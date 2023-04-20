Художник по костюмам Большакова: «Синицина и Кацалапов не должны и не могли стать олимпийскими чемпионами, потому что не внесли ничего нового в фигурное катание»

Теги Тесса Виртью Скотт Моир Илья Авербух сборная России танцы на льду Марина Анисина Александр Жулин Марина Зуева сборная Канады сборная Франции Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Наталия Большакова Фигурное катание

Художник по костюмам раскритиковала российских танцоров на льду за вторичность.

– Как бы вы оценили состояние российских танцев на льду?

– У меня сердце кровью обливается, как мы отдали позиции. Мне очень нравится пара Степанова/Букин. Они такие красивые! Я как художник получаю эстетическое удовольствие от того, что просто на них смотрю. Но они же вторичны. А так не выигрывают. Хотя все для побед есть.

То же самое и с Синициной/Кацалаповым. Надеюсь, Саша (Жулин) на меня не обидится. Он гениально сработал с ними в том смысле, что сделал такой беспроигрышный вариант, Russian style, пусть и 90-е годы. Они отлично выступили и взяли серебряные медали Олимпиады. Но не должны и не могли стать чемпионами, потому что не внесли ничего нового в фигурное катание.

Пападакисы внесли. Марина Анисина внесла, хотя можно спорить, кто тогда лучше катался, она или Авербух. Виртью/Моир образца 2010 года внесли. Да, случайные чемпионы тоже бывают. Но в веках остаются именно те, кто привнес свое.

– Виртью/Моир образца Олимпиады-2018 вам уже не так близки?

– Когда они ушли тренироваться в Монреаль, мне категорически не нравились ни программы, ни стиль. На мой взгляд, они должны были проиграть Олимпиаду-2018. Несмотря на эту злосчастную лямку.

Виртью/Моир без Зуевой лишились шарма. Откуда-то взялись эти латины в лосинах, «Мулен ружи»... Как дети: сегодня – цыганщина, завтра – Кармен, послезавтра – Восток. Они так же прекрасно катались, как раньше, были безумно техничны, но потеряли художественную составляющую, – сказала Наталия Большакова.

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74 комментария

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Джаспер
Что это вообще за эксперт такой? Откуда её выкопали?🤔
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Агент Картер
Эта женщина так мощно на всех накидывает, что, боюсь, теперь ей все время будут звонить журналисты за комментариями, как фрикам вроде Терюшкова, Родниной и Железнякова.
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Tania09**
Спортс, ну набросить вы смогли, а предъявить нам работы новоявленной хайпожорки слабо?
Вдруг мы обалдеем от восторга, мало ли.
+28
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+24
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pion
Обиженка какая-то пишет.
А где с её костюмами ознакомиться можно? Мы наверное все падем от восторга 😃 ( и костюмы Анисиной мне никогда не нравились)
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Додик Аксель
Киса, я давно хотел вас спросить как художник художника ! Вы рисовать умеете ?... (с )
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-1
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Kovka Gnutik
Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво…
А эта грудь не слишком ли нага?»…
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»
...
— А. С. Пушкин, 1829
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Светлана Менова
Прочла всё интервью. И так и не поняла, кому, кроме Анисиной, придумывала костюмы эта Большакова. И почему костюмы Анисиной - идеал. По-моему, в них было много чересчур броского китча и безвкусицы, как собственно, и в самой Марине.

Далее, по поводу вклада в фигурное катание. Допустим, СК действительно не стали новаторами в своём виде - я, кстати, согласна. Но опять же: а что нового привнесла в танцы на льду Анисина? Ну разве что поддержки, где дама держит кавалера, и то они просуществовали недолго из-за изменившейся системы судейства.

Всё остальное, касаемо тех же Вёрчу - Мойра в Корее - это чистая вкусовщина. По мне, они выиграли тогда у ПС безоговорочно, а тот танец, Мулен Руж, стал квинтессенцией истории пары и гимном вечной любви.
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tanya_1111
По танцам я с ней согласна французы еще на той Олимпиаде должны были выигрывать, но на этой соперников у них не было вообще тем более с такой короткой программой куда там всем остальным.
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Heopsa
Какая-то забытая всеми бабушка засиделась в малопопулярном синхронном плавании и решила действовать по проверенной методике - набросить на фк. Забросала фекалиями всех. У нее все в фк необразованные нищеброды, прочитавшие 2 книги, и ничего кроме маникюрного салона в жизни не видевшие. Другое дело - французы, итальянцы, японцы. Там в фк идут только дети родителей, хорошо зарабатывающих благодаря своему хорошему (!) образованию. Не то, что у нас.
+17
-5
+12
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JL JL
Интересный взгляд. Я даже во многом готова согласится. Но, случайные ОИ бывают. Возьмем те же танцы. 1980 год. ОИ становятся ничего такого не внесшие Линичук-Карпоносов, в отличии от Моисеевой и Миненкова, к тому же в том сезоне выступавшие со сногшибательным авангардным произвольным танцем.
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Shveddka
Ну про Кацалапых она права.
А вот про проги канадцев времён Монреаля-отнюдь.Это было здорово
+12
-2
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Александра Волкова
сколько пафоса…
+17
-7
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verb
Руки прочь от Мулен Ружа. РоооооооКСЭН!!! форевер. 😜
+11
-2
+9
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Nataly1991
Как художник по костюмам почему не восторгается костюмами ПС Аэробика? Как свежо, оригинально, ярко (нет)
+14
-5
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AnnaZ
Должна же у нас быть своя злобная Меган Дюамель
+12
-4
+8
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Лека-Лека
Эта фифа и в костюмах ничего не понимает, шьет кошмарную безвкусицу синхронисткам.
А туда же - полезла в ФК.
Интересно кто этот бред спонсировал.
+15
-7
+8
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pion
Ответ sabina_katarina
Ну Кац-то в костюмах Анисиной сто очков даст.)
Чё? 😀 Зачем ему в костюмы Анисиной наряжаться?
+8
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Светлана Менова
Всех обложила, молодец, женщина 🤣 ДАртаньяниха!
+10
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Olga.t
Ответ AnnaZ
Должна же у нас быть своя злобная Меган Дюамель
Эта дама ещё и уроки мастерства сможет Меган дать)
+7
0
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comewhatmay
А что за латина в лосинах у ВМ?
+7
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bona ulo
После всех этих набросов по поводу этой дамочки с уверенностью можно сказать две вещи: она неумна и дурно воспитана. Хотелось бы увидеть примеры ее работ, чтобы все могли оценить ее вкус и профессионализм.
+10
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Светлана Менова
Ответ Shveddka
Ну про Кацалапых она права. А вот про проги канадцев времён Монреаля-отнюдь.Это было здорово
Да, это было крутейше. Я раз сто Мулен Руж с лички ОИ пересмотрела.
+5
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Anita Levchenko
Ответ Nataly1991
Как художник по костюмам почему не восторгается костюмами ПС Аэробика? Как свежо, оригинально, ярко (нет)
Свежо, ярко и оригинально👍 КТ под музыку 80х сейчас придумали именно для того, чтобы было побольше подобных костюмов🙂
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Lennuci
Тетенька забыла литий принять с утра?
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Lana74
В смысле вторичные (про Степанову/Букина)? То, что они были назначены второй парой, не значит, что они вторичные. Постановки у них были вполне современные и новаторские. Произвольный "Ромео и Джульетта" какой классный был.
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