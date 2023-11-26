Камила Валиева: «Это не самый хороший, вообще не хороший прокат, но есть чем чуть-чуть гордиться собой»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Камила Валиева оценила выступление на Гран-при России в Москве.

На турнире фигуристка одержала победу. 

«Я старалась, правда старалась. Именно сделать шаг вперед от предыдущего проката. Мы поменяли каскады. Не получились прыжки — последний лутц можно было заменить тулупом и сделать, но в какой-то момент я решила, что нужно бороться. К сожалению, не получилось, но попытка была.

Это очень плохой лутц был. Но я очень собой горжусь — тем, что было столько мыслей в голове, столько накручиваний себя перед выходом, особенно когда катаешься шестой. У тебя есть 40 минут, и 40 минут ты можешь докапываться до себя. Но я сделала то, что могла показать. Доделала дорожку, убрала слайд — и получилось хорео.

Это не самый хороший, вообще не хороший прокат, но есть чем чуть-чуть гордиться собой.

Когда ты маленький, все дело в физике. Чуть подрастаешь — особенно после 2022 года — чувствуешь, что что-то там изменилось. Сейчас сложнее именно психологически стало. Но по телу, как могли видеть разминку, — я сделала тулуп. И на тренировках делаю тулуп. Это дело времени.

В прошлом году, конечно, тоже не получился два раза тулуп, но все это нарабатывается, благо сейчас российские соревнования. Ты делаешь ошибку и можешь сразу же понять, над чем тебе работать. В этом плюс.

Конечно, буду стараться себя успокаивать, как-никак 14 лет на льду. Должна быть хоть какая-то уверенность», — сказала Валиева

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19 комментариев

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Элла Бурс
Какая же взрослая стала. Ни добавить, ни убавить. Все анализирует, все про себя понимает. Только вперед, Ками, только вперед!
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Ольга Чернова
Милая Камила, спасибо тебе за красоту, за борьбу, за честность. Пусть у тебя всё получится! Любим и верим в тебя!
+23
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+18
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lepestok
все получится! мы в тебя верим!
+22
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RMandYNWA
Всегда шокирует, когда стоят совсем молоденькие спортсмены, а они уже 14-15 лет на льду )
+17
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nina1212
Ответ RMandYNWA
Всегда шокирует, когда стоят совсем молоденькие спортсмены, а они уже 14-15 лет на льду )
а кто то смеет назвать их однодневками, одноразовыми стаканчиками
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Сейлем Сэйберхеген
Спасибо Камила! Такая взрослая и сильная! Вот уж действительно на войне взрослеют за один день! Хоть для нас ты всегда будешь нашей маленькой Ками! Против тебя все силы зла, но ты справишься! Верь в себя и в добро, которое несешь людям!!!!
+19
-7
+12
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Мэй Касахара
Умничка!!! Все еще будет 🙏
+15
-7
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ДИОНИС
Правильные слова от Камилы! Она готова работать над своими ошибками.
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Люба Люба
Камила, все по делу сказано. Видно, что ты любишь лёд. Да, не всегда получается показать на старте максимум, есть сложности взросления, перестройки организма, ожидание результата. Но все это преходяще, и только тренировки и самодисциплина приводят к высоким результатам. Удачи и, конечно, побед во всех будущих соревнованиях! А наша любовь и поддержка всегда рядом с тобой, помни об этом! Любим и всегда ждём!
+12
-5
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Агент Картер
Не по теме, но мне кажется что несправедливо что со времён ковида нет жеребевки на ПП. Не всем подходит кататься последними и совсем не понятно почему лидеры после КП должны ждать больше всех. Для многих последний стартовый номер самый тяжёлый.
+9
-4
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Элла Бурс
Ответ David Rigert
а как умно выражается! вдумайтесь: "...это не совсем хороший прокат,совсем не хороший,но есть чем чуть-чуть гордиться...".гениально сказано! "ни добавить,ни убавить". безызбежно скоро станет писАть грамотно.
Вы чего так пeрeвoзбудилиcь?)
Нормальная устная речь, по смыслу и правда не убавить, ни прибавить. Идите ромашку пейте, успoкаивайтесь))
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Большой Влад
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сть чем гордиться. Удачных выходных. В произвольной программе, конечно, есть над чем поработать, но Камилочка продемонстрировала бойцовские качества. Она просто не привыкла к такому давлению на соревнованиях, потому что преимущество уже не то, что было раньше. Скоро Камила освоится и психологически ей будет легче выступать на максимуме.
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БезызбежноНаКрасный
чем же?
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Solo_peccator
Вообще, она в одно интервью умудряется включить все: и анализ работы, и самоиронию, и благодарность, и вдохновение на будущее… при этом предельно корректна и нет ни самобичевания, ни самолюбования.
Как я люблю эту девочку. я горжусь и восхищаюсь ей.😍
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oldparakhod
Ответ Агент Картер
Не по теме, но мне кажется что несправедливо что со времён ковида нет жеребевки на ПП. Не всем подходит кататься последними и совсем не понятно почему лидеры после КП должны ждать больше всех. Для многих последний стартовый номер самый тяжёлый.
, 😱
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Azima
Ответ Большой Влад
сть чем гордиться. Удачных выходных. В произвольной программе, конечно, есть над чем поработать, но Камилочка продемонстрировала бойцовские качества. Она просто не привыкла к такому давлению на соревнованиях, потому что преимущество уже не то, что было раньше. Скоро Камила освоится и психологически ей будет легче выступать на максимуме.
ставлю плюсы- они почему-то превращаются в минус
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