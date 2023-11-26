Софья Муравьева: «Наверное, я не так сильно работала, не заслужила, не наработала. Я очень эмоциональный человек, извините, что я плачу»

Теги сборная России женское катание Р-Спорт Софья Муравьева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Софья Муравьева высказалась о выступлении на Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

Фигуристка заняла на турнире третье место. В произвольной программе она дважды упала на тройном акселе. 

«Наверное, я не так сильно работала, не заслужила, не наработала. Наверное, для меня не так сильно важны Гран-при, как готовность к чемпионату России. Подводить итоги (этапов Гран-при России) не буду.

Что сказала в кисс-энд-край, не помню. Когда вышла со льда, сказала – почему именно со мной и сегодня? Это не трагедия, но для спортсмена это нерадостное событие. Я очень эмоциональный человек, извините, что я плачу.

Очень хотела сделать тройной аксель, я не хочу пробовать, я хочу именно делать. После этих акселей надо было считать, а я сделала лишний лутц», – сказала Муравьева

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169 комментариев

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RMandYNWA
Чёт нереально сильно загоняется Муравьёва. Не моя фигуристка, но прямо жалко ее (
«Не заслужила, не наработала» не надо так ((
+116
-3
+113
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Юра Плисецкий
Соня, утри слезы. Ты боец, и мы тебя любим.
+69
-4
+65
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Irina29
Было бы из за чего рыдать из-за "мордовских узоров" , вон Камила на прошлом этапе вообще мимо пьедестала пролетела, не рыдала же.
На Соню видимо давит носатый, она всё таки единственный спортсмен во взрослых у него, так сказать одна за весь клуб выступает. Вот нервы и не выдерживают.
+74
-15
+59
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Anna
Спортсменка постоянно плачет, а это не ОИ, и даже не ЧР. Что там считает Роднина по поводу психологической обстановки в коллективе? Очень важно услышать её мнение.
+62
-10
+52
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Irina037
Сонечка,не плачь,накатывай в программе целиком и все получится обязательно,ты боец и молодчина!!!!
+35
-1
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buturlinomo
Очень ранимая она:( А в аксель верю, появится.
+32
0
+32
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Алеся Ткаченко
Соня вызывает уважение.Светлая девочка,не заслужила тех гадостей которые про нее пишут.Надеюсь хейтеры довольны что Соня попыталась в этот раз прыгнуть триксели и рисковала но они все равно на ней отыграются
+33
-4
+29
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Елена Дементьева
Подведу итоги за Соню: сумма мест на двух этапах выше чем у Валиевой (1+3 против 4+1), и баллы на лучшем этапе тоже выше: 228+ против 226+.
Соня, ты молодчина, удачи дальше!
+33
-7
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Люба Люба
Сонечка, ты такая лапочка! Все у тебя получится, обязательно, пожалуйста, не плачь(
+25
0
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Адриана
Соня, что за самобичевания, все видели твои роскошные аксели на разминке, они обязательно получатся. Больше позитива и уверенности.
+25
-2
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lepestok
да что же Соня так убивается из-за какого-то этапа? Уси, тем более триксель, это большой риск. Молодец, что пробует. Сколько еще в жизни соревнований будет, успеет еще и уси прыгнуть, и выиграть. Ну что за девчонки-максималистки у нас))) обожаю их. просто лучшие!
+22
0
+22
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Natalia Solomakha
Трагедия разве только в том, что твоя карьера пройдёт на местных водокачках. Всё остальное - дело житейское.
+33
-14
+19
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Zooey Glass
Ответ RMandYNWA
Чёт нереально сильно загоняется Муравьёва. Не моя фигуристка, но прямо жалко ее ( «Не заслужила, не наработала» не надо так ((
+++
Мэйби Гений Викторович давит авторитетом?
+25
-6
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Sveta Arhipova
Котик😿
+17
-2
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Jessi
Ответ Irina29
Было бы из за чего рыдать из-за "мордовских узоров" , вон Камила на прошлом этапе вообще мимо пьедестала пролетела, не рыдала же. На Соню видимо давит носатый, она всё таки единственный спортсмен во взрослых у него, так сказать одна за весь клуб выступает. Вот нервы и не выдерживают.
Нет, он был весёлый, Соня такой человек сама по себе.
+20
-5
