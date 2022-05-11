Илья Авербух: «У Степановой и Букина большой внутренний потенциал. Они могут захватить лидерство в танцах на льду»

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Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух считает, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин могут стать лидерами в танцах на льду после ухода из спорта французского дуэта Габриэла ПападакисГийом Сизерон

«Если сейчас появится еще одна пара такая же, как Пападакис – Сизерон, они не выиграют. Сейчас должна появится пара другая.

Нельзя сейчас появляться в этом стиле атмосферного катания, очень чистого, очень выверенного, которое оставляет легкое или глубокое послевкусие. Кто сейчас в нем появится – он не захватит лидерство.

Сейчас захватит лидерство тот, у кого будет говорящая история, лаконичная, без шелухи, без слюней, я имею в виду чрезмерных эмоций, но все-таки история показана.

Кто это будет? Я вижу, что Степанова и Букин. У них, конечно, большой потенциал внутренний, дай бог, чтоб они смогли его показать на соревнованиях, которые будут», – сказал Авербух в подкасте «Ход коньком».

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