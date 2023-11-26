Татьяна Тарасова: «Блистательное выступление Валиевой, она почти восстановилась от всего. Сегодня она была уверенная»

Татьяна Тарасова назвала блистательной победу Камилы Валиевой на Гран-при.

Сегодня фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве.

«Просто блистательное выступление Камилы. Она огромная молодец, почти восстановилась от всего. Что сказать, талант!

Она была сегодня уверенная, и это было видно. Даже разминку провела очень уверенно и без срывов. Скажу так: дай бог!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Также Тарасова оценила выступление Вероники Яметовой, занявшей второе место.

– А вы знаете, Яметова очень интересная девушка. Вдруг! Ну не то чтобы вдруг, но она каталась очень интересно и хорошо. Все, что она делала – получалось. Каталась практически безошибочно.

– Чем она лично вас сегодня притянула?

– Исключительной чистотой своего катания. Это великое дело фигуриста, – отметила Тарасова.

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