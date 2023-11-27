Наталья Бестемьянова: «Валиева активно приходит в хорошую форму. Виден очень большой прогресс с прошлых соревнований»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Наталья Бестемьянова считает, что Камила Валиева активно приходит в форму.

На Гран-при России в Москве Валиева одержала победу. Она дважды упала в произвольной программе – на четверном тулупе и тройной лутце. 

«Мне кажется, что сейчас надо говорить не о том, заняла ли Камила первое место или нет. Надо говорить о том, что она активно приходит в хорошую форму.

До формы, которую мы ждем, еще далеко, но виден очень большой прогресс с прошлых соревнований. Это очень дорогого стоит, во всяком случае, для меня.

Поздравляю с этим Камилу и тренеров, потому что понимаю, как ей сейчас непросто», — сказала Бестемьянова.

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72 комментария

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Блинчик
Согласен, прогресс на лицо. На прошлом соревновании она с тройного не падала.
+53
-19
+34
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Svetlana Yablonskaya
Интересно, осмелится ли кто-то из бомонда сказать, что король голый?
+42
-15
+27
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Призрачный триксель
Мы видимо смотрели с бомондом разные прокаты 🙄
+38
-12
+26
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Все эти их совершенно неуместные возгласы в восторженной степени только больше настраивают против лично Валиевой
+38
-13
+25
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Nastya163
Спросите Наталью уже про танцы, пожалуйста. Это ведь ее вид. Наталья сидела все 4 вида оба дня, рядом с Линичук. Может они уже что-то посоветуют, как повысить уровень российских танцев, а не по 10 кругу катание девочек обсуждать? Могу даже вопросы подсказать: Какое состояние сейчас у СБ? Есть ли шанс, что они наберут форму в этом году? Как у них мотивация в целом? Как ей судейство? Нравятся ли ей постановки в этом году? Оправданно ли, когда у одном штабе собираются ведущие дуэты?
+18
-1
+17
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Anji Less
Делаем ставки, кто следующий в очереди высказаться в поддержку Валиевой
+23
-8
+15
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Инна1945
Ответ Зиля Бадриева
Комментарий скрыт
Косторная-то катальщица. А Ками сейчас тупо ходит пешком. И причина не в весе. Каори остаётся скоростной катальщицей в нормальном таком теле.
+19
-5
+14
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ретроградный меркурий
Ответ Gelios77
Комментарий скрыт
Кажется, вы нашли для себя способ написать гадость про Синицыну и Фролову. Вы в курсе, что как минимум на лутце у Валиевой был недокрут? И ей, в отличие от Ксюши, его не поставили. Я уже молчу о том, что Синицына на открытых прокатах получила перелом стопы, о котором не сразу узнала
+19
-5
+14
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ретроградный меркурий
Из плюсов - было меньше нелепых ошибок в произвольной, КП вкатана отлично. Вот там можно реально ничего не трогать, катать как накатали. Из минусов - после очередного улучшайзинга ПП идейно разрушилась. Если раньше была идея обыграть кошку на льду, с её тягучими движениями, со слайдом и перекатом в конце, то теперь этого нет, все слайды, перекаты убрали и программа стала выглядеть просто набором стандартных глейховских движений под музыку, причём с диссонирующим началом и концом. Платье было лучше на ОП, презентация была лучше на ОП. Спустя два месяца вернулись даже не в ноль, а в минус.
Что касается прыжков, то квад был практически сделан, непонятная ошибка на выезде привела к падению. Там видна работа. Остальные прыжки - довольно натужно, особенно ритт и лутц, лёгкости и безусильности нет и в помине. Убрали почти все сложные заходы и выезды, а там где они есть - заход на лутц с "кораблика" - там падение. Вторую половину разгрузили насколько вообще возможно, теперь там всего один каскад. Это многое говорит об уровне физподготовки. Дорожку Камила второй этап подряд не может выкатать на 4й уровень, ошибается на шагах, потому что все запасы концентрации и контроля уходят на прыжки в первой половине. В презентации по сравнению с Казанью значительно прибавила - прежде всего потому, что в Казани программу вообще бросила посередине. Но все равно крайне слабо по сравнению с короткой программой.
+16
-4
+12
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Инна1945
Они какую форму от неё ждут?)) Оптимисты однако. Я больше верю в подкрут 4 уровня от Куниц.
+14
-4
+10
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Irinnna
То ещё прогресс... Раньше было очень плохо! Теперь просто плохо!
+18
-9
+9
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КВАД
Ответ Gelios77
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А вы себе не задавали вопрос - чего это она после хорошей КП постоянно падает и ползает в ПП на следующей день? Чего ей не хватает? "Дедушкиного стакана", который не успел "выветриться" полностью на час взятия той пробы? А ведь дело именно в восстановлении и выносливости.
+16
-8
+8
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ретроградный меркурий
Ответ Зиля Бадриева
