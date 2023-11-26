Камила Валиева о тренерах: «Были некоторые конфликты, но я рада, что мы находим взаимопонимание»

Фигуристка Камила Валиева рассказала о взаимоотношениях с тренерами.

«Очень счастлива, что был и первый этап (Гран-при России в Казани) в моей жизни, учли все ошибки, большое спасибо Этери Георгиевне (Тутберидзе), Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу), Сергею Викторовичу (Дудакову), они видели на тренировках уже все, были некоторые конфликты, но я рада, что мы находим взаимопонимание.

Четверной тулуп я сделала на разминке, но все в нашем виде спорта исходит из головы, если есть сомнения, они выходят на старте. Рада, что удалось завоевать первое место, это хороший толчок двигаться дальше.

Как бы мне сложно ни было, какие бы мысли ни закрадывались, я рада, что продолжаю. Я думала, в прошлом году было сложно, а это была подготовка. Я люблю этот вид спорта, как уже говорила вчера, хочу выступать долго.

Мы столько времени с Этери Георгиевной, что уже более тепло начинаешь относиться к тренеру. Как и в семье, бывает что-то непонятное, но большое ей спасибо, она как вторая мама в фигурном катании.

Пользуясь случаем, хочу поздравить мою маму Алсу с Днем матери, без нее бы не было ничего, она меня доставала из всех ям», – сказала Валиева.