Валиева упала с четверного тулупа и тройного лутца в произвольной программе на Гран-при в Москве

Камила Валиева дважды упала в произвольной программе на Гран-при России в Москве.

Фигуристка зашла на четверной тулуп, но допустила падение, далее чисто исполнила секвенцию тройной флип – двойной аксель – двойной аксель и каскад тройной риттбергер – двойной тулуп, сольный тройной сальхов.

Во второй половине программы – каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип. На последнем прыжке – тройном лутце – она упала.

За технику набрала 77,27, общая оценка за прокат – 144,95. На турнире она заняла первое место.