Татьяна Тарасова: «Блистательное выступление Валиевой, она почти восстановилась от всего. Сегодня она была уверенная»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Вероника Яметова Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала блистательной победу Камилы Валиевой на Гран-при.

Сегодня фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве.

«Просто блистательное выступление Камилы. Она огромная молодец, почти восстановилась от всего. Что сказать, талант!

Она была сегодня уверенная, и это было видно. Даже разминку провела очень уверенно и без срывов. Скажу так: дай бог!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Также Тарасова оценила выступление Вероники Яметовой, занявшей второе место.

– А вы знаете, Яметова очень интересная девушка. Вдруг! Ну не то чтобы вдруг, но она каталась очень интересно и хорошо. Все, что она делала – получалось. Каталась практически безошибочно.

– Чем она лично вас сегодня притянула?

– Исключительной чистотой своего катания. Это великое дело фигуриста, – отметила Тарасова.

Татьяна Тарасова: «Кондратюку нужно кататься чище. Он не может срывать прыжки так, как мы это видели сегодня»

«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить

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164 комментария

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Defender64
Не знаю никого, кто с двумя падениями показал блистательное выступление.
+125
-8
+117
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Amneris
Чистотой своего катания? У ТАТ линзы запотели, что ли?
+75
-5
+70
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Lilia Sadykova
Они Валиевой денег что ли должны и не отдают? Я не понимаю зачем и за что расхваливать откровенно средненький прокат? Блистательный прокат с двумя падениями? Шта??? Только почему то когда Загитова в ПП на ЧМ после ОИ упала 2 раза ТАТ выла на всю страну " Женя, возвращайся, мы тебя ждем", в то время когда в КиК сидела плачущая Алина. Когда Щербакова упала 1 раз в ПП на ЧР перед ОИ и допустила помарки её списали и хейтили всей толпой и никто не называл это блистательным катанием. Когда Трусова в сезоне после ОИ косячила и падала, то была у всех толстой, а здесь чуть ли не пешком по льду ходила, 2 раза упала и блистательно выступила. Такой богини грибов у нас ещё не было.
+58
-4
+54
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TANITA
Два падения, детские каскады, на вращениях стояла, после проката почти лежала. Куда уж блистательнее))) Алину, Алену и Сашу четвертовать готовы были всем бомондом
+57
-5
+52
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russalka
Мы точно одно и тоже выступление смотрели?
+54
-4
+50
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Olga.t
Очень поддерживаю Ками, но назвать сегодняшний прокат блистательным нельзя.
Где объективный взгляд, Татьяна Анатольевна, нельзя так беспринципно льстить))
+52
-4
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Шубина
Ответ Defender64
Не знаю никого, кто с двумя падениями показал блистательное выступление.
Теперь знаете.
+51
-5
+46
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Nassta
Ответ Ритт
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да какие у неё трудности? её поддерживают судьи, весь бомонд, оды поют за прокаты с двумя падениями. она получила все полагающиеся ОЧ плюшки, её не отстранили ни от одного турнира внутри страны, а на международные и так никто не ездит, что за драма у неё?
+54
-8
+46
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Vladimir Arutin
Прокат двумя падениями -блистательный ?Что происходит с бомондом ?
+45
-5
+40
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Алена Иванова
Что за медвежья услуга нахваливать Камилу в откровенно плохой форме? Может уже кто то начнет откровенно говорить что она вообще не выкатывает произвольную даже облегчённый вариант. Короткая ещё более менее, даже хорошо. Но произвольная что это такое. Искренне надеюсь что Камила уже сделает выводы и на на ЧР выкатает уже как надо. Зато Марку нельзя падать с четверных. Камиле может тоже для начала посоветовать не валить хотя бы тройные.
+41
-3
+38
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singer1
А Тутберидзе прям перед Камилей стелется, встречает у бортика моя вторая мама, в КиКе такая няшечка-милашечка, как подменили снежную королеву, не верю, актриса никакая
+41
-7
+34
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moonriver
Прям блистательное?
+34
-2
+32
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Александр Подгорных
Ответ Defender64
Не знаю никого, кто с двумя падениями показал блистательное выступление.
Вот знайте, потом и с тремя будет еще более блестящее.
+40
-9
+31
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мистер бин
Программа Валиевой - первую половину что-то сложное исполнить, вторая часть на полусогнутых с языком на плече докатать пустую программу.
+38
-8
+30
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EmperorNazer
"Даже разминку провела очень уверенно и без срывов" - тогда и говорите про блистательную разминку, Татьяна Анатольевна, но никак не про блистательное выступление, которого попросту не было.
+33
-3
+30
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Jessi
Ответ Lilia Sadykova
Они Валиевой денег что ли должны и не отдают? Я не понимаю зачем и за что расхваливать откровенно средненький прокат? Блистательный прокат с двумя падениями? Шта??? Только почему то когда Загитова в ПП на ЧМ после ОИ упала 2 раза ТАТ выла на всю страну " Женя, возвращайся, мы тебя ждем", в то время когда в КиК сидела плачущая Алина. Когда Щербакова упала 1 раз в ПП на ЧР перед ОИ и допустила помарки её списали и хейтили всей толпой и никто не называл это блистательным катанием. Когда Трусова в сезоне после ОИ косячила и падала, то была у всех толстой, а здесь чуть ли не пешком по льду ходила, 2 раза упала и блистательно выступила. Такой богини грибов у нас ещё не было.
Валиева это гос проект и все будут нахваливать ее до конца
+31
-2
+29
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moonriver
Ответ Oleandra
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Падения теперь уже помарками называются?
+29
0
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La Gushka
На мне блестящий...в некоторых местах...костюм
+29
-1
+28
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Nassta
Ответ Дружба11
Яметова -чисто катала и не упала, а вот Ками полировала лед два раза-два падения и прав один Человек,уважуха,что отметил важный момент-Ребятки-а ведь ради интереса=пересмотрите ка -как Ками каскады выполняет-это разве каскады с такими большими паузами????)))- почему наши судьи с такими паузами данные элементы идентифицируют как каскады вообще????Это не каскады, а отдельные прыжки-при справедливом судействе.Так что нет ничего блистательного.Поддержали Ками и слава Богу.Но Яметова сегодня должна была получить золото по делу.
она всю жизнь так каскады исполняет, причем единственная в мире) на международном уровне тоже засчитывали, просто это лазейка в правилах, ей нечего предъявить по правилам, ведь ногу она не меняет и вес не переносит, хотя очевидно что на каждый прыжок она делает новый разгон
+35
-7
+28
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ArishaK
Это уже кринж какой-то! Это как в сказке Андерсена "А король-то голый!" Я не понимаю, они думают, что зрители слепые, глупые или бог знает ещё что? Вот люди же на стадионах сидят, трансляции смотрят и видят, что она еле вывозит дорожки, падает даже с тройных, не говоря уже о ультра-си, выносливости ноль. Какое уж "блистательное" выступление. Это просто уже неуважение к зрителям и болельщикам фигурного катания. Ни одной другой фигуристке этого не позволяли. Что Алину Загитову чуть ли не четвертовали после ЧМ в Милане, выжили из спорта, что Анну Щербакову, когда её как только не высказывались, что пролетит мимо олимпиады за одно падение с четверного за полтора года, ни Сашу Трусову.
+28
-3
+25
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Zooey Glass
Гришин, Авербух, ТАТ, Траньков, Радионова, Леонова...

