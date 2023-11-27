ФФКР: «Валиева одержала важную победу, доказав, что один неудачный прокат не отменяет таланта, способностей, накопленного профессионального умения»

Теги сборная России ФФКР женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

В ФФКР оценили победу Камилы Валиевой на Гран-при России в Москве.

«На своем втором Гран-при в Москве Камила Валиева одержала очень важную победу, доказав, что один неудачный прокат не отменяет таланта, способностей, накопленного профессионального умения, а главное – внутреннего стрежня и силы характера спортсменки – выходить и продолжать соревноваться вопреки обстоятельствам. Двигаться вперед.

Произвольный прокат в «Мегаспорте» показал, что Камила постепенно набирает форму, что 4T был близок к тому, чтобы этот ультра-си получился. Что остальные элементы, за исключением ошибки на 3Lz, спортсменка откатала на плюсы и высокие уровни.

Словом, по сравнению с этапом в Казани – это была уже другая история, совсем другой прокат», – говорится на сайте организации. 

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41 комментарий

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АннаФ
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+30
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imaxim
ФФКР уже совсем обнаглели, явно показывают свой фаворитизм, зная, что ничего за это им не будет.
Видать в январе может что-то неприятное для них вскрыться, вот и стелят соломки
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Светлана Романова
А дифирамбы Валиевой поют те же самые лица,которые ее в командник поставили без результата пробы на допинг на ЧР.Золота у команды нет,а восторженных отзывов через край.Кто ответит в ФФКР за отсутствие золотой медали команды на ОИ.
+25
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Anji Less
Это уже даже не смешно, такого открытого фаворитизма никогда не было в сторону ни одного другого фигуриста. У нас все равны, но кто-то ровнее
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Iuliia Timofeyeva
да как уже задолбало, что везде одна Валиева. у нас куча других спортсменок, более того, за Валиевой становится уже неинтересно наблюдать, наверное, отчасти из-за попыток впихнуть ее везде
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Shtirly
ДокатАлись... Федра восхваляет упаденный единственный ультаси..
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tanya_1111
Да нет что вы, нет у нас блатных штабов и тренеров. Вам показалось.
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Mira Val
Как советскую газету прочитала.
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Екатерина К
Что за персональная поддержка федерации?.. и ладно бы еще чистый феноменальный прокат .. Медвежью услугу делают.
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Дружба11
"4T был близок к тому, чтобы этот ультра-си получился")).-а что ж по Соне тогда не говорите триксель был близок,чтобы он получился-она его так же на тренировках исполняла.
других спортсменок как не существует, чтобы сказать им добрые слова, есть только одна с открытым допинг делом-у меня тоже впечатление-что они там готовятся к январю -лишь бы Ками не сдала всю эту лавочку.
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Zooey Glass
Снизу снова постучали
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Katerina Sunny
Как-то мало пафоса, нужно больше.
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maximus388
От советского информбюро...
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мистер бин
Неужели платочек обладает такой силой.
+14
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shermi
То есть, это был удачный прокат?
+13
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Olga.t
Какие банальности от ФФКР!
Кмк, каждый раз, когда функционеры пытаются поддержать Ками, получается в лучшем случае сотрясание воздуха, или хуже того медвежья услуга.
+11
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Людмила Третьякова
Блин , да это уже второй подряд неудачный прокат! Опять лепят икону . Медведева подтвердит.
+13
-2
+11
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gktrecm
Очевидно, что тмз в ее пробе оказался не случайно
+12
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Люблю Женьку
Ответ Sat397
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Благодаря этой фигуристке куча спортсменов сидит без олимпийских медалей, вот её самый "большой" вклад в ФК.
+12
-2
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Люблю Женьку
Федра хоть бы не позорилась, важная победа с двумя падениями 🤦‍♀️ Всё начинается сначала в судействе, как и в прошлом сезоне 🤷‍♀️
Таких грибищ, как у Самсонова, Валиевой и Алиева на этапе давно не видели, пять этапов судьи как то держались ещё...
+12
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Блинчик
Ответ АннаФ
Можно по остальным тоже ваши комментарии услышать, а не по одной спортсменке?
Разве у нас есть другие спортсменки? Ни одной не знаю.))
+7
-1
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Pelageya_20
Ответ Большой Влад
Замечательно, что они оказывают поддержку королеве мирового рекордсмена по фигурному катанию. Она заполняет залы. Она очаровывает зрителей, как никто другой.
😂
+7
-1
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Туц
как непрофессионально выделять любимчиков.
+5
0
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АннаФ
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Ответ АннаФ
Можно по остальным тоже ваши комментарии услышать, а не по одной спортсменке?
Что вы думаете насчет проката Сони Муравьевой, для разнообразия?
+8
-3
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Юра Плисецкий
Маловато пафоса.
Нужно было и по Самсонову опубликовать пост. Вот ещё немного, ещё чуть-чуть, и у нас появится наконец-то надежда на прорыв в МО.
+4
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Блинчик
Ответ Светлана Романова
А дифирамбы Валиевой поют те же самые лица,которые ее в командник поставили без результата пробы на допинг на ЧР.Золота у команды нет,а восторженных отзывов через край.Кто ответит в ФФКР за отсутствие золотой медали команды на ОИ.
Те же самые лица, которые её на допинге подставили и слили инфу, что это у нее допинг. Гггг))
+6
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Pelageya_20
Ответ Sat397
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Глупости! Из-за таких как эта, талантливые юниорки просто уйдут из спорта. Зачем им гробить своё здоровье, если всё знают, что в любом случае победу отдадут отвалявшейся, потерявшей форму КВ. Если этот бардак не прекратится, мы просто потеряем поколение талантливых российских фигуристок
+5
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Gau
Кудрявая тетя сделала втык за прошлый этап, ибо судьи забыли, что молчание Камилы дорого стОит.
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smoky eyes
Зачем они все вредят Камиле такими заявлениями? (( А про другие виды на их сайте сказано? Героем этапа все же стал Дикиджи. Хотелось бы комментарии ФФКР о нем услышать.
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Блинчик
Ответ shermi
То есть, это был удачный прокат?
Конечно. Как у Козлова в Сочи.)
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Веселый грибочек
Такими неуместными восхвалениями Федерация, эксперты и остальной ФК-бомонд оказывают Камиле медвежью услугу. Неужели они думают, что самой фигуристке нужны вся эта лесть, лицемерие и подобострастие? Всё это очень некрасиво, очень неприятно.
+3
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22somebody22
Опять???🤦
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Katerina Sunny
Ответ smoky eyes
Зачем они все вредят Камиле такими заявлениями? (( А про другие виды на их сайте сказано? Героем этапа все же стал Дикиджи. Хотелось бы комментарии ФФКР о нем услышать.
Ермолиной не до него, акция подзатянулась.
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Людмила Третьякова
У нас фигурное катание всегда превращается в конкурс красоты . Валиева конечно хорошо смотрится со своей растяжкой , приобретенными формами , красиво нарисованным лицом . Так и отправьте её на подиум
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versa
Ну прямо, "повторение - мать учения".
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Люблю Женьку
Ответ мистер бин
Неужели платочек обладает такой силой.
Именно платочек, вдруг раздастся атата сверху (или снизу) 🤷‍♀️
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