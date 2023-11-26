Валиева упала с четверного тулупа и тройного лутца в произвольной программе на Гран-при в Москве

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Камила Валиева дважды упала в произвольной программе на Гран-при России в Москве.

Фигуристка зашла на четверной тулуп, но допустила падение, далее чисто исполнила секвенцию тройной флип – двойной аксель – двойной аксель и каскад тройной риттбергер – двойной тулуп, сольный тройной сальхов.

Во второй половине программы – каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип. На последнем прыжке – тройном лутце – она упала. 

За технику Валиева набрала  77,27, общая оценка за прокат –  144,95. На турнире она заняла первое место. 

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69 комментариев

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Маргарита В Сафронова
В Ками уже чувствуется привычная мощь. Квады на разминке уже лёгкие. Вкатает.
+45
-17
+28
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Элла Бурс
Поздравляю Камилу, ну уж первая по факту. Работать, работать и еще раз работать. Мы в тебя верим, Ками!
Тулуп на разминке был выше всяких похвал!

P.S макияж в обеих программах изумительный)
+37
-19
+18
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Sat397
Камиле сейчас главное накатывать, шлифовать программы, доводить все до автоматизма, тогда и уверенность будет. Самые важные старты впереди. С победой Камилу!
+31
-14
+17
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KarinaNik
Ответ Зиля Бадриева
На фоне юниорок с их беговыми подсечками кантиленное скольжение Камилы кажется спокойным. На самом деле скорость у Камилы высокая. И прыжки она делает без остановок, на хорошей высоте.
Особенно каскады ей удаются. Эталонные перетяжки. Самые длинные и самые выдающиеся, судя по баллам.
+19
-3
+16
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Лариса Шевкун
Тем, кто смеялся над зарубежным зреложенским, пожалуйста вам - победительница этапа с 2 падениями, одно из которых - с 3-го. Юниоркам стоит задуматься - а надо ли убиваться над несколькими ультра - си в программе, если выход во взрослые - 17 лет (возраст Камилы)
+23
-7
+16
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Татьяна Семёновна
Ответ kristyfklvr
Ну почему этот тулуп не получается в прокате((((( очень жаль( Буду надеяться, что на чр все получится, удачи, Камила!!
В прошлом году на Гран-при квады Камиле тоже не покорились. А на ЧР по прыжкам какие классные тулупы она исполнила! Сердце замирало от восторга!
+21
-7
+14
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Sveta Arhipova
Этот вариант платья мне больше всего понравился
+14
-1
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Железная Леди
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Ответ YanaAaa.:
Вот теперь вижу ту самую Камила Валиеву! Улыбка на прокате даже после двух палений, куча эмоций в глазах и движении! Ничего, успеет ещё прыгнуть всё! На разминке отлично прыгала, значит всё впереди!
Технику и умение меняем на макияж и улыбку.
+15
-3
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Белые Росы
Валиева, как и Петросян, падает уже с тройных. А что скажут хейтеры турниров ИСУ? Это европейский уровень катания?
+22
-10
+12
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YanaAaa.:
Вот теперь вижу ту самую Камила Валиеву! Улыбка на прокате даже после двух палений, куча эмоций в глазах и движении! Ничего, успеет ещё прыгнуть всё! На разминке отлично прыгала, значит всё впереди!
+25
-15
+10
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oldparakhod
В прошлом сезоне, все ровно так же было. Наберёт ещё.
+13
-4
+9
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Белые Росы
Ответ Маргарита В Сафронова
В Ками уже чувствуется привычная мощь. Квады на разминке уже лёгкие. Вкатает.
Если там и есть мощь, то совсем не фигурнокатательная, а штангистки. Лед трескается под ней, потому "фигуристка" и не катит легко. Пешком, пешком
+24
-16
+8
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kristyfklvr
Ну почему этот тулуп не получается в прокате((((( очень жаль(
Буду надеяться, что на чр все получится, удачи, Камила!!
+18
-10
+8
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Мурманчанин37
Ками откатала не лучшим образом, но прогресс уже есть. Дорожку надо подтянуть. Первая по делу. Очень хорошие прокаты короткой, имхо, оставляют надежду, что доберет форму к ЧР. Вот в ее квад - я верю.
+20
-12
+8
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Татьяна Васильева
Камила упала два раза. Но стала первой. А сколько же раз шлёпнулась Муравьева? Откатившись на третью ступень?вообще на животе ездила?
Рада за Веррнику Яметову! Очень рада! Вперёд Вероничка! Знай наших! Мы с Урала!
+9
-2
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Amneris
Не понимаю восхищения тут. Все девочки объективно откатали отвратительно. И да, падения с тройных для фигуристки уровня Камилы - нонсенс. Ладно там квады, Саша Трусова - одна на миллион, а Аня Щербакова в 17 с копейками лет их тоже начала только к ОИ вставлять, но тройные - это плевое дело для квадисток.

