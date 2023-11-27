«Валиева была бесспорным лидером, допустила ошибку, но это ерунда, все поправимо». Тарасова о Гран-при в Москве

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала Камилу Валиеву бесспорным лидером на Гран-при в Москве.

26 ноября Валиева победила на соревнованиях, второй стала Вероника Яметова, третьей Софья Муравьева.

«Камила Валиева каталась очень хорошо. Была бесспорным лидером, допустила ошибку, но это ерунда, все поправимо. Она находится в хорошей физической форме.

Я вижу, что она за собой следит, почти все восстановила. Молодец. Выросла ведь очень. У Валиевой, кроме всего прочего, есть своя индивидуальность», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить

Материалы по теме

68 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Твизлочёт
Нужно смириться. Федерация, и все, кто от нее хоть как-то зависит, будут бесконечно петь про исключительность Валиевой. Как оправдание тому, почему ее, не проверенную на тот момент ни одном серьезном старте, поставили в командник без замен. И про коварную Ваду, задержавшую пробу, будут петь - как оправдание тому, почему не проверили чистоту спортсмена перед включением в команду.
Вопрос серьезный, отсюда столько усердия. Ведь в КАС все может закончится тем, что страна окончательно останется без политически важного золота, которое было у нее практически в кармане. И если это случится, то все (и зрители, и руководство) начнут вопрошать: «Как так получилось? Кто виноват?». И на наших глазах готовится ответ: «Во всем виноваты враги, а Валиева - исключительная. Посмотрите, и Лакерник, и Жулин и Тарасова - все-все-все об этом говорят». Хотя, по идее, говорить об этом должна была бы сама Валиева - своими выступлениями в постолимпийские сезоны. Вынося всех и вся раз за разом с 40-бальным отрывом. И говорить ничего не надо - да, она исключительная. Но она, как на зло, раз за разом продолжает подводить старцев, все больше зарабатывая себе репутацию девочки-завала. И проигрывать всем по списку, включая Акатьеву, Петросян, пенсионеров и юниоров. Теряя сложность, и падая по 2 раза за прокат. И старцы вынуждены впрягаться сами, талдыча всю эту дичь про исключительность, и теряя свою собственную репутацию. А что делать, решение-то принималось тренерским советом, и крайним становиться никто не хочет.
+55
-13
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir2019
Ответ Людмила Третьякова
Да кто бы посмел спорить с Тарасовой . Два падения для Лидера ерунда ! И форма хорошая - пешком по льду !!!!!!
Помню, как-то было, " Лена, надо худеть!". А тут 2 Лены в 1 и всё нормально.
+48
-10
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Людмила Третьякова
Да кто бы посмел спорить с Тарасовой . Два падения для Лидера ерунда ! И форма хорошая - пешком по льду !!!!!!
+56
-20
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Ответ Kareglazaya
Форма, конечно, далека от идеала, однако Камила всё равно одна из лидеров. Если продолжит усердно работать, сможет восстановить хотя бы часть сложных прыжков.
нет,потому что у нее НЕТ каскадов-пересмотрите выступление ПП-у нее между прыгами на псевдокаскадах куча времени пауза))))-это не каскад,а при международном судействе без Лакерника-ей эне засчитают теперь эти прыги как каскады)))+отдельные прыги минус повторы -снятие баллов и ее нет не то что в тройке,а в пятерке-при справедливом судействе и должном техконтролле.
Она не лидер,простите даже при ультра си-у нее нет каскадов))).
+46
-13
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жанна Белесарова
Ответ Люба Люба
Комментарий удален модератором
Не надо врать,Загитова никогда с падениями не занимала первые места.За падения получала соответствующие баллы.не бросала программу,дорожки,вращения,хорео всегда были на уровне.
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
"допустила ошибку-но это ерунда")))) как мило об одной ошибке)), а главное как "честно"))) в стиле ТАТ.
Это из разряда "все Хорошо прекрасная Маркиза-все хорошо как никогда,ни одного печального сюрприза-за исключеньем пустяка))).........."
+37
-14
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Подгорных
Ответ Люба Люба
Комментарий скрыт
На этом самом высоком уровне она катала как оказалось после тренировок под запрещенкой. А как попалась, все вдруг куда то странным образом исчезло.