Падения с квадов тяжело даются Ками, она говорит, что это усугубляет ее старые травмы. Вероятно, как у ультрасишницы у нее их немало, вот даже у более юной Акатика уже усталостный перелом. Что касается ТМЗ, сто раз говорено, что он не влияет на спортивные результаты, его надо пить курсом, назначает для несовершеннолетних специальная медкомиссия.
Результаты Валиевой сами говорят о том, насколько ей не нужен этот препарат и как он не влияет на результаты. С ТМЗ - рекорды и 4 ультра-си за программу с квадом во второй половине. Без ТМЗ - падения с тройных и облегчённая до максимума вторая половина программы, чтобы сил хватило доехать
+8
-2
+6
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Алена Иванова
Ну с Казани поменяли платье, уж не знаю либо схуднула , либо и правда платье уменьшило формы. Но здесь Камила выглядела худее. И слава богам убрали черные колготки. Убрали слайдинг и непонятный перевёртыш в конце тоже прям спасибо. Может и не надо было четверной на разминке и в программе. Ну не выкатывает она произвольную даже в облегчённом варианте. Есть ещё надежда на ЧР
+11
-5
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КВАД
Ответ Зиля Бадриева
Падения с квадов тяжело даются Ками, она говорит, что это усугубляет ее старые травмы. Вероятно, как у ультрасишницы у нее их немало, вот даже у более юной Акатика уже усталостный перелом. Что касается ТМЗ, сто раз говорено, что он не влияет на спортивные результаты, его надо пить курсом, назначает для несовершеннолетних специальная медкомиссия.
Ну ну, отмазки из пальца пошли. Кого ещё вспомним? Может, Трусову с Щербаковой, которые нападались только на тренировках в сто раз больше? И ничего. Там нет людей без травм.
+6
-1
+5
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Поговорим
Ответ Gelios77
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Вам и повода написать гадость не нужно, Фролова даже не выступала на московском этапе. Пнуть Синицыну, едва оправившуюся после перелома стопы, тоже нормально для вас получается((( жаль что заслуженный негатив к подобным набросам на ее достойных соперниц некоторым образом задевает и Камилу, а у неё и так проблем достаточно. Все достойные отобрались на ЧР и в финал, лёд рассудит.
+7
-2
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КВАД
Ответ Gelios77
Вашего ценного мнения, наверное. Она не ползает. Ей хватает кондиций на первую половину. Вторую тяжело катать по объективным причинам. Девочка взрослеет. Вес не стабилен. Надо подождать. В ее возрасте ни у кого нет стабильности катания. В основном девочки ее возраста заканчивают. А Камила катается на высоком уровне.
Н-да уж. В её возрасте, оказывается, все не катаются стабильно, падают , все еле ползают во второй половине и, всё-таки доехав после программы до бортика на полусогнутых, объявляют о завершении карьеры. Всё ясно. До свидания.
+7
-3
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*** Monik ***
Ответ Lapo Elkann
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Зачем вы всех под одну гребенку?
У Ани был свой путь, у Ками свой. Несомненно путь Камилы сложнее, но я в нее верю, она сильная девочка, а главное в нее верит Этери. Все мы знаем, что если Тутберидзе решила, что ее спортсменка должна побеждать, то она сделает все возможное и невозможное для этого.
И Ками и Аня прекрасны по-своему, и у обеих сильные стойкие характеры чемпионов
+11
-7
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BlackKat
Хорошо Н. Бестемьяновой. Она, как специалист, видит. А вот мне не видно 🤷! Два падения ,низкая скорость, плохое вращение- это теперь называется хорошая форма,,🤦? Лиза Т. Так в конце своей долгой карьеры катала.
+5
-1
+4
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Leon Petov
Валиева не должна допускаться к соревнованиям
+16
-12
+4
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Gemma157
Все эти их совершенно неуместные возгласы в восторженной степени только больше настраивают против лично Валиевой
Как в 2020-м начался безумный пиар "ТЩК всё равно не доедут до ОИ, а вот наша будущая звезда в Пекине" - так с тех пор было неприятно.
А дальнейшие события это усугубили в 10 раз.
И даже вовсе не в ТМЗ дело. Ибо не она одна грешна ведь.
+3
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Irinnna
Ответ oldparakhod
И совершенно очевидно, что даже в такой неважной форме, она сильнее остальных. Горлопаны могут начинать визжать...)))
Остальных это каких? Самый слабый этап! А где она будет на ЧР?
+4
-1
+3
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Aelinn
а глаз горит?
+3
0
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наталья Головченко
Ответ Anji Less
Делаем ставки, кто следующий в очереди высказаться в поддержку Валиевой
Жду Рудковских😂😂😂
+5
-3
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ретроградный меркурий
Ответ Зиля Бадриева
Комментарий скрыт
Вы, наверно, имели в виду рекорды по грибам. На первом же взрослом старте Валиева за прокат с падением получила 72.42. Косторная за чистый прокат получила 71.68. Щербакова за чистую программу с первым в истории квадлутцем у женщин получила 64.32
+5
-3
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Татьяна Усова
Ответ Svetlana Yablonskaya
Интересно, осмелится ли кто-то из бомонда сказать, что король голый?
Однозначно нет, у всех рыло в пуху
+2
0