В общем, начинали с хейта Медведевой и Загитовой, уверяя, что уж Валиева в 17 лет будут минимум с одним квадом в ПП (и супер сложными каскадами 3+3), а закончили, в итоге, тем же. Даже без санкций CAS пока непонятно, сможет ли Валиева со старой системой конвейерной подготовки преодолеть пубертат и вернуться на лед мощной и техничной спортсменкой.
+10
-3
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Jessi
Ответ Белые Росы
Валиева, как и Петросян, падает уже с тройных. А что скажут хейтеры турниров ИСУ? Это европейский уровень катания?
Когда Соня откатала чисто с тройными и каскадами, ее заклевали. Как Валиева упала с тройного и пешком всю прогу-молодец
+11
-4
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lepestok
Ответ Мурманчанин37
Ками откатала не лучшим образом, но прогресс уже есть. Дорожку надо подтянуть. Первая по делу. Очень хорошие прокаты короткой, имхо, оставляют надежду, что доберет форму к ЧР. Вот в ее квад - я верю.
на раскатке два чистейших квадтулупа сделала
+13
-6
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Jessi
Интересно, сможет ли Петросян обойти грибы Валиевой?
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lepestok
Ответ Белые Росы
Валиева, как и Петросян, падает уже с тройных. А что скажут хейтеры турниров ИСУ? Это европейский уровень катания?
У наших есть уси, но нет мотивации)) у иностранок есть мотивация, но нет не то что уси, а даже каскадов 3/3.
+10
-4
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kristyfklvr
Ответ Татьяна Семёновна
В прошлом году на Гран-при квады Камиле тоже не покорились. А на ЧР по прыжкам какие классные тулупы она исполнила! Сердце замирало от восторга!
Да, это было просто восхитительно! 8 высоченных тулупов!
+13
-7
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Мурманчанин37
Ответ lepestok
на раскатке два чистейших квадтулупа сделала
На раскатке и Садкова делала вместе с Горбачевой, Муравьева трикселя делала. Но у них в прокатах ось почти сразу заваливается. У Ками такого нет, даже при падениях
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-4
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Amneris
Ответ Козьма Прутков о ФК
Аня Щербакова в 18 "без копеек" выиграла Олимпиаду с 2-мя четверными. Надо было бы, и 3 квада прыгнула бы. Не выиграла бы Олимпиаду, до сих пор бы эти четверные прыгала. А Камила, как обычно для школы Тутберидзе, в 15 лет максимум.
О том и речь. И Аня только набрала к ОИ - и действительно была готова прыгать три ультра-си.
Саша Трусова в тот же год со сломанной ногой и на обезболе влёгкую на ПП прыгнула свой коронный четвертной луц и сложные каскады 3+3 на одном из этапов Гран-при. Это, блин, человек с переломом выдал прокат, который, видимо, сегодня уже недосягаем.

