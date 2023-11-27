«Валиева была бесспорным лидером, допустила ошибку, но это ерунда, все поправимо». Тарасова о Гран-при в Москве
Татьяна Тарасова назвала Камилу Валиеву бесспорным лидером на Гран-при в Москве.
26 ноября Валиева победила на соревнованиях, второй стала Вероника Яметова, третьей Софья Муравьева.
«Камила Валиева каталась очень хорошо. Была бесспорным лидером, допустила ошибку, но это ерунда, все поправимо. Она находится в хорошей физической форме.
Я вижу, что она за собой следит, почти все восстановила. Молодец. Выросла ведь очень. У Валиевой, кроме всего прочего, есть своя индивидуальность», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить
Вопрос серьезный, отсюда столько усердия. Ведь в КАС все может закончится тем, что страна окончательно останется без политически важного золота, которое было у нее практически в кармане. И если это случится, то все (и зрители, и руководство) начнут вопрошать: «Как так получилось? Кто виноват?». И на наших глазах готовится ответ: «Во всем виноваты враги, а Валиева - исключительная. Посмотрите, и Лакерник, и Жулин и Тарасова - все-все-все об этом говорят». Хотя, по идее, говорить об этом должна была бы сама Валиева - своими выступлениями в постолимпийские сезоны. Вынося всех и вся раз за разом с 40-бальным отрывом. И говорить ничего не надо - да, она исключительная. Но она, как на зло, раз за разом продолжает подводить старцев, все больше зарабатывая себе репутацию девочки-завала. И проигрывать всем по списку, включая Акатьеву, Петросян, пенсионеров и юниоров. Теряя сложность, и падая по 2 раза за прокат. И старцы вынуждены впрягаться сами, талдыча всю эту дичь про исключительность, и теряя свою собственную репутацию. А что делать, решение-то принималось тренерским советом, и крайним становиться никто не хочет.
Она не лидер,простите даже при ультра си-у нее нет каскадов))).
Это из разряда "все Хорошо прекрасная Маркиза-все хорошо как никогда,ни одного печального сюрприза-за исключеньем пустяка))).........."
Она и сама это понимает, поэтому катает очередную ПП без всякого интереса.
Загитову за второе место на гран при, без всяких падений дружно на пенсию провожали. вот примерные заголовки того времени "Загитова проиграла финал Гран-при. Без шансов против новой звезды из Японии"
Значит, должна быть выше, и точка.
Так на ОИ постановили.
Скорость 0, вращения еле-еле, с остановками, как и на дорожке. Недокруты, смена ребра. Как будто без падений это был бы идеальный прокат
Она и ее мать держат Тутберидзе в узде. Не было такого человека, который мог манипулировать ЭГ, а теперь есть. По лицу Тутберидзе видно, как ей это все надоело, тащить на себе этот балласт. Она бы вкладывалась в Петросян и Садкову, своих новых космосов, а Валиева уходить не хочет
Алина ушла, потому что пришло суперпоколение ТЩК и на гоавные старты уже не попадала.
Появись сейчас три супердевочки и открой международные, то и Камила бы повесила коньки на гводь. Одно дело сидеть дома, когда все сидят. Другое дело, когда сборная допущена, но в топ-3 ты не попадаешь.
Выше классом на ОИ была Трусова. Трусова, которая выкатала технический контент в пять раз сложнее, которая на вращениях не елозила по катку. У нее были видимые ошибки в прокате, который никто никогда даже помыслить не мог и долго еще не сможет. И она проиграла более слабой девочке, потому что у той был визуально чистый прокат. Судьи посчитали, что так честно. Вот и пусть судят и дальше честно.
Чем Вам класс Ксюши не угодил, например?)