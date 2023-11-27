Наталья Бестемьянова: «Валиева активно приходит в хорошую форму. Виден очень большой прогресс с прошлых соревнований»
Наталья Бестемьянова считает, что Камила Валиева активно приходит в форму.
На Гран-при России в Москве Валиева одержала победу. Она дважды упала в произвольной программе – на четверном тулупе и тройной лутце.
«Мне кажется, что сейчас надо говорить не о том, заняла ли Камила первое место или нет. Надо говорить о том, что она активно приходит в хорошую форму.
До формы, которую мы ждем, еще далеко, но виден очень большой прогресс с прошлых соревнований. Это очень дорогого стоит, во всяком случае, для меня.
Поздравляю с этим Камилу и тренеров, потому что понимаю, как ей сейчас непросто», — сказала Бестемьянова.
Что касается прыжков, то квад был практически сделан, непонятная ошибка на выезде привела к падению. Там видна работа. Остальные прыжки - довольно натужно, особенно ритт и лутц, лёгкости и безусильности нет и в помине. Убрали почти все сложные заходы и выезды, а там где они есть - заход на лутц с "кораблика" - там падение. Вторую половину разгрузили насколько вообще возможно, теперь там всего один каскад. Это многое говорит об уровне физподготовки. Дорожку Камила второй этап подряд не может выкатать на 4й уровень, ошибается на шагах, потому что все запасы концентрации и контроля уходят на прыжки в первой половине. В презентации по сравнению с Казанью значительно прибавила - прежде всего потому, что в Казани программу вообще бросила посередине. Но все равно крайне слабо по сравнению с короткой программой.
У Ани был свой путь, у Ками свой. Несомненно путь Камилы сложнее, но я в нее верю, она сильная девочка, а главное в нее верит Этери. Все мы знаем, что если Тутберидзе решила, что ее спортсменка должна побеждать, то она сделает все возможное и невозможное для этого.
И Ками и Аня прекрасны по-своему, и у обеих сильные стойкие характеры чемпионов
А дальнейшие события это усугубили в 10 раз.
И даже вовсе не в ТМЗ дело. Ибо не она одна грешна ведь.
Тех кто травит спортсменку просто из банальной ненависти и личного яда, даже комментировать не стоит) Ставлю минус обычно и иду дальше
Мне нравятся все наши олимпийские чемпионки, каждая из них заслужила свой статус, и я рада, что победили именно они, а не их соперники за золото)
прогресс очевиден.
Но и сказать, что прямо ужас-ужас тоже не могу.