Татьяна Тарасова: «Кондратюку нужно кататься чище. Он не может срывать прыжки так, как мы это видели сегодня»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Марк Кондратюк Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что фигурист Марк Кондратюк должен кататься чище.

Сегодня Кондратюк занял второе место на этапе Гран-при России в Москве. Победил Владислав Дикиджи.

– Марку нужно кататься чище. Он не может срывать прыжки и срывать так, как мы это видели сегодня. Мы должны видеть его четверные, чистые. Других вариантов я просто не вижу. Нельзя ему так выступать. Срывать такое количество прыжков – это вредно.

– Как вам кажется, в чем его главная проблема?

– Вот тут не могу ответить вам. Я не нахожусь внутри его тренировочного процесса, смотрела только на арене, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Татьяна Тарасова: «Блистательное выступление Валиевой, она почти восстановилась от всего. Сегодня она была уверенная»

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33 комментария

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Amneris
Валиевой нужно кататься чище. Она не может срывать прыжки так, как мы это видели сегодня.
+55
-12
+43
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Amneris
Ответ Gemma157
Это другое 😆
Посмотрела на повторе ее программу сейчас - ТАТ своими дифирамбами оскорбляет даже Загитову с Медведевой. Они-то никогда не ходили в ПП, всегда старались откататься до конца. А тут даже дорожек нет и все каскады 3+2. Дно какое-то.

Наши спортсмены скоро не из-за бана побегут, а из-за такого вот почитания откровенно слабых допингистов. Кондратюк, значит, грязно катается, а космос-времён-Слуцкой блистательно.
+38
-7
+31
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Anneta28
Валиева упала с двух прыжков - умница и молодец. Кондратюк упал с одного - так кататься нельзя. 😁
+37
-7
+30
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Мороженко
Главная проблема Кондратюка в том, что он считает себя гением искусства, артистом на льду. И ещё, что ему не хватило до "более высокого места" только лутца.
Грибы до добра не доведут, просто жесть какое чсв будет, с каждым годом всё хуже и хуже. На международке ведь совсем другие оценки и как потом объяснять Марку, Пете, Саше с его компонентами баллы на международке. Будут комментаторы говорить, что засудили, всё из-за политики.
+30
-5
+25
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22somebody22
Кондратюку нельзя,а Валиевой можно?
+28
-5
+23
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Amneris
Валиевой нужно кататься чище. Она не может срывать прыжки так, как мы это видели сегодня.
Это другое 😆
+25
-4
+21
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Natalia Solomakha
При этом Валиева, сорвавшая 2 прыжка, у нее "блистательная".
+24
-3
+21
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Zooey Glass
Политика партии в действии. Уж будьте добры, ненавидьте всех одинакого!

Оффтоп:
Может я немного не в тему и не стоит лишний раз докапываться, но в сегодня чатиках полдня спорят про всякие баннеры в мегаспорте. Мне лично такие баннеры никогда не нравились - один колхоз и в дизайне, и в слогане с целью выразить свое идолопоклонство, но может фигуристам помогает, не знаю - но на этом этапе вроде как свободно бить челом могли только поклонники Камилы, в то время как всех остальных тормозила охрана и не давала проносить свои поделки на стадион. Те, кто ездили пишут, что такие же проблемы с "поддержкой" не Того-Кого-Надо были и на других этапах - баннер с Мурой не прошел цензуру в Казани и т.д. и т.п. Дошло, как я поняла, до каких-то локальных разборок журналиста спорт-24 с администрацией, когда комментов уже настрочили прилично.