А тут нас «радуют» постоянными падениями уже с тройных и невероятными каскадами 3+2 лучших времён Слуцкой и называют такой кошмар «победой».
+6
-1
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Anna
Ответ Jessi
Интересно, сможет ли Петросян обойти грибы Валиевой?
Петросян с падениями во второй оценке набирает больше Валиевой, хотя объективно Валиева и титулованнее, и компонентнее
+7
-3
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Люба Люба
Ответ Jessi
Интересно, сможет ли Петросян обойти грибы Валиевой?
А что Соню вы уже списали ? Быстро, однако...
+8
-4
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gross20061
Ответ Владимир Георгия
И вы скатились до хейта. Интеллект напрягите, и получается , что всего она тренировалась , наверняка дней 20. Ну, если будет круглый год тренироваться , то на 60 балов опередит.
Зачем тогда учавствовать, если не тренироваться? В таком виде- её место в ледовых шоу 1го канала, и не факт что партнера еще под ищут. Этери стоит призадуматься
+4
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Железная Леди
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Тройные , двойные и первое место. возвращаемся в прошлый век.
+9
-5
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Irinnna
Валиева уже и с тройных падает... Совсем скатилась!
и это"восхитительно" как тут отмечают фаны. А что она сама говорит о своих прокатах. ?
И что скажет ПРАВДОЛЮБКА ТАТ?
+5
-2
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Мороженко
Ответ Люба Люба
Наши девочки падают с у-си, имеют 3-3. И это без международных стартов, просто поддерживают форму.
На междунаррдке тоже сейчас и 3-3 и ультра-си и некоторые с них не падают
+3
0
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Галина Александрова
Камила сегодня невероятно хороша, выглядит изумительно!💖💖💖
+15
-13
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Козьма Прутков о ФК
Ответ Amneris
Не понимаю восхищения тут. Все девочки объективно откатали отвратительно. И да, падения с тройных для фигуристки уровня Камилы - нонсенс. Ладно там квады, Саша Трусова - одна на миллион, а Аня Щербакова в 17 с копейками лет их тоже начала только к ОИ вставлять, но тройные - это плевое дело для квадисток. В общем, начинали с хейта Медведевой и Загитовой, уверяя, что уж Валиева в 17 лет будут минимум с одним квадом в ПП (и супер сложными каскадами 3+3), а закончили, в итоге, тем же. Даже без санкций CAS пока непонятно, сможет ли Валиева со старой системой конвейерной подготовки преодолеть пубертат и вернуться на лед мощной и техничной спортсменкой.
Аня Щербакова в 18 "без копеек" выиграла Олимпиаду с 2-мя четверными. Надо было бы, и 3 квада прыгнула бы. Не выиграла бы Олимпиаду, до сих пор бы эти четверные прыгала.
А Камила, как обычно для школы Тутберидзе, в 15 лет максимум.
+4
-2
+2
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kotopjes
Ответ Лариса Шевкун
Тем, кто смеялся над зарубежным зреложенским, пожалуйста вам - победительница этапа с 2 падениями, одно из которых - с 3-го. Юниоркам стоит задуматься - а надо ли убиваться над несколькими ультра - си в программе, если выход во взрослые - 17 лет (возраст Камилы)
Валиева деградирует, еще год и будет как леонова: без трикселей и квадов, да еще и с тройных будет падать через раз
+2
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Козьма Прутков о ФК
Ответ Зиля Бадриева
Камила победила по делу, пусть хейтеры хоть что делают. Ей всегда все ошибки отмечали, а вот вопросы к другим есть.
Даже комментировать такой бред не хочется.
+2
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несахар
И снова Камила не смогла чисто откатать произволку. С короткой она хорошо справляется, а вот на произвольную сил и концентрации не хватает. Какой квад? Она с тройного падает.
Разговоры о том, что Камила первая фигуристка, которая с таким телом прыгает квады, оказались поспешными.
Ну и то что Камила победила с двумя падениями многое говорит об уровне женской одиночки.
+3
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Людмила Третьякова
Ответ Белые Росы
Валиева, как и Петросян, падает уже с тройных. А что скажут хейтеры турниров ИСУ? Это европейский уровень катания?
А у нас только Валиева с Петросян?
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Мурманчанин37
Ответ Olga.t
Сегодня Ками практически приземлила квад, но всё равно упала. Что случилось, недокрут был?
ИМХО, был в пределах q плюс не совсем удачное приземление
+3
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a71
Ответ Melena
Комментарий скрыт
А форма какая, как держит вес. Надо, чтобы Погосян брала с Валиевой пример.
+6
-5
+1
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oldparakhod
Ответ Владимир Георгия
И вы скатились до хейта. Интеллект напрягите, и получается , что всего она тренировалась , наверняка дней 20. Ну, если будет круглый год тренироваться , то на 60 балов опередит.
Там напрягать нечего..))
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-2
+1
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Эйлин Эшин
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Камиллу обездвиживает страх - на старте побледнела и каталась с трудом. Но и "весь год находиться на пике формы - это очень трудно" - это ещё Липницкая говорила. Может, Камилла готовится выступить на чемпионате России во всю силу, а сейчас просто бережёт себя от максимальных нагрузок
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Козьма Прутков о ФК
Ответ Владимир Георгия
И вы скатились до хейта. Интеллект напрягите, и получается , что всего она тренировалась , наверняка дней 20. Ну, если будет круглый год тренироваться , то на 60 балов опередит.
Осталось уточнить, кого?
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RS919
Ответ kristyfklvr
Ну почему этот тулуп не получается в прокате((((( очень жаль( Буду надеяться, что на чр все получится, удачи, Камила!!
Не зря же кто-то предпочитает пальто вместо тулупов 😆
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Козьма Прутков о ФК
Ответ Александр Скворцов
Комментарий скрыт
Да, катание у нее, как сказала Е. Боброва, "жирное"!
+3
-3
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Зиля Бадриева
Камила победила по делу, пусть хейтеры хоть что делают. Ей всегда все ошибки отмечали, а вот вопросы к другим есть.
+13
-13
0
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Лорелея
Ответ Amneris
Не понимаю восхищения тут. Все девочки объективно откатали отвратительно. И да, падения с тройных для фигуристки уровня Камилы - нонсенс. Ладно там квады, Саша Трусова - одна на миллион, а Аня Щербакова в 17 с копейками лет их тоже начала только к ОИ вставлять, но тройные - это плевое дело для квадисток. В общем, начинали с хейта Медведевой и Загитовой, уверяя, что уж Валиева в 17 лет будут минимум с одним квадом в ПП (и супер сложными каскадами 3+3), а закончили, в итоге, тем же. Даже без санкций CAS пока непонятно, сможет ли Валиева со старой системой конвейерной подготовки преодолеть пубертат и вернуться на лед мощной и техничной спортсменкой.
При чем здесь Трусова? Да, жаль, что Саша мало выиграла и ушла, а была самая мускулистая и жилистая фигуристка.
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Amneris
Ответ Лорелея
При чем здесь Трусова? Да, жаль, что Саша мало выиграла и ушла, а была самая мускулистая и жилистая фигуристка.
При том, что она пока остаётся единственной спортсменкой, прыгнувшей пять ультра-си в почти 18 лет. По всей видимости, их с Щербаковой уровень так и останется недосягаемым судя по тому, что показывают сегодня.
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