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Юра Плисецкий
Соня, это всего лишь отборочный этап. К ошибкам нужно подходить прагматично, это рабочий процесс.
Успокойся и проанализируй, сделай с тренером правильные выводы.
Соня, и помни, что ты трикселистка. Была, есть и будешь.
+16
-1
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Наталья Карлова
Главное в финал отобралась, а неудачные прокаты у всех бывают!
+15
0
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smitteni
Ну если судить по тренировкам и разминкам вероятность чистого тройного акселя очень высокая. Так что не зря прыгает. Я думаю на ЧР получится.
+15
-1
+14
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Anatiana
Соня, отставить...
Ты, на минуточку, триксель уронила.
Назови-ка тех, кто его сделал
+18
-4
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Е...С
Соня, не расстраивайся так. Программы красивые и тебе очень подходят. 3А обязательно сделаешь на ЧР!
+16
-2
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Zooey Glass
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Соня меняй тренера! Тут ничего хорошего не будет. Или хотя бы абстрагируйся от тренера, который вместо нужных слов тянет за уши.
К кому идти? Тутберидзе ее не взяла. К Соколовской уже табун сходил, теперь всем составом на пенсии. У Давыдова грибочков нету. У Рукавицына есть Фролова и нету физ.подготовки для ультрасей. У остальных нету девочек.
+14
-3
+11
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esctyyyyy
Боже, Соня, кто тебя так ужасно настроил? Ты боец и то, что ты пошла на второй триксель после падения заслуживает уважения, главное сейчас - подготовка к чр, а в финал Соня уже отобралась. Так что конечно лучше сейчас выпустить эмоции, поплакать, если так легче, но опускать руки и загоняться точно не надо
+12
-1
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Здравый@смысл@
Ответ Natalia Solomakha
Трагедия разве только в том, что твоя карьера пройдёт на местных водокачках. Всё остальное - дело житейское.
Зачем на русском сайте сидите ? комментируйте мировую женскую водокачку на англоязычных сайтах . Вам туда дорога.
+15
-4
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Леди Брэкнелл
С какой стати Соня должна уходить куда-то? Из-за падений с ультраси в этом сезоне? Смешно. Тогда бы у нас не спорт был, а броуновское движение, если б все бегали из-за такого.
+10
0
+10
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Raya
Какой славный котик Соня Муравьева. Пусть все получится у тебя, Соня!
+12
-2
+10
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lan9aden
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Обратила внимание как была счастлива Соня на прошлом этапе где с ней был тренер Михайлов.Либо там полная гармония и взаимопонимание либо еще нечто большее,так смотреть на тренера....А Плющенко все испортил да еще не отговорил от трикселей,лучше бы не ездил с девочками.
+14
-4
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versa
Зачем так заморачиваться? Прыжок не получился из-за волнения в соревновательной обстановке. Если ходить с этим, не доработала, не заслужила, в следующий раз снова срыв может быть. Вон у Козловского можно взять речь на вооружение, немного перефразируя: "Сегодня прокат получился хорошим, были обидные ошибки, но хороший настрой и собранность не потеряла самого конца".
+11
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Амонра
Ответ RMandYNWA
Чёт нереально сильно загоняется Муравьёва. Не моя фигуристка, но прямо жалко ее ( «Не заслужила, не наработала» не надо так ((
я тоже не из стана болельщиков Муравьевой, однако ее так искренне жаль...Действительно, чувствительная девушка, а в спорте так нельзя
+9
0
+9
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ВИван
Сонечке сильно не переживать, а готовиться к будущим стартам! Очень уважаю за смелость, за риск, настоящая спортсменка! А катание у нее восхитительное!
+11
-2
+9
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alexnew
Муравьевой не расстраиваться. Работай...
+9
0
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Jessi
Соня, все будет! Уверенности больше и наглости нужно Соне.
+10
-2
+8
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missis-Zima
Не нужно столько эмоций,забудь про падения.Про лишний элемент надо вызубрить наизусть все альтернативные варианты.
+8
0
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Jessi
Ответ lepestok
так все ее конкурентки здесь, в России)
Мировая слава там
+15
-7
+8
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Леди Брэкнелл
Ответ Дружба11
