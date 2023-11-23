«Не будем рассматривать предложения о переходе. Нас все устраивает». Вильчик – на вопрос об академии Плющенко

Фигуристы Чернышова и Вильчик не рассматривают переход из академии Плющенко.

Сегодня Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, выступающие в парном катании, выиграли этап юниорского Гран‑при России в Москве.

Вильчик: Заметно прибавили как в короткой, так и в произвольной. И по баллам у нас, и по выносливости, и сами элементы с каждым стартом все лучше и лучше.

– Вы прибавили больше чем 10 баллов к личному рекорду как по произвольной, так и по сумме. Для вас важен такой прогресс?

Вильчик: Конечно, важен, следим за оценками.

– Вы тренируетесь в школе «Ангелы Плющенко». А с самим Евгением Плющенко взаимодействуете?

Вильчик: Нет. У нас тренерский штаб – это Арина Андреевна Ушакова, Алексей Меньшиков, Ольга Юрьевна (Семкина). С Евгением Викторовичем мы не работаем.

Чернышова: С Евгением Викторовичем общаемся насчет шоу, выступаем в шоу.

– Все устраивает в тренировочном процессе? Потому что были разговоры, что пары Плющенко переманивают в другие команды.

Вильчик: Да, все устраивает. Мы не будем рассматривать предложения о переходе, нет, конечно.

– Два первых места – вы точно станете участниками юниорского турнира в Калуге (Кубок Первого канала – Sports.ru). Какие ожидания от этого турнира?

Вильчик: Мне интересно. Я так понимаю, это ведь новинка – турнир для юниоров. Интересно будет попробовать.

Чернышова: Мы не были еще никогда на таком турнире, поэтому интересно.