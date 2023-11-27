ФФКР: «Валиева одержала важную победу, доказав, что один неудачный прокат не отменяет таланта, способностей, накопленного профессионального умения»
В ФФКР оценили победу Камилы Валиевой на Гран-при России в Москве.
«На своем втором Гран-при в Москве Камила Валиева одержала очень важную победу, доказав, что один неудачный прокат не отменяет таланта, способностей, накопленного профессионального умения, а главное – внутреннего стрежня и силы характера спортсменки – выходить и продолжать соревноваться вопреки обстоятельствам. Двигаться вперед.
Произвольный прокат в «Мегаспорте» показал, что Камила постепенно набирает форму, что 4T был близок к тому, чтобы этот ультра-си получился. Что остальные элементы, за исключением ошибки на 3Lz, спортсменка откатала на плюсы и высокие уровни.
Словом, по сравнению с этапом в Казани – это была уже другая история, совсем другой прокат», – говорится на сайте организации.
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Видать в январе может что-то неприятное для них вскрыться, вот и стелят соломки
других спортсменок как не существует, чтобы сказать им добрые слова, есть только одна с открытым допинг делом-у меня тоже впечатление-что они там готовятся к январю -лишь бы Ками не сдала всю эту лавочку.
Кмк, каждый раз, когда функционеры пытаются поддержать Ками, получается в лучшем случае сотрясание воздуха, или хуже того медвежья услуга.
Таких грибищ, как у Самсонова, Валиевой и Алиева на этапе давно не видели, пять этапов судьи как то держались ещё...
Нужно было и по Самсонову опубликовать пост. Вот ещё немного, ещё чуть-чуть, и у нас появится наконец-то надежда на прорыв в МО.