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Людмила Третьякова
Да сказать можно что угодно, даже Тарасовой. Но будем смотреть чемпионат России . Там все решится .
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nassta
прямо вот сейчас вспоминаб как Тарасова гнобила Коляду за бабки и падения, просто уничтожала
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amneris
Ответ umma
Смотря сегодняшний прокат Камила ,поняла что эта конечно же совсем не та Камила на которую многие с замиранием смотрели.. хотя ждёшь всегда что вот сейчас она выдаст хороший прокат ..
Ну, объективно говоря, с таким большим весом и отсутствием выносливости Камила даже при всем желании не сможет показать уровень In Memorian или, уж тем более, Болеро.
Она и сама это понимает, поэтому катает очередную ПП без всякого интереса.
+32
-16
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Романова
Ответ Твизлочёт
Нужно смириться. Федерация, и все, кто от нее хоть как-то зависит, будут бесконечно петь про исключительность Валиевой. Как оправдание тому, почему ее, не проверенную на тот момент ни одном серьезном старте, поставили в командник без замен. И про коварную Ваду, задержавшую пробу, будут петь - как оправдание тому, почему не проверили чистоту спортсмена перед включением в команду. Вопрос серьезный, отсюда столько усердия. Ведь в КАС все может закончится тем, что страна окончательно останется без политически важного золота, которое было у нее практически в кармане. И если это случится, то все (и зрители, и руководство) начнут вопрошать: «Как так получилось? Кто виноват?». И на наших глазах готовится ответ: «Во всем виноваты враги, а Валиева - исключительная. Посмотрите, и Лакерник, и Жулин и Тарасова - все-все-все об этом говорят». Хотя, по идее, говорить об этом должна была бы сама Валиева - своими выступлениями в постолимпийские сезоны. Вынося всех и вся раз за разом с 40-бальным отрывом. И говорить ничего не надо - да, она исключительная. Но она, как на зло, раз за разом продолжает подводить старцев, все больше зарабатывая себе репутацию девочки-завала. И проигрывать всем по списку, включая Акатьеву, Петросян, пенсионеров и юниоров. Теряя сложность, и падая по 2 раза за прокат. И старцы вынуждены впрягаться сами, талдыча всю эту дичь про исключительность, и теряя свою собственную репутацию. А что делать, решение-то принималось тренерским советом, и крайним становиться никто не хочет.
Лучше бы ,чем каждый день сообщать об уникальной Валиевой,опубликовали бы Фамилии тех людей,которые решили поставить Валиеву в командник без результата пробы на допинг с ЧР.Страна должна знать фамилии этих героев.
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
buturlinomo
Ответ Люба Люба
Комментарий удален модератором
падения у девочек были, но что бы ТАК их потом хвалили, этого точно не было.
Загитову за второе место на гран при, без всяких падений дружно на пенсию провожали. вот примерные заголовки того времени "Загитова проиграла финал Гран-при. Без шансов против новой звезды из Японии"
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВИван
Прямо тошнит уже от восхвалений Ками( Два падения у нее ерунда, а степаут при 5 квадах грязно, а другие при падениях публично унижаются ею(
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AMS
Камилла очень выросла, пока всё как то не очень хорошо.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Varfolomeyev
Да ладно. Если падение с четверного тулупа ещё как-то можно объяснить, то падение с тройного лутца для топа –далеко не ерунда.
+20
-8
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
umma
Смотря сегодняшний прокат Камила ,поняла что эта конечно же совсем не та Камила на которую многие с замиранием смотрели.. хотя ждёшь всегда что вот сейчас она выдаст хороший прокат ..
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
Как вы достали со своей бесспорной. Отправьте ее на международные, там посмотрите, как это бесспорно получать такие баллы за прокат с двумя падениями.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Романова
Подумаешь ерунда какая то.Кому то за такую ерунду коньки на гвоздь срочно вешать надо было,как вещал рупор ТАТ любимчик Ягудин.Ну а кто то будет с пустяками и дальше радовать публику.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шубина
Ответ Зиля Бадриева
Комментарий скрыт
Зато не падала и прокаталась чище, чем Валиева.
Значит, должна быть выше, и точка.
Так на ОИ постановили.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Black&White
Ответ Людмила Третьякова
Да сказать можно что угодно, даже Тарасовой. Но будем смотреть чемпионат России . Там все решится .