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Татьяна Усова
Ответ Nastya163
Спросите Наталью уже про танцы, пожалуйста. Это ведь ее вид. Наталья сидела все 4 вида оба дня, рядом с Линичук. Может они уже что-то посоветуют, как повысить уровень российских танцев, а не по 10 кругу катание девочек обсуждать? Могу даже вопросы подсказать: Какое состояние сейчас у СБ? Есть ли шанс, что они наберут форму в этом году? Как у них мотивация в целом? Как ей судейство? Нравятся ли ей постановки в этом году? Оправданно ли, когда у одном штабе собираются ведущие дуэты?
Браво 👏 Меня тоже очень волнуют эти вопросы! Жулин видит свой штаб этакой Монреальской группой ФФККР ного разлива, только до той группы ему как до Луны! На мой непрофессионально полный взгляд он теперь выпускает клоны Кацалаповых, только на голову ниже. Саша с Ваней утратили свой стиль, эти голые платья Аля Синицына, Худайбердиевы стали вообще ни о чем, остальные просто массовка
+2
0
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ArishaK
Ответ Рябиновые бусы
2 чистейших квада на разминке которые вызвали восторг зала было трудно не заметить.На прошлом этапе даже попыток не было.
Не правда. На прошлом этапе попытки были и на разминке, и в программе. Она с них падала. В разминке сильно упала с квада и малость сидела. Ещё говорили, что может она при этом повредила что-то и поэтому незадался прокат.
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*** Monik ***
Ответ Lapo Elkann
Я так понимаю , про Аню писать нельзя , а ее фанаты могут писать , что угодно (например " Король то голый ") или дежурный на ветках Валиевой ретроград.. и вы ответите именно мне , а им --нет. Хотя не под одну гребенку . Я отметила , что в такой форме никто на уровне ( понятно что для Камилы не тот уровень ) не катался. еще и с проблемами в суде и без межд. стартов. Еще раз повторю , прекрасно вижу ее недочеты и не перехваливаю ее , как перехваливали Анну ее фанаты в ОИ сезон , когда у нее нормальных прокатов не было .
Ну я ответила тому, кого считаю наиболее адекватным, наверное)
Тех кто травит спортсменку просто из банальной ненависти и личного яда, даже комментировать не стоит) Ставлю минус обычно и иду дальше
Мне нравятся все наши олимпийские чемпионки, каждая из них заслужила свой статус, и я рада, что победили именно они, а не их соперники за золото)
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ArishaK
Ответ Зиля Бадриева
Падения с квадов тяжело даются Ками, она говорит, что это усугубляет ее старые травмы. Вероятно, как у ультрасишницы у нее их немало, вот даже у более юной Акатика уже усталостный перелом. Что касается ТМЗ, сто раз говорено, что он не влияет на спортивные результаты, его надо пить курсом, назначает для несовершеннолетних специальная медкомиссия.
Он влияет как раз на восстановление, выносливость. Что сейчас и видно. Что она не выкатывает, не хватает выносливости. Может это побочки какие. После проката она прямо сидит на льду, еле дышит. Вроде больше ни у кого такого не замечаю. А тут прям каждый раз так. Даже встать, распорядиться ей тяжело.
+2
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Владимир Георгия
Ответ *** Monik ***
Ну я ответила тому, кого считаю наиболее адекватным, наверное) Тех кто травит спортсменку просто из банальной ненависти и личного яда, даже комментировать не стоит) Ставлю минус обычно и иду дальше Мне нравятся все наши олимпийские чемпионки, каждая из них заслужила свой статус, и я рада, что победили именно они, а не их соперники за золото)
правильно.
+1
0
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Рябиновые бусы
Ответ ArishaK
Не правда. На прошлом этапе попытки были и на разминке, и в программе. Она с них падала. В разминке сильно упала с квада и малость сидела. Ещё говорили, что может она при этом повредила что-то и поэтому незадался прокат.
я не так выразилась, чистых попыток не было.
прогресс очевиден.
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Рябиновые бусы
Ответ Leon Petov
Валиева не должна допускаться к соревнованиям
вам Евгений это не поможет))
+1
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Svetlana Yablonskaya
Ответ sport25
Вайцеховскую дождитесь - она не даст соврать, святая женщина)
Да вот не факт :)) Даже интересно, что напишет в этот раз.
+2
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Jessi
Ответ Anji Less
Делаем ставки, кто следующий в очереди высказаться в поддержку Валиевой
Энберт уже был?боброва?
+8
-7
+1
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Анастасия Прудникова
Всем не просто, не только Камиле. Она не единственная сильная спортсменка в сборной. По подаче образа и Синицына не хуже нынешней Камилы смотрится.
+4
-3
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alexnew
Особого прогресса не заметил. Ну, чуть похудела, ну, убрали секвенцию, ну, чуть переделали программу, заменили платье, чуть посвежее выглядела после проката, меньше ошибок на шагах, больше вовлеченности в прокат на произвольной. Дв, но... никаких рывков и прорывов мы не увидели. Если на том старте было 1 падение + 1 придумала бригада, то тут контент не сильно сложнее стал, но падения уже 2 вполне полноценных. Прибавка в произвольной только из-за исправления технических багов ТШТ. Да, безусловно, прогресс есть, но сейчас уже очевидно, что форма далека от максимальной.

