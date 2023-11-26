Дикиджи чисто откатал программу с тремя четверными на Гран-при в Москве, Кондратюк упал с четверного лутца, Ветлугин – с двух четверных тулупов

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Матвей Ветлугин Даниил Самсонов Владислав Дикиджи Марк Кондратюк Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Фигуристы выступили с произвольными программами на Гран-при России в Москве.

Дмитрий Алиев исполнил четверной тулуп, четверной сальхов, каскад тройной тулуп – тройной тулуп, двойной аксель. Во второй половине – каскад двойной лутц – ойлер – тройной сальхов, секвенцию тройной лутц – двойной аксель, двойной риттбергер. 

Марк Кондратюк упал с четверного лутца, затем чисто исполнил четверной тулуп, тройной аксель и секвенцию тройной аксель – двойной аксель. Во второй половине – четверной сальхов с помаркой на приземлении, каскады четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц – двойной тулуп (с ошибкой на выезде). 

Владислав Дикиджи в прокате исполнил четверной лутц, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель. Во второй половине – каскад тройной флип – ойлер – тройной сальхов, секвенцию тройной лутц – двойной аксель и сольный тройной лутц. 

Даниил Самсонов упал с четверного сальхова, далее сделал тройной флип, тройной аксель, каскад тройной риттбергер – двойной тулуп, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной флип. 

Матвей Ветлугин начал программу с чистого тройного акселя, но потом дважды упал на четверных тулупах. Далее исполнил тройной тулуп, тройной лутц с ошибкой на выезде, каскад тройной лутц – тройной риттбергер и секвенцию тройной флип – двойной аксель. 

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13 комментариев

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Руслан Карелов
Дикиджи великолепный! Искренне рад за его победы
+28
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+28
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N-fox
Матвей - это боль. Марк - ну очень грязно. Влад - браво, особенно учитывая болезнь, за Даню рада, пусть призовое место для него будет дополнительным стимулом для работы.
А еще очень понравились в интервью Влад и Даня. Искренно, сказали все, как есть.
+30
-3
+27
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Lina T.
Дикиджи ко всему ещё и очень телегеничен - хорош и в статике, и в движении, и в интервью.
+25
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Светлана Менова
Желаю Владику и на ЧР всех также закатать в асфальт. Он если форма хорошая это умеет, и это чувствовалось и в юниорах. Я на него положила глаз именно тогда, и рада, что не ошиблась.
+18
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esctyyyyy
Очень жаль, что у Матвея не получилась пп сегодня( Дикиджи - крутой, что уж сказать, в данный момент демонстрирует стабильность, что является важным качеством для победителя, а Марк хоть и умеет спасать прыжки, но программа почему-то для меня вообще не смотрелась сегодня, а баллы запредельны, но это персонально мое мнение
Поздравляю победителя и призеров в любом случае, надеюсь, что на ЧР все выполнят свой максимум!
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Varvarushka
Влад, спасибо за спасение итогового результата вида. Спасибо!
Кондратюк и Самсонов грибные чудовища. Тутберидзе со своими судьями украла у Соловьева медаль.
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Синеглазка
Даня молодец, достойно ответил, не забыв упомянуть лидера первого дня Матвея и посочувствовать. Человек понимает как оказался на 3 позиции, это уже хорошо. Пожелаем ему и в следующий раз встать на пьедестал, уже с безупречным прокатом.
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Nassta
Самсонов как на бронзу залез вообще фантастика
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Hanna Kaliada
Матвею надо над нервами работать(
Очень жаль, нравится его катание
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Прекрасная фурия
Великолепный неблатной фигурист выиграл этап. Это высшее достижение. Если бы споткнулся - упрятали бы под грибных. Настоящая победа.
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Прекрасная фурия
Ответ Varvarushka
Влад, спасибо за спасение итогового результата вида. Спасибо! Кондратюк и Самсонов грибные чудовища. Тутберидзе со своими судьями украла у Соловьева медаль.
Ну и Марка самый сложный контент был, это большой плюс. А вот Даника знатно поддержали, он, конечно, молодец, восстанавливается, но и о других соперниках надо судейству задумываться тоже.
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Шубина
Ответ Hanna Kaliada
Матвею надо над нервами работать( Очень жаль, нравится его катание
Он артист, тонкая натура, уверенности ему не хватает.
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