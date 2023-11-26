Камила Валиева о тренерах: «Были некоторые конфликты, но я рада, что мы находим взаимопонимание»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Р-Спорт Камила Валиева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева рассказала о взаимоотношениях с тренерами.

«Очень счастлива, что был и первый этап (Гран-при России в Казани) в моей жизни, учли все ошибки, большое спасибо Этери Георгиевне (Тутберидзе), Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу), Сергею Викторовичу (Дудакову), они видели на тренировках уже все, были некоторые конфликты, но я рада, что мы находим взаимопонимание.

Четверной тулуп я сделала на разминке, но все в нашем виде спорта исходит из головы, если есть сомнения, они выходят на старте. Рада, что удалось завоевать первое место, это хороший толчок двигаться дальше. 

Как бы мне сложно ни было, какие бы мысли ни закрадывались, я рада, что продолжаю. Я думала, в прошлом году было сложно, а это была подготовка. Я люблю этот вид спорта, как уже говорила вчера, хочу выступать долго.

Мы столько времени с Этери Георгиевной, что уже более тепло начинаешь относиться к тренеру. Как и в семье, бывает что-то непонятное, но большое ей спасибо, она как вторая мама в фигурном катании.

Пользуясь случаем, хочу поздравить мою маму Алсу с Днем матери, без нее бы не было ничего, она меня доставала из всех ям», – сказала Валиева. 

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9 комментариев

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Natalia Kuznetsova
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Маргарита, шли бы вы лесом
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smoky eyes
Да уж, представляю сколько пережила мама Камилы. Учитывая, что беды детей переносятся в 100 раз тяжелее своих. Спасибо за чудесную дочь. И что пройдя такое испытание на ОИ она не бросила, а выступает и борется. Ну и всех мам ФК с праздником. У всех у них жизнь не сахар
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Марина Иванова
Камила, никаких конфликтов. Слушай своих тренеров беспрекословно. Они профессионалы и всегда знают, как лучше. И все будет у тебя хорошо, будешь олимпийской чемпионкой.
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Адриана
Ответ Natalia Kuznetsova
Маргарита, шли бы вы лесом
И далеко далеко...
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Виктор Войнов
Ответ Маргарита Михайловна
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а вы видимо , под "допингом" , только на комментарии способны
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рома раманов
лучшая))
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Anna Morgan
Ответ Марина Иванова
Камила, никаких конфликтов. Слушай своих тренеров беспрекословно. Они профессионалы и всегда знают, как лучше. И все будет у тебя хорошо, будешь олимпийской чемпионкой.
Уже стала "ОЧ" ,потому что слишком много тренеров слушала
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