Вероника Яметова: «Я поняла, над чем нужно работать, какие ошибки исправить. На чемпионате России буду стремиться показать, что я все могу»
Фигуристка Вероника Яметова высказалась о своих ошибках в произвольной программе.
Сегодня Яметова стала второй на этапе Гран‑при в Москве. Победила Камила Валиева.
«Было волнительно. Нужно было удержать место после короткой программы. Прокат мне понравился, оцениваю его на 9 из 10. Был недочет на двойном акселе. На каскаде немного споткнулась, потому что во время проката дрожали ноги. В целом все хорошо.
Я поняла, над чем нужно работать, какие ошибки исправить. На чемпионате России буду стремиться показать, что я все могу.
Подготовка была такая же, как и к предыдущему этапу Гран‑при. Катали каждый день, была большая работа над прыжками, вращениями, нужно было все делать четко.
О чем моя программа? О женщине‑воительнице, жене первого викинга. Программа о том, что нужно верить в себя, в свои силы и никогда не сдаваться. Она подходит мне по темпераменту. Я кайфую, когда ее катаю», – сказала Яметова.
откатала без падений и грубых ошибок, без 2-ух падений как лидеры-вот так то -и не будь грибов космических у Ками-должна без падений быть первой по справедливости.Но все еще впереди Вероника.
Вероника-доучивай скорей триксель и готовься усердно к ЧР!
Поздравляю Тебя и Твоего Прекрасного Тренера-Вы Супер!!!
Прога ПП классная, но и КП мощная.На высоте!Ура!!!
Прыжки что-то не очень уверенные пока, про ультра-си, конечно, и речи нет.
А скорость хорошая, и элементы амплитудные.
Так радостно,что хорошие люди поддерживают Веронику!
Когда же судьям стыдно будет за такие 🍄?