Художник по костюмам Большакова: «Синицина и Кацалапов не должны и не могли стать олимпийскими чемпионами, потому что не внесли ничего нового в фигурное катание»

Художник по костюмам раскритиковала российских танцоров на льду за вторичность.

– Как бы вы оценили состояние российских танцев на льду?

– У меня сердце кровью обливается, как мы отдали позиции. Мне очень нравится пара / . Они такие красивые! Я как художник получаю эстетическое удовольствие от того, что просто на них смотрю. Но они же вторичны. А так не выигрывают. Хотя все для побед есть.

То же самое и с / . Надеюсь, Саша (Жулин) на меня не обидится. Он гениально сработал с ними в том смысле, что сделал такой беспроигрышный вариант, Russian style, пусть и 90-е годы. Они отлично выступили и взяли серебряные медали Олимпиады. Но не должны и не могли стать чемпионами, потому что не внесли ничего нового в фигурное катание.

внесли. Марина Анисина внесла, хотя можно спорить, кто тогда лучше катался, она или Авербух. Виртью/Моир образца 2010 года внесли. Да, случайные чемпионы тоже бывают. Но в веках остаются именно те, кто привнес свое.

– Виртью/Моир образца Олимпиады-2018 вам уже не так близки?

– Когда они ушли тренироваться в Монреаль, мне категорически не нравились ни программы, ни стиль. На мой взгляд, они должны были проиграть Олимпиаду-2018. Несмотря на эту злосчастную лямку.

Виртью/Моир без Зуевой лишились шарма. Откуда-то взялись эти латины в лосинах, «Мулен ружи»... Как дети: сегодня – цыганщина, завтра – Кармен, послезавтра – Восток. Они так же прекрасно катались, как раньше, были безумно техничны, но потеряли художественную составляющую, – сказала Наталия Большакова.