Натянут Валиеву в призы, Муравьевой придется убиваться о триксели.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ Sat397
А кто остался "тот", после взросления? Почти все спортсменки ушли из спорта, как начались первые трудности связанные с пубертатом, некоторые даже до того как пубертат начался. Дети шустрее взрослых - это данность, законы физики никто не отменял. Допускаю что кто-то, когда нибудь из взрослых фигуристок с крайне низким ростом и весом около 40 кг, сможет соревноваться с детьми 15-16 лет, более-менее на равных, только никакой эстетики не будет в том катании. Не так уж приятно смотреть на взрослого человека с детскими параметрами, не здоровая это ситуация.
Такое чувство, что вы очень недавно начали ФК смотреть. Оставим в покое Слуцкую, но Кван, Аракава, Ю-На и ещё куча прекрасных талантливых фигуристок.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Еще меня удивляет, что все говорят про падения. Да, падение даже с тройного это тревожно, но посмотрите на другие элементы?
Скорость 0, вращения еле-еле, с остановками, как и на дорожке. Недокруты, смена ребра. Как будто без падений это был бы идеальный прокат
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Валиева сказала, что бывают конфликты с штабом( очевидно, с Тутберидзе)
Она и ее мать держат Тутберидзе в узде. Не было такого человека, который мог манипулировать ЭГ, а теперь есть. По лицу Тутберидзе видно, как ей это все надоело, тащить на себе этот балласт. Она бы вкладывалась в Петросян и Садкову, своих новых космосов, а Валиева уходить не хочет
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Подгорных
Халва, халва, халва.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nassta
Ответ or.om
Ну раньше же засчитывали как каскады
мне вчера про каскады пояснили, что спосле Олимпиады правила поменяли и такое исполнение за каскады не засчитывают
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nassta
индивидуальность конечно есть, девушка заметная, да и смотреть на её катание интересно, но она ничего не восстановила пока что, ни триксель ни четверные, ни былую растяжку, ни выносливость, и это нормально, она выросла, зачем всем убеждать в обратном
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sat397
Ответ umma
Смотря сегодняшний прокат Камила ,поняла что эта конечно же совсем не та Камила на которую многие с замиранием смотрели.. хотя ждёшь всегда что вот сейчас она выдаст хороший прокат ..
А кто остался "тот", после взросления? Почти все спортсменки ушли из спорта, как начались первые трудности связанные с пубертатом, некоторые даже до того как пубертат начался. Дети шустрее взрослых - это данность, законы физики никто не отменял. Допускаю что кто-то, когда нибудь из взрослых фигуристок с крайне низким ростом и весом около 40 кг, сможет соревноваться с детьми 15-16 лет, более-менее на равных, только никакой эстетики не будет в том катании. Не так уж приятно смотреть на взрослого человека с детскими параметрами, не здоровая это ситуация.
+15
-10
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ AMS
Камилла очень выросла, пока всё как то не очень хорошо.
Муравьева выше Валиевой
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir2019
Ответ Gelios77
Лена не прыгала вообще. Двойные валила. Лене надо было худеть и Лена ,кстати, похудела. Как и все девочки ее возраста. К 19 годам форма возвращается обратно. Не детская, но худенькая.
Я не про Лену рассуждаю, а про разные взгляды ТАТ и не только. Одной можно про лишний вес сказать, а другая во всём богиня.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Black&White
Ответ Ir2019
Помню, как-то было, " Лена, надо худеть!". А тут 2 Лены в 1 и всё нормально.
Бояться значит.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Людмила Третьякова
Ответ Sat397
А кто остался "тот", после взросления? Почти все спортсменки ушли из спорта, как начались первые трудности связанные с пубертатом, некоторые даже до того как пубертат начался. Дети шустрее взрослых - это данность, законы физики никто не отменял. Допускаю что кто-то, когда нибудь из взрослых фигуристок с крайне низким ростом и весом около 40 кг, сможет соревноваться с детьми 15-16 лет, более-менее на равных, только никакой эстетики не будет в том катании. Не так уж приятно смотреть на взрослого человека с детскими параметрами, не здоровая это ситуация.
Лиза Туктамышева вам в пример . Не лезла из кожи , чтобы кому-то что-то доказать. Боролась сама с собой. Очень её не хватает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Orange carrot
Как вы достали со своей бесспорной. Отправьте ее на международные, там посмотрите, как это бесспорно получать такие баллы за прокат с двумя падениями.
