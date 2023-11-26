Вероника Яметова: «Я поняла, над чем нужно работать, какие ошибки исправить. На чемпионате России буду стремиться показать, что я все могу»

Фигуристка Вероника Яметова высказалась о своих ошибках в произвольной программе.

Сегодня Яметова стала второй на этапе Гран‑при в Москве. Победила Камила Валиева.

«Было волнительно. Нужно было удержать место после короткой программы. Прокат мне понравился, оцениваю его на 9 из 10. Был недочет на двойном акселе. На каскаде немного споткнулась, потому что во время проката дрожали ноги. В целом все хорошо.

Я поняла, над чем нужно работать, какие ошибки исправить. На чемпионате России буду стремиться показать, что я все могу.

Подготовка была такая же, как и к предыдущему этапу Гран‑при. Катали каждый день, была большая работа над прыжками, вращениями, нужно было все делать четко.

О чем моя программа? О женщине‑воительнице, жене первого викинга. Программа о том, что нужно верить в себя, в свои силы и никогда не сдаваться. Она подходит мне по темпераменту. Я кайфую, когда ее катаю», – сказала Яметова.