Но и сказать, что прямо ужас-ужас тоже не могу.
+2
-1
+1
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Brokkoli
Лебедина песенка спета, кондиции восстановлению не подлежат. Очень жаль что тш погубил такую выразительную спортсменку и внушили ведь ей что она сама во всем виновата
+7
-6
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Инна1945
Ответ КВАД
А вы себе не задавали вопрос - чего это она после хорошей КП постоянно падает и ползает в ПП на следующей день? Чего ей не хватает? "Дедушкиного стакана", который не успел "выветриться" полностью на час взятия той пробы? А ведь дело именно в восстановлении и выносливости.
У Анютика тоже так было)) Одна технология наверно....
+6
-6
0
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oldparakhod
Ответ Irinnna
Остальных это каких? Самый слабый этап! А где она будет на ЧР?
Когда пройдет ЧР, тогда и будет что обсудить.
0
0
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oldparakhod
Ответ Людмила Третьякова
Вот так бы и писали - всё равно красивее всех
😂
+1
-1
0
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oldparakhod
Ответ Людмила Третьякова
Вы хотели сказать красивее
И красивее тоже.
+3
-3
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Татьяна Усова
Ответ sport25
Вайцеховскую дождитесь - она не даст соврать, святая женщина)
😀😀😀
0
0
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sport25
Ответ Svetlana Yablonskaya
Интересно, осмелится ли кто-то из бомонда сказать, что король голый?
Вайцеховскую дождитесь - она не даст соврать, святая женщина)
+2
-2
0
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Рябиновые бусы
Ответ alexnew
Особого прогресса не заметил. Ну, чуть похудела, ну, убрали секвенцию, ну, чуть переделали программу, заменили платье, чуть посвежее выглядела после проката, меньше ошибок на шагах, больше вовлеченности в прокат на произвольной. Дв, но... никаких рывков и прорывов мы не увидели. Если на том старте было 1 падение + 1 придумала бригада, то тут контент не сильно сложнее стал, но падения уже 2 вполне полноценных. Прибавка в произвольной только из-за исправления технических багов ТШТ. Да, безусловно, прогресс есть, но сейчас уже очевидно, что форма далека от максимальной. Но и сказать, что прямо ужас-ужас тоже не могу.
2 чистейших квада на разминке которые вызвали восторг зала было трудно не заметить.На прошлом этапе даже попыток не было.
+3
-3
0
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Док Аксель
Камила не так активно приходит в форму как об этом пишут записные эксперты из пула обзвона. Интенсивность и уровень тренировок уже не тот как и мотивация, она задействована как и другие фигуристы в ледовых шоу и других общественных мероприятиях. 4Т никак не удаётся чисто прыгнуть. Мы помним какие баллы Камила набирала в КП и ПП, когда была в своей хорошей спортивной форме. Посмотрим в какой спортивной форме она подойдёт к Спартакиаде, а пока имеем, то что имеем...
+5
-5
0
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