Вы можете себе представить, что фигуристка из супертопов - Т или Щ, или К (им всем было 17 у всех были травмы, у всех был пубертат!), или Суперсоник, или Аделька - прокатали произвольную программу с двумя падениями, одно из которых с тройного прыжка и их шубы не то, что не порвали в клочья, не списали, не растрещались, что с такими прокатами они ничего на мс не выиграют, а назвали "блистательным выступлением"? За какие заслуги?

Впечатление, что липтон мешали с письменного согласия всего руководства.
+26
-1
+25
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Александр Подгорных
Ответ Ритт
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Она не проходит, ее проводят под ручки с подарками и фанфарами. Так отползать и отполировать лед, и такие восхваления. Зазеркалье какое то.
+33
-9
+24
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Полина Ковальчук
Жалко убрали в конце этот перекат на спине, было весело это смотреть, особенно с её весом, так там все сотрясалось весело
+33
-9
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ashley
блистательные выступления у Валиевой были на предолимпийском ЧЕ,ЧР. А сегодняшнее вообще ни о чём, даже ниже среднего, она и не считая падений еле едет уже
+26
-2
+24
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Дружба11
Яметова -чисто катала и не упала, а вот Ками полировала лед два раза-два падения и прав один Человек,уважуха,что отметил важный момент-Ребятки-а ведь ради интереса=пересмотрите ка -как Ками каскады выполняет-это разве каскады с такими большими паузами????)))- почему наши судьи с такими паузами данные элементы идентифицируют как каскады вообще????Это не каскады, а отдельные прыжки-при справедливом судействе.Так что нет ничего блистательного.Поддержали Ками и слава Богу.Но Яметова сегодня должна была получить золото по делу.
+38
-16
+22
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22somebody22
Лучше бы молчала.
+24
-2
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Askorbinka
Ответ TANITA
Два падения, детские каскады, на вращениях стояла, после проката почти лежала. Куда уж блистательнее))) Алину, Алену и Сашу четвертовать готовы были всем бомондом
Гениальный космический каскад 3 ритт-2тулуп! Контент вовсе не 20-летней давности!) Глазам не поверила, когда увидела. А еще шедевральна была дорожка, суперсложная, на высокой скорости🙈 надо было вообще на ней остановиться, сделать слайд, эпичный кувырок (жаль, убрали) и всё, сразу в межгалактическое пространство. Просто блистательно!)
+26
-5
+21
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Natalia Solomakha
Ответ singer1
А Тутберидзе прям перед Камилей стелется, встречает у бортика моя вторая мама, в КиКе такая няшечка-милашечка, как подменили снежную королеву, не верю, актриса никакая
Она и от Трусовой не отлипала на ОИ, зажала в любящих объятьях, чтоб та на нервах ничего не наболтала. Здесь так же стелется перед Валиевой.
+27
-7
+20
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Irinnna
Ответ ДИОНИС
Объективно говоря, блистательным сегодняшнее выступление Камилы сложно назвать, учитывая два падения. Посмотрим, что будет на Чемпионате России через месяц.
Там и без двух падений оно далеко не блистательное!
+24
-4
+20
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asusp527
Ответ Ритт
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КАКИЕ ТРУДНОСТИ? Цветет и пахнет чемпионка безмедальная, окружена любовью и поддержаой.
+24
-5
+19
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Ezhevika33
ТАТ грибов поела что ли...
+21
-2
+19
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Александр Подгорных
Ответ moonriver
Падения теперь уже помарками называются?
Так это же другое. И космос, и не было таких в мире и не будет, и т.д. и т.п. А по факту, лебедь уткой оказалась, ведь после того как попалась, прокаты еле докатывает, и лед полирует. Как раньше ТАТ говорила в сторону не московской девочки, все, пора заканчивать.
+22
-4
+18
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Anji Less
про какую чистоту катания она говорит?
+20
-2
