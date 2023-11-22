Принева, Дзепка, Петрова, Гордеева, Федотов, Лазарев, Рамзенков выступят на Гран-при среди юниоров в Москве

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Стал известен состав участников этапа Гран-при России среди юниоров в Москве.

Юноши: Кирилл Арбузов, Тимофей Денисов, Дмитрий Железняк, Эдуард Камоев, Александр Карпенко, Михаил Клепацкий, Андрей Коцин, Лев Лазарев, Герман Ленков, Николай Логинов, Никита Малютин, Иван Рамзенков, Егор Рассказов, Дмитрий Родионов, Константин Сафонов, Арсений Федотов, Александр Чмиль, Андрей Шилин.

Девушки: Софья Глаголевская, Мария Гордеева, София Дзепка, Мария Елисова, София Ермолова, Ева Зубкова, Варвара Кравчина, Анна Ляшенко, Валерия Мельникова, Агата Петрова, Алена Принева, Софья Рудь, Кристина Статьинова, Дина Хуснутдинова, Полина Цурикова, Екатерина Чичилимова, Мария Шаталова, Анастасия Шигина.

Пары: Анастасия Егорова – Родион Маринский, Виктория Ельцова – Степан Маришин, Мария Карпанова – Арсений Самохвалов, Влада Селиванова – Виктор Потапов, Юлия Филимонова – Илья Пыльнев, Валерия Халитова – Петр Шаровиков, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Алиса Шатохина – Денис Кирсанов, Майя Шегай – Игорь Шамшуров.

Танцы на льду: Эвелина Валиева – Игнат Пахомов, Арина Горшенина – Илья Макаров, Милана Жабина – Дмитрий Пекин, Ульяна Захарова – Михаил Печенкин, Валерия Камаева – Лев Сергеев, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Ева Плесовских – Марк Желтышев, Анна Румак – Глеб Гончаров, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Арина Серова – Андрей Ганкевич, Юлия Чуркина – Борис Фролов, Александра Шабалина – Иван Галаев, Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов.

Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября.

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

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8 комментариