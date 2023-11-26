Валиева упала с четверного тулупа и тройного лутца в произвольной программе на Гран-при в Москве
Камила Валиева дважды упала в произвольной программе на Гран-при России в Москве.
Фигуристка зашла на четверной тулуп, но допустила падение, далее чисто исполнила секвенцию тройной флип – двойной аксель – двойной аксель и каскад тройной риттбергер – двойной тулуп, сольный тройной сальхов.
Во второй половине программы – каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип. На последнем прыжке – тройном лутце – она упала.
За технику Валиева набрала 77,27, общая оценка за прокат – 144,95. На турнире она заняла первое место.
Тулуп на разминке был выше всяких похвал!
P.S макияж в обеих программах изумительный)
Буду надеяться, что на чр все получится, удачи, Камила!!
Рада за Веррнику Яметову! Очень рада! Вперёд Вероничка! Знай наших! Мы с Урала!
В общем, начинали с хейта Медведевой и Загитовой, уверяя, что уж Валиева в 17 лет будут минимум с одним квадом в ПП (и супер сложными каскадами 3+3), а закончили, в итоге, тем же. Даже без санкций CAS пока непонятно, сможет ли Валиева со старой системой конвейерной подготовки преодолеть пубертат и вернуться на лед мощной и техничной спортсменкой.
Саша Трусова в тот же год со сломанной ногой и на обезболе влёгкую на ПП прыгнула свой коронный четвертной луц и сложные каскады 3+3 на одном из этапов Гран-при. Это, блин, человек с переломом выдал прокат, который, видимо, сегодня уже недосягаем.
А тут нас «радуют» постоянными падениями уже с тройных и невероятными каскадами 3+2 лучших времён Слуцкой и называют такой кошмар «победой».
И что скажет ПРАВДОЛЮБКА ТАТ?
А Камила, как обычно для школы Тутберидзе, в 15 лет максимум.
Разговоры о том, что Камила первая фигуристка, которая с таким телом прыгает квады, оказались поспешными.
Ну и то что Камила победила с двумя падениями многое говорит об уровне женской одиночки.