Вероника Яметова: «Я поняла, над чем нужно работать, какие ошибки исправить. На чемпионате России буду стремиться показать, что я все могу»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Вероника Яметова Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Фигуристка Вероника Яметова высказалась о своих ошибках в произвольной программе.

Сегодня Яметова стала второй на этапе Гран‑при в Москве. Победила Камила Валиева.

«Было волнительно. Нужно было удержать место после короткой программы. Прокат мне понравился, оцениваю его на 9 из 10. Был недочет на двойном акселе. На каскаде немного споткнулась, потому что во время проката дрожали ноги. В целом все хорошо.

Я поняла, над чем нужно работать, какие ошибки исправить. На чемпионате России буду стремиться показать, что я все могу.

Подготовка была такая же, как и к предыдущему этапу Гран‑при. Катали каждый день, была большая работа над прыжками, вращениями, нужно было все делать четко.

О чем моя программа? О женщине‑воительнице, жене первого викинга. Программа о том, что нужно верить в себя, в свои силы и никогда не сдаваться. Она подходит мне по темпераменту. Я кайфую, когда ее катаю», – сказала Яметова.

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29 комментариев

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Авика
Ух, как здорово откатала, зажгла Вероника! Энергичная, скоростная, и программа нестандартная, интересная! Очень рада, что серебро получила Вероника, молодец!
+12
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Маргарита В Сафронова
Ника — ураганище!
+7
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oleg
Вероника -вихрь на льду. А как образ передала!!! Гениальная актриса. Поздравляю с серебром. Ждем ультра-си.
+7
0
+7
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Дарья Орлова
Вероничка агонь! Екатеринбург ура!
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Железная Леди
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Успехов тебе девочка. Постарайся сдерживать дрожь. Тренируйся и радуй своих поклонников.
+6
-1
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ВИван
Веронике поздравления и удачи на следующих соревнованиях!
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-1
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Дружба11
Вероничка-Молодца!Браво!Поздравляю с серебром!!!
откатала без падений и грубых ошибок, без 2-ух падений как лидеры-вот так то -и не будь грибов космических у Ками-должна без падений быть первой по справедливости.Но все еще впереди Вероника.
Вероника-доучивай скорей триксель и готовься усердно к ЧР!
Поздравляю Тебя и Твоего Прекрасного Тренера-Вы Супер!!!
Прога ПП классная, но и КП мощная.На высоте!Ура!!!
+7
-3
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Тайга86
Смелая, трудолюбивая, позитивная Вероника. Подтянулась к сильнейшим, это безусловно успех. На этом пока всё.
+5
-1
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severyanka
У Вероники есть характер и мотивация, она яркая заметная фигуристка с отличной презентацией, и множеством интересных фишек. Удачи на ЧР и всех стартах
+4
0
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Люблю Женьку
Молодец, Вероничка! Откатала чище и лучше первого места.
+6
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Шубина
Веронике надо распрямить плечи и поработать с руками и корпусом, чтобы фиксировала жесты и позы. Очень неаккуратно выглядит. Она же занимается с кем-то из московских специалистов, вроде бы.
Прыжки что-то не очень уверенные пока, про ультра-си, конечно, и речи нет.
А скорость хорошая, и элементы амплитудные.
+5
-2
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Дружба11
Ответ Железная Леди
Успехов тебе девочка. Постарайся сдерживать дрожь. Тренируйся и радуй своих поклонников.
Железная Леди-Благодарю Вас за поддержку Вероники.....Так уж старался Ребенок сегодня...
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Latika S
Ответ Lammas
Вероника, грех прятать в гульку такие волосы! А уж катать произвольную надо вот с такой прической, как на награждении! Долой "бабушкин пучок", воительница!
Где вы видели, чтоб одиночницы катали программу с распущенными длинными волосами?