Может быть это все случайность, но если федра таким образом создает картинку вселенской поддержки одного спорсмена, на которого типа напал злой запад, то это просто сюр. То, как говорящие головы по очереди выражают восхищение одной, но потом ЗА ЭТО ЖЕ костерят остальных вызывает отвращение.
+24
-4
+20
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asusp527
Одному безмеладьному ОЧ нельзя, а другой можно, так что ли? Дискриминация Кондратюка какая-то
ТЕАТР АБСУРДА
"Умом Россию не понять..."
+19
-4
+15
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The Only
Блистательный Кондратюк блистательно нападал. Других вариантов я просто не вижу.
+15
-1
+14
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missis-Zima
Ответ Шубина
Блистательное выступление Кондратюка.
Грязные выезды,падение.
+17
-4
+13
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taisiahajrullina@gmail.com
марку нельзя а Камиле можно???
Удачи Марку,верю что у него всё получится !и все четверные будет идеально прыгать,очень надеюсь❄️
+23
-10
+13
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Defender64
Очередной бессмысленный поток сознания от ТАТ.
Он не может срывать так, как он сегодня сорвал.
+14
-2
+12
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Док Аксель
Кому мона, а кому низзя падать и надо кататься чище определяет только эксперт Тарасова, а это вредно...
+12
-1
+11
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Amneris
Посмотрела на повторе ее программу сейчас - ТАТ своими дифирамбами оскорбляет даже Загитову с Медведевой. Они-то никогда не ходили в ПП, всегда старались откататься до конца. А тут даже дорожек нет и все каскады 3+2. Дно какое-то. Наши спортсмены скоро не из-за бана побегут, а из-за такого вот почитания откровенно слабых допингистов. Кондратюк, значит, грязно катается, а космос-времён-Слуцкой блистательно.
+100!)
Полностью согласна)
+10
-2
+8
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Latika S
Ответ missis-Zima
Грязные выезды,падение.
А у кого падений не было кроме Дикиджи? Марк, единственный кто пошёл на 4 четверных
+12
-5
+7
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Шубина
Блистательное выступление Кондратюка.
+18
-12
+6
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UserFreud
Ответ Мороженко
Главная проблема Кондратюка в том, что он считает себя гением искусства, артистом на льду. И ещё, что ему не хватило до "более высокого места" только лутца. Грибы до добра не доведут, просто жесть какое чсв будет, с каждым годом всё хуже и хуже. На международке ведь совсем другие оценки и как потом объяснять Марку, Пете, Саше с его компонентами баллы на международке. Будут комментаторы говорить, что засудили, всё из-за политики.
Вы Кондратюку какие-то свои мысли приписываете?
Он-то сам неоднократно говорил, что не считает себя никаким гением искусства, это просто его хобби.
Про качество собственных прокатов тоже сказал, что они были далеки от совершенства во многих отношениях. При чём тут "только лутц"?)
+8
-4
+4
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singer1
Ответ Шубина
Блистательное выступление Кондратюка.
)))))не могу))) остановиться
+6
-2
+4
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Lilia Sadykova
Ответ Amneris
Валиевой нужно кататься чище. Она не может срывать прыжки так, как мы это видели сегодня.
Судя по всему Валиевой можно все;)))
+8
-4
+4
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Larisa Ermolenko
Судя по итоговому месту-можно.
+3
0
+3
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Биатлонная зима
Как вышло, так вышло….
Болельщики были в восторге от катания всех участников соревнований
+5
-2
+3
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Валентина Ryaboshapka
Ответ Latika S
А у кого падений не было кроме Дикиджи? Марк, единственный кто пошёл на 4 четверных
Шурик тоже ходила в поход за квадами, только за ними программы не видно. И здесь так же - все коряво, суетно
+7
-5
+2
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Amneris
Ответ Lilia Sadykova
Судя по всему Валиевой можно все;)))
Это все очень печально, прежде всего, для нее) Они же все равно потом все с ног на голову перевернут)
+3
-1
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asusp527
Ответ Светлана Романова
Все правильно.У Кондратюка нет уважительной причины,чтобы падать на квадах.У него нет пубертата,как у блистательной Валиевой.Не будет катать чисто программы,пусть вешает коньки на гвоздь или из шоу на соревнования не вылезает.
От блеска Валиеаой остался один треск😄
+4
-3
+1
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Прекрасная фурия
Ответ Светлана Романова
Все правильно.У Кондратюка нет уважительной причины,чтобы падать на квадах.У него нет пубертата,как у блистательной Валиевой.Не будет катать чисто программы,пусть вешает коньки на гвоздь или из шоу на соревнования не вылезает.
Почему пубертат только у одиночниц, интересно? Все парницы и танцорши всегда в форме, ничего лишнего.
+1
0
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Прекрасная фурия
Спишем на возрастной маразм умозаключения бабули. Зачем тут логику включать? У Марка самый сложный контент был, 4 черверных против 3 от Дикиджи, не справился полностью. Если бы все исполнил- был бы первым. О чем он и сказал.
+1
0
+1
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ZFG
Марк корявенько катался, но за счёт спортивного характера заслуженно на пьедестале. Борец-молодец.
+6
-5
+1
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Светлана Романова
Все правильно.У Кондратюка нет уважительной причины,чтобы падать на квадах.У него нет пубертата,как у блистательной Валиевой.Не будет катать чисто программы,пусть вешает коньки на гвоздь или из шоу на соревнования не вылезает.
+4
-4
0
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