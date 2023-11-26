Дикиджи чисто откатал программу с тремя четверными на Гран-при в Москве, Кондратюк упал с четверного лутца, Ветлугин – с двух четверных тулупов

Фигуристы выступили с произвольными программами на Гран-при России в Москве.

Дмитрий Алиев исполнил четверной тулуп, четверной сальхов, каскад тройной тулуп – тройной тулуп, двойной аксель. Во второй половине – каскад двойной лутц – ойлер – тройной сальхов, секвенцию тройной лутц – двойной аксель, двойной риттбергер.

Марк Кондратюк упал с четверного лутца, затем чисто исполнил четверной тулуп, тройной аксель и секвенцию тройной аксель – двойной аксель. Во второй половине – четверной сальхов с помаркой на приземлении, каскады четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц – двойной тулуп (с ошибкой на выезде).

Владислав Дикиджи в прокате исполнил четверной лутц, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель. Во второй половине – каскад тройной флип – ойлер – тройной сальхов, секвенцию тройной лутц – двойной аксель и сольный тройной лутц.

Даниил Самсонов упал с четверного сальхова, далее сделал тройной флип, тройной аксель, каскад тройной риттбергер – двойной тулуп, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной флип.

Матвей Ветлугин начал программу с чистого тройного акселя, но потом дважды упал на четверных тулупах. Далее исполнил тройной тулуп, тройной лутц с ошибкой на выезде, каскад тройной лутц – тройной риттбергер и секвенцию тройной флип – двойной аксель.