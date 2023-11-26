Татьяна Тарасова: «Блистательное выступление Валиевой, она почти восстановилась от всего. Сегодня она была уверенная»
Татьяна Тарасова назвала блистательной победу Камилы Валиевой на Гран-при.
Сегодня фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве.
«Просто блистательное выступление Камилы. Она огромная молодец, почти восстановилась от всего. Что сказать, талант!
Она была сегодня уверенная, и это было видно. Даже разминку провела очень уверенно и без срывов. Скажу так: дай бог!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Также Тарасова оценила выступление Вероники Яметовой, занявшей второе место.
– А вы знаете, Яметова очень интересная девушка. Вдруг! Ну не то чтобы вдруг, но она каталась очень интересно и хорошо. Все, что она делала – получалось. Каталась практически безошибочно.
– Чем она лично вас сегодня притянула?
– Исключительной чистотой своего катания. Это великое дело фигуриста, – отметила Тарасова.
Татьяна Тарасова: «Кондратюку нужно кататься чище. Он не может срывать прыжки так, как мы это видели сегодня»
«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить
Где объективный взгляд, Татьяна Анатольевна, нельзя так беспринципно льстить))
Вы можете себе представить, что фигуристка из супертопов - Т или Щ, или К (им всем было 17 у всех были травмы, у всех был пубертат!), или Суперсоник, или Аделька - прокатали произвольную программу с двумя падениями, одно из которых с тройного прыжка и их шубы не то, что не порвали в клочья, не списали, не растрещались, что с такими прокатами они ничего на мс не выиграют, а назвали "блистательным выступлением"? За какие заслуги?
Впечатление, что липтон мешали с письменного согласия всего руководства.
где объективный взгляд?,у ТАТ что линзы запотели не пойму,так писать нельзя не принципиально,у меня такое ощущение что мы разные выступления смотрели!лучше бы промолчала