На международных Мура бы победила и с таким прокатом, и компы были бы выше Валиевой, и гое. Там бы не моргнули недокруты и грязные элементы Ками
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anji Less
А теперь давайте дружно вспомним Сашу Трусову, которую за прокат с 5 квадами без падений только ленивый не осудил
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
Ответ Юра Плисецкий
Какая разница, почему ушли Трусова и Загитова? Они ушли. Их нет, и не о чем разговаривать.
Ну не разговаривайте) я же не с вами) там человек сравнивает Валиеву с Трусовой и Загитовой, я ответила, в чем проблема?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Milorada K
Ответ Jessi
Еще меня удивляет, что все говорят про падения. Да, падение даже с тройного это тревожно, но посмотрите на другие элементы? Скорость 0, вращения еле-еле, с остановками, как и на дорожке. Недокруты, смена ребра. Как будто без падений это был бы идеальный прокат
без падений получила бы десятки в компах. Кто смотрит на эти остановки и увязания на дорожке?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anji Less
Ответ ВИван
Прямо тошнит уже от восхвалений Ками( Два падения у нее ерунда, а степаут при 5 квадах грязно, а другие при падениях публично унижаются ею(
Вы не понимаете, это другое
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
or.om
Ответ Дружба11
нет,потому что у нее НЕТ каскадов-пересмотрите выступление ПП-у нее между прыгами на псевдокаскадах куча времени пауза))))-это не каскад,а при международном судействе без Лакерника-ей эне засчитают теперь эти прыги как каскады)))+отдельные прыги минус повторы -снятие баллов и ее нет не то что в тройке,а в пятерке-при справедливом судействе и должном техконтролле. Она не лидер,простите даже при ультра си-у нее нет каскадов))).
Ну раньше же засчитывали как каскады
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Peter Varfolomeyev
Да ладно. Если падение с четверного тулупа ещё как-то можно объяснить, то падение с тройного лутца для топа –далеко не ерунда.
Падения это плохо, но остальное ещё хуже-вращения, скорость, ребра, недокруты. Ничего не осталось от той девочки на шаре
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlenaPayvina
Сгущёнка не только сладкая, но и липкая. Тошнит уже честно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шубина
Ответ Gelios77
На ОИ соревновались 2 одинаковые по классу, выучке и статусу спортсменки. Одна каталась чище, она и победила. Вторая грязнила почти на всех элементах и проиграла. А тут Яметова, которая классом уступает даже Фроловой.... ребята, у нее же коленки не дотянуты и группировка в балалайку. С кем она там может соперничать? С Гущиной? Яметову объедет и Фролова и Муравьева и даже "о ужас" при чистом прокате Хромых. Объедет чисто на классе и доделанных ногах.
Под "классом" скрываются, как я понимаю, судейские бонусы и компоненты, которые позволяют расставлять спортсменов, как заблагорассудится, не обращая внимания ни на сложность контента, ни на какие-то принципы. Вот мы и дошли до корня проблемы. )
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Людмила Третьякова
Ответ Твизлочёт
Нужно смириться. Федерация, и все, кто от нее хоть как-то зависит, будут бесконечно петь про исключительность Валиевой. Как оправдание тому, почему ее, не проверенную на тот момент ни одном серьезном старте, поставили в командник без замен. И про коварную Ваду, задержавшую пробу, будут петь - как оправдание тому, почему не проверили чистоту спортсмена перед включением в команду. Вопрос серьезный, отсюда столько усердия. Ведь в КАС все может закончится тем, что страна окончательно останется без политически важного золота, которое было у нее практически в кармане. И если это случится, то все (и зрители, и руководство) начнут вопрошать: «Как так получилось? Кто виноват?». И на наших глазах готовится ответ: «Во всем виноваты враги, а Валиева - исключительная. Посмотрите, и Лакерник, и Жулин и Тарасова - все-все-все об этом говорят». Хотя, по идее, говорить об этом должна была бы сама Валиева - своими выступлениями в постолимпийские сезоны. Вынося всех и вся раз за разом с 40-бальным отрывом. И говорить ничего не надо - да, она исключительная. Но она, как на зло, раз за разом продолжает подводить старцев, все больше зарабатывая себе репутацию девочки-завала. И проигрывать всем по списку, включая Акатьеву, Петросян, пенсионеров и юниоров. Теряя сложность, и падая по 2 раза за прокат. И старцы вынуждены впрягаться сами, талдыча всю эту дичь про исключительность, и теряя свою собственную репутацию. А что делать, решение-то принималось тренерским советом, и крайним становиться никто не хочет.
