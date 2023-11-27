«Валиева была бесспорным лидером, допустила ошибку, но это ерунда, все поправимо». Тарасова о Гран-при в Москве

Татьяна Тарасова назвала Камилу Валиеву бесспорным лидером на Гран-при в Москве.

26 ноября Валиева победила на соревнованиях, второй стала Вероника Яметова, третьей Софья Муравьева.

«Камила Валиева каталась очень хорошо. Была бесспорным лидером, допустила ошибку, но это ерунда, все поправимо. Она находится в хорошей физической форме.

Я вижу, что она за собой следит, почти все восстановила. Молодец. Выросла ведь очень. У Валиевой, кроме всего прочего, есть своя индивидуальность», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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