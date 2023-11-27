ФФКР: «Валиева одержала важную победу, доказав, что один неудачный прокат не отменяет таланта, способностей, накопленного профессионального умения»

В ФФКР оценили победу Камилы Валиевой на Гран-при России в Москве.

«На своем втором Гран-при в Москве Камила Валиева одержала очень важную победу, доказав, что один неудачный прокат не отменяет таланта, способностей, накопленного профессионального умения, а главное – внутреннего стрежня и силы характера спортсменки – выходить и продолжать соревноваться вопреки обстоятельствам. Двигаться вперед.

Произвольный прокат в «Мегаспорте» показал, что Камила постепенно набирает форму, что 4T был близок к тому, чтобы этот ультра-си получился. Что остальные элементы, за исключением ошибки на 3Lz, спортсменка откатала на плюсы и высокие уровни.

Словом, по сравнению с этапом в Казани – это была уже другая история, совсем другой прокат», – говорится на сайте организации.

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