Та же история что с Медведевой своё время
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр
Ответ Amneris
Ну, объективно говоря, с таким большим весом и отсутствием выносливости Камила даже при всем желании не сможет показать уровень In Memorian или, уж тем более, Болеро. Она и сама это понимает, поэтому катает очередную ПП без всякого интереса.
с тем уровнем она 280+ привозила... какой рекорд на гп??? 240-???... с 9ми в компах на падениях... наверно Юдзуру там на этапах катался... не узнал случайно...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Людмила Третьякова
Ответ Зиля Бадриева
Комментарий скрыт
А её не заявляют топом . Вот когда станет и с неё будет спрос
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
Саша ушла, потому что ушли международные соревнования. Ей зачем себя изматывать ради Кубка Первого канала? У нее есть медали круче, шанс которые получить сейчас равен нулю(нас туда просто не пускают).
Алина ушла, потому что пришло суперпоколение ТЩК и на гоавные старты уже не попадала.

Появись сейчас три супердевочки и открой международные, то и Камила бы повесила коньки на гводь. Одно дело сидеть дома, когда все сидят. Другое дело, когда сборная допущена, но в топ-3 ты не попадаешь.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gelios77
Ответ Шубина
Зато не падала и прокаталась чище, чем Валиева. Значит, должна быть выше, и точка. Так на ОИ постановили.
На ОИ соревновались 2 одинаковые по классу, выучке и статусу спортсменки. Одна каталась чище, она и победила. Вторая грязнила почти на всех элементах и проиграла. А тут Яметова, которая классом уступает даже Фроловой.... ребята, у нее же коленки не дотянуты и группировка в балалайку. С кем она там может соперничать? С Гущиной? Яметову объедет и Фролова и Муравьева и даже "о ужас" при чистом прокате Хромых. Объедет чисто на классе и доделанных ногах.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Форма, конечно, далека от идеала, однако Камила всё равно одна из лидеров. Если продолжит усердно работать, сможет восстановить хотя бы часть сложных прыжков.
+12
-12
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шубина
Ответ Gelios77
На ОИ соревновались 2 одинаковые по классу, выучке и статусу спортсменки. Одна каталась чище, она и победила. Вторая грязнила почти на всех элементах и проиграла. А тут Яметова, которая классом уступает даже Фроловой.... ребята, у нее же коленки не дотянуты и группировка в балалайку. С кем она там может соперничать? С Гущиной? Яметову объедет и Фролова и Муравьева и даже "о ужас" при чистом прокате Хромых. Объедет чисто на классе и доделанных ногах.
Еще чего придумаете? ) Кручу-верчу-обмануть хочу. ))
Выше классом на ОИ была Трусова. Трусова, которая выкатала технический контент в пять раз сложнее, которая на вращениях не елозила по катку. У нее были видимые ошибки в прокате, который никто никогда даже помыслить не мог и долго еще не сможет. И она проиграла более слабой девочке, потому что у той был визуально чистый прокат. Судьи посчитали, что так честно. Вот и пусть судят и дальше честно.
Чем Вам класс Ксюши не угодил, например?)
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люба Люба
Ответ Людмила Третьякова
Да кто бы посмел спорить с Тарасовой . Два падения для Лидера ерунда ! И форма хорошая - пешком по льду !!!!!!
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шубина
Ответ Люба Люба
Комментарий удален модератором
Раньше было и так, потому что учитывали сложность техбазы. А на ОИ Лакерник все перерешал. Теперь кто чище катался, тот и первый. Ну, еще бонусы от судей и компоненты.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gelios77
Ответ Ir2019
Помню, как-то было, " Лена, надо худеть!". А тут 2 Лены в 1 и всё нормально.
Лена не прыгала вообще. Двойные валила. Лене надо было худеть и Лена ,кстати, похудела. Как и все девочки ее возраста. К 19 годам форма возвращается обратно. Не детская, но худенькая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий