало. В произвольной программе за ней было нервозно наблюдать, но она реабилитировалась.
Мы, безусловно, рады, что Камила Валиева на первом месте. Но я очень расстроилась за Соню Муравьеву: да, два падения, два акселя ультра-си — но дальше прыжковые элементы были выполнены очень хорошо, практически безукоризненно.
На мой взгляд, у Сони очень интересная произвольная программа. И у девочки уровень катания очень высокий — владение коньком, выразительность. Считаю, что это не Сонино место, я бы ей поставила гораздо больше за компоненты и за само катание.
Вероника Яметова, конечно, молодец, она боролась, но, помимо борьбы, в ее движениях и лице я ничего не увидела. Она больше была сосредоточена на том, чтобы выполнить прыжковые элементы, но в плане катания ей, конечно, нужно еще поработать», – сказала Гончаренко.
Но они с тренером решили, что этого достаточно. Развития нет, эстетики нет.
Образ женщины-воина не освобождает от грации. Носится по катку как летающий скандинавский атрибут.
Образов в программах нет вообще. Программы безликие.
И работа корпуса и рук запоминающаяся и выразительная начисто отсутствует.
Да еще и два падения.
Откуда взяться высоким компам?
Если б были международные соревнования, для этой семьи было б выходом переехать в Москву и тренироваться в лучших условиях.
Но в текущей ситуации - «это просто неоправданный стресс и сложности для всей семьи.
Катает по шаблону который год. И в этом сезоне лучше не стала , а стала гораздо хуже.
Меня аж передёрнуло.
Кажется догадываюсь для чего вы ФК смотрите.
Валиева близка к совершенству в короткой программе, произвольная требует доработки, но она движется в правильном направлении.
Вы прокат то хоть видели?
Камила и Лиза именно катят, у Муравьёвойскорость только на беговых, но это не шорт-трек.
Негнущаяся деревянная Яметова как раз то