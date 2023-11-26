Татьяна Тарасова: «Кондратюку нужно кататься чище. Он не может срывать прыжки так, как мы это видели сегодня»
Татьяна Тарасова заявила, что фигурист Марк Кондратюк должен кататься чище.
Сегодня Кондратюк занял второе место на этапе Гран-при России в Москве. Победил Владислав Дикиджи.
– Марку нужно кататься чище. Он не может срывать прыжки и срывать так, как мы это видели сегодня. Мы должны видеть его четверные, чистые. Других вариантов я просто не вижу. Нельзя ему так выступать. Срывать такое количество прыжков – это вредно.
– Как вам кажется, в чем его главная проблема?
– Вот тут не могу ответить вам. Я не нахожусь внутри его тренировочного процесса, смотрела только на арене, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
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Наши спортсмены скоро не из-за бана побегут, а из-за такого вот почитания откровенно слабых допингистов. Кондратюк, значит, грязно катается, а космос-времён-Слуцкой блистательно.
Грибы до добра не доведут, просто жесть какое чсв будет, с каждым годом всё хуже и хуже. На международке ведь совсем другие оценки и как потом объяснять Марку, Пете, Саше с его компонентами баллы на международке. Будут комментаторы говорить, что засудили, всё из-за политики.
Оффтоп:
Может я немного не в тему и не стоит лишний раз докапываться, но в сегодня чатиках полдня спорят про всякие баннеры в мегаспорте. Мне лично такие баннеры никогда не нравились - один колхоз и в дизайне, и в слогане с целью выразить свое идолопоклонство, но может фигуристам помогает, не знаю - но на этом этапе вроде как свободно бить челом могли только поклонники Камилы, в то время как всех остальных тормозила охрана и не давала проносить свои поделки на стадион. Те, кто ездили пишут, что такие же проблемы с "поддержкой" не Того-Кого-Надо были и на других этапах - баннер с Мурой не прошел цензуру в Казани и т.д. и т.п. Дошло, как я поняла, до каких-то локальных разборок журналиста спорт-24 с администрацией, когда комментов уже настрочили прилично.
Может быть это все случайность, но если федра таким образом создает картинку вселенской поддержки одного спорсмена, на которого типа напал злой запад, то это просто сюр. То, как говорящие головы по очереди выражают восхищение одной, но потом ЗА ЭТО ЖЕ костерят остальных вызывает отвращение.
ТЕАТР АБСУРДА
"Умом Россию не понять..."
Удачи Марку,верю что у него всё получится !и все четверные будет идеально прыгать,очень надеюсь❄️
Он не может срывать так, как он сегодня сорвал.
Полностью согласна)
Он-то сам неоднократно говорил, что не считает себя никаким гением искусства, это просто его хобби.
Про качество собственных прокатов тоже сказал, что они были далеки от совершенства во многих отношениях. При чём тут "только лутц"?)
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