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закрыт по беспределу
Да уж.. блистательнее некуда.
+18
-1
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agape
смешно
+18
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Марина Рязанова
Вероника Яметова молодец конечно, в регионе тренируется, льда мало, а борется, старается, Уральское воспитание!
+19
-2
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AlenaPayvina
3-2 и падение с 3 го! Блистательная?!! А мы ещё про Губанову говорили пешком ходит... да ей на мс в тройке бы закрепиться по сравнению с энергией Луны Хендрикс!
+21
-4
+17
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Angelizer
Собственно Тарасова уже давно главный рупор Тутберидзе, никакой ценности в ее комментариях нет
+21
-4
+17
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Pema
Одна - блистательное выступление, другая - просто богиня сегодня. Они думают,что никто не смотрел выступление?))
+18
-2
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Lilia Sadykova
Ответ singer1
А Тутберидзе прям перед Камилей стелется, встречает у бортика моя вторая мама, в КиКе такая няшечка-милашечка, как подменили снежную королеву, не верю, актриса никакая
Ну так а как по другому? Не будем няшечкой Валиевы возьмут да и расскажут миру, что дедушкин стакан не виноват и мороженное от фанатов Камила тоже не ела. Камила слишком много знает, поэтому будет стелиться перед ней пока дело не уляжется.
+20
-4
+16
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Lilia Sadykova
Ответ Алексей Венедиктов
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про " ничего не сделано" вы конечно перегнули. И Загитова, когда соревновалась, никогда пешком не ходила по льду, а всегда доезжала программу. А Камила сегодня чуть ли не пешком шла во второй половине, очень медленно, особенно на фоне Муравьевой и Яметовой. Физика пропала вообще, не вывозит она ПП, если КП ещё доезжает, то ПП просто беда какая то.
+18
-3
+15
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taisiahajrullina@gmail.com
очень поддерживаю Камилку,но сказать что сегодняшний прокат был блистательным нечего не сказать!
где объективный взгляд?,у ТАТ что линзы запотели не пойму,так писать нельзя не принципиально,у меня такое ощущение что мы разные выступления смотрели!лучше бы промолчала
+16
-2
+14
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Мороженко
Ответ Nassta
она всю жизнь так каскады исполняет, причем единственная в мире) на международном уровне тоже засчитывали, просто это лазейка в правилах, ей нечего предъявить по правилам, ведь ногу она не меняет и вес не переносит, хотя очевидно что на каждый прыжок она делает новый разгон
Как раз на междунаррдке поменялись правила после Олимпиады и сейчас ей бы снижали за это
+14
0
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Шубина
В добрый час! Всем девочкам удачи. Особенно Соне на трикселе, и чтобы больше не расстраивалась так.
+17
-4
+13
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Прекрасная фурия
Бомонд не понимает, что хваля Камилу не заслуженно, они только вызывают неприязнь у болельщиков ФК к ней, как к блатной спортсменке. Ну надо же и меру знать.
+15
-3
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БезызбежноНаКрасный
Ответ russalka
Мы точно одно и тоже выступление смотрели?
она пересматривала что-то из 21-го года)
+13
-1
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Nassta
Ответ Мороженко
Как раз на междунаррдке поменялись правила после Олимпиады и сейчас ей бы снижали за это
из-за неё видимо поменяли, если бы это было в пределах нормы, так бы делали многие
+12
0
+12
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Arita1
Она похоже прокат и не смотрела, только разминку и результаты.
+13
-1
+12
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Lisa
Блистательны сегодня были Яметова и Синицына. Надеюсь, они понимают это.
+13
-2
+11
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spboksana
Ответ russalka
Мы точно одно и тоже выступление смотрели?
тот же самый вопрос возник
+12
-1
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