Татьяна Тарасова: «Кондратюку нужно кататься чище. Он не может срывать прыжки так, как мы это видели сегодня»

Татьяна Тарасова заявила, что фигурист Марк Кондратюк должен кататься чище.

Сегодня Кондратюк занял второе место на этапе Гран-при России в Москве. Победил Владислав Дикиджи.

– Марку нужно кататься чище. Он не может срывать прыжки и срывать так, как мы это видели сегодня. Мы должны видеть его четверные, чистые. Других вариантов я просто не вижу. Нельзя ему так выступать. Срывать такое количество прыжков – это вредно.

– Как вам кажется, в чем его главная проблема?

– Вот тут не могу ответить вам. Я не нахожусь внутри его тренировочного процесса, смотрела только на арене, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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