Соня не плач, ты со всем справишься. Вот только прости-но с тренером который смеется когда ты плачешь -я бы не остался и дочь свою любимую ему не доверил.Просите с мамой выступлений с Димой Михайловым-прислушайтесь к совету-не будет Соня побед с Евгением за бортом-просто факт,энерго-информационный.Не совпадения у Вас.Ты слишком восприимчивый ребенок-слишком все чувствуешь,считываешь....Дима Михайлов -хороший парень-чистый тандем-все бы ты сделала Солнышко, но не с Евгением.Говорю не от негатива к Евгению-просто факт. Так что решайте с мамой как взрослые люди-ведите разговор серьезный на берегу,а не перед стартом-что выходить ты будешь с Димой,А на оценки будет приходить Евгений и точка или простите не получится намеченное.
Как же она в прошлых сезонах с ЕП прекрасно выступала? Бред какой-то пишете, хоть бы голову включали.
+12
-4
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buturlinomo
Ответ Jessi
Он есть, на раскатке, на тренировках! Тут пора магов звать
да я видела, высокий, пролетный. Нервы:( Появится имела ввиду на официальном прокате
+8
0
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Zooey Glass
Ответ Anna
Спортсменка постоянно плачет, а это не ОИ, и даже не ЧР. Что там считает Роднина по поводу психологической обстановки в коллективе? Очень важно услышать её мнение.
А ее все устраивает. Ненавидят только победителей.
+14
-6
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missis-Zima
Ответ Юра Плисецкий
Соня, утри слезы. Ты боец, и мы тебя любим.
+++
+10
-2
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Gemma157
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Да ладно, что так расстраиваться-то.. Сегодня первое место, завтра не первое,послезавтра снова первое. Это спорт..
+8
0
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ретроградный меркурий
Соня, не расстраивайся ты так. Откатала очень неплохо, собралась после падений, программу не бросила. Я всегда отдельно отмечаю, остаётся ли спортсмен в прокате после неудачного начала или мыслями уже вышел с катка. У Сони программа не потеряла цельности. Но вот решение прыгать второй триксель было глупым, неоправданным риском. И это вина тренерского штаба, резервный вариант программы при падении с первого ультра-си должен быть минимизацией проигрыша, а не рулеткой с all-in. Не пойди на ненужный риск, была бы железно второй, а то и в одни баллы с Валиевой бы приехала
+9
-2
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Все ещё будет. Не сегодня, но может быть завтра?!)
+7
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Нурсултан Хамзаев
а где у нее будут? где не умеют секвений считать?)
Умные (ЭТ) ошибки исправляют, глупые, как в АП на них пиар устраивают!
+10
-3
+7
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lepestok
Ответ Natalia Solomakha
Трагедия разве только в том, что твоя карьера пройдёт на местных водокачках. Всё остальное - дело житейское.
так все ее конкурентки здесь, в России)
+12
-5
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lepestok
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Соня меняй тренера! Тут ничего хорошего не будет. Или хотя бы абстрагируйся от тренера, который вместо нужных слов тянет за уши.
зачем? именно Плющ ее раскрыл и поставил триксель.
+8
-1
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Valdai
Ответ Zooey Glass
+++ Мэйби Гений Викторович давит авторитетом?
Скорее клоунскими замашками.
+12
-5
+7
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Сейлем Сэйберхеген
Соня меняй тренера! Тут ничего хорошего не будет. Или хотя бы абстрагируйся от тренера, который вместо нужных слов тянет за уши.
+17
-10
+7
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N-fox
Это тоже опыт, через который необходимо пройти. Она не бросила программу, боролась. Плюс у Сони пубертат начинается, видимо. непростой момент для наших лидеров
+6
0
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Kareglazaya
Что-то Соня слишком сильно переживает, что не оправдала надежды тренеров и т.д. Не нужно так загоняться. У всех бывают успехи и провалы. Тем более что провал весьма относительный - она с медалью.
+7
-1
+6
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Jessi
Ответ buturlinomo
Очень ранимая она:( А в аксель верю, появится.
Он есть, на раскатке, на тренировках! Тут пора магов звать
+10
-4
+6
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lepestok
Ответ Jessi
Хейтеры требовали триксель от Сони
хейтеры - это Плющ, что ли?))))
+10
-4
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На Пекин
Софья, аксель у тебя есть, все видели на шестиминутке, тащи его в прокат!
+7
-1
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