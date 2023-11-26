Софья Муравьева: «Наверное, я не так сильно работала, не заслужила, не наработала. Я очень эмоциональный человек, извините, что я плачу»

Софья Муравьева высказалась о выступлении на Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

Фигуристка заняла на турнире третье место. В произвольной программе она дважды упала на тройном акселе.

«Наверное, я не так сильно работала, не заслужила, не наработала. Наверное, для меня не так сильно важны Гран-при, как готовность к чемпионату России. Подводить итоги (этапов Гран-при России) не буду.

Что сказала в кисс-энд-край, не помню. Когда вышла со льда, сказала – почему именно со мной и сегодня? Это не трагедия, но для спортсмена это нерадостное событие. Я очень эмоциональный человек, извините, что я плачу.

Очень хотела сделать тройной аксель, я не хочу пробовать, я хочу именно делать. После этих акселей надо было считать, а я сделала лишний лутц», – сказала .