Наталья Бестемьянова: «Валиева активно приходит в хорошую форму. Виден очень большой прогресс с прошлых соревнований»

Наталья Бестемьянова считает, что Камила Валиева активно приходит в форму.

На Гран-при России в Москве Валиева одержала победу. Она дважды упала в произвольной программе – на четверном тулупе и тройной лутце.

«Мне кажется, что сейчас надо говорить не о том, заняла ли первое место или нет. Надо говорить о том, что она активно приходит в хорошую форму.

До формы, которую мы ждем, еще далеко, но виден очень большой прогресс с прошлых соревнований. Это очень дорогого стоит, во всяком случае, для меня.

Поздравляю с этим Камилу и тренеров, потому что понимаю, как ей сейчас непросто», — сказала .