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Дружба11
Ответ Люблю Женьку
Согласна за первое место, позорище очередное с оценками в КП и в ПП с падениями победительнице. Когда же судьям стыдно будет за такие 🍄?
Ой, Спасибо Вам Солнце Огромное!Спасибо,что есть Светлые чистые люди, которые за справедливость хоть какую то!!!!Вам Всех Благ!!!
Так радостно,что хорошие люди поддерживают Веронику!
+3
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ice_victory
Прекрасная Вероника! Сегодня однозначно была лучшей. Успехов ей на ЧР, держу за нее кулачки.
+4
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Шубина
Ответ Дружба11
она делают ультра си-не надо домыслов и вставит их вскоре в прогу
Пока она не делает ультра-си, возможно, только тренирует.
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Люблю Женьку
Ответ Дружба11
Вероничка-Молодца!Браво!Поздравляю с серебром!!! откатала без падений и грубых ошибок, без 2-ух падений как лидеры-вот так то -и не будь грибов космических у Ками-должна без падений быть первой по справедливости.Но все еще впереди Вероника. Вероника-доучивай скорей триксель и готовься усердно к ЧР! Поздравляю Тебя и Твоего Прекрасного Тренера-Вы Супер!!! Прога ПП классная, но и КП мощная.На высоте!Ура!!!
Согласна за первое место, позорище очередное с оценками в КП и в ПП с падениями победительнице.
Когда же судьям стыдно будет за такие 🍄?
+6
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severyanka
Ответ Дружба11
Что значит подтянулась?Она прекрасно откатала -в смысле чище двух упавших лидеров, при честном судействе первое место Ками стало бы четвертым максимум а Вероника была бы первая.Так что подтянулась она до серебра,а накатала бы при честном судействе на золото.Да она не космос,пока не фантастическая, но пока-а своя харизма уже давно пробилась.Введет в прогу аксель и не догнать ее даже грибникам.
Мне нравится 3С вначале программы на хорошие + если все успешно, бомба 4С пойдет! Триксель, как-то маловероятен, недокрутики еще не добили.
+1
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Тайга86
Ответ Дружба11
Что значит подтянулась?Она прекрасно откатала -в смысле чище двух упавших лидеров, при честном судействе первое место Ками стало бы четвертым максимум а Вероника была бы первая.Так что подтянулась она до серебра,а накатала бы при честном судействе на золото.Да она не космос,пока не фантастическая, но пока-а своя харизма уже давно пробилась.Введет в прогу аксель и не догнать ее даже грибникам.
Харизмы для этого мало, суеты на льду - тоже. Прогресса с прошлого сезона не видно. Да, она интересная девочка и старается. Возможно и добьется каких-то своих высот, не спорю, время покажет. Ей нужны ультра-си, иначе так и пробегает вихрем до конца карьеры у себя на родине.
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Дружба11
Ответ oleg
Вероника -вихрь на льду. А как образ передала!!! Гениальная актриса. Поздравляю с серебром. Ждем ультра-си.
Ждем!
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Latika S
Ответ Шубина
Пока она не делает ультра-си, возможно, только тренирует.
Делает, в интервью говорила
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Latika S
Ответ Шубина
Речь по соревнования, на тренировках, может, и делает. Многие пытаются на тренировках.
Она говорила, что собирается вставлять в программу
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Дружба11
Ответ Шубина
Веронике надо распрямить плечи и поработать с руками и корпусом, чтобы фиксировала жесты и позы. Очень неаккуратно выглядит. Она же занимается с кем-то из московских специалистов, вроде бы. Прыжки что-то не очень уверенные пока, про ультра-си, конечно, и речи нет. А скорость хорошая, и элементы амплитудные.
она делают ультра си-не надо домыслов и вставит их вскоре в прогу
+2
-2
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Tatyana Linskaya
Вероника, ты супер!
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Дружба11
Ответ severyanka
Мне нравится 3С вначале программы на хорошие + если все успешно, бомба 4С пойдет! Триксель, как-то маловероятен, недокрутики еще не добили.
вот,пошли конструктивные советы
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