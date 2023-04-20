Художник по костюмам Большакова: «Синицина и Кацалапов не должны и не могли стать олимпийскими чемпионами, потому что не внесли ничего нового в фигурное катание»
Художник по костюмам раскритиковала российских танцоров на льду за вторичность.
– Как бы вы оценили состояние российских танцев на льду?
– У меня сердце кровью обливается, как мы отдали позиции. Мне очень нравится пара Степанова/Букин. Они такие красивые! Я как художник получаю эстетическое удовольствие от того, что просто на них смотрю. Но они же вторичны. А так не выигрывают. Хотя все для побед есть.
То же самое и с Синициной/Кацалаповым. Надеюсь, Саша (Жулин) на меня не обидится. Он гениально сработал с ними в том смысле, что сделал такой беспроигрышный вариант, Russian style, пусть и 90-е годы. Они отлично выступили и взяли серебряные медали Олимпиады. Но не должны и не могли стать чемпионами, потому что не внесли ничего нового в фигурное катание.
Пападакисы внесли. Марина Анисина внесла, хотя можно спорить, кто тогда лучше катался, она или Авербух. Виртью/Моир образца 2010 года внесли. Да, случайные чемпионы тоже бывают. Но в веках остаются именно те, кто привнес свое.
– Виртью/Моир образца Олимпиады-2018 вам уже не так близки?
– Когда они ушли тренироваться в Монреаль, мне категорически не нравились ни программы, ни стиль. На мой взгляд, они должны были проиграть Олимпиаду-2018. Несмотря на эту злосчастную лямку.
Виртью/Моир без Зуевой лишились шарма. Откуда-то взялись эти латины в лосинах, «Мулен ружи»... Как дети: сегодня – цыганщина, завтра – Кармен, послезавтра – Восток. Они так же прекрасно катались, как раньше, были безумно техничны, но потеряли художественную составляющую, – сказала Наталия Большакова.
Вдруг мы обалдеем от восторга, мало ли.
А где с её костюмами ознакомиться можно? Мы наверное все падем от восторга 😃 ( и костюмы Анисиной мне никогда не нравились)
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво…
А эта грудь не слишком ли нага?»…
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»
...
— А. С. Пушкин, 1829
Далее, по поводу вклада в фигурное катание. Допустим, СК действительно не стали новаторами в своём виде - я, кстати, согласна. Но опять же: а что нового привнесла в танцы на льду Анисина? Ну разве что поддержки, где дама держит кавалера, и то они просуществовали недолго из-за изменившейся системы судейства.
Всё остальное, касаемо тех же Вёрчу - Мойра в Корее - это чистая вкусовщина. По мне, они выиграли тогда у ПС безоговорочно, а тот танец, Мулен Руж, стал квинтессенцией истории пары и гимном вечной любви.
А вот про проги канадцев времён Монреаля-отнюдь.Это было здорово
А туда же - полезла в ФК.
Интересно кто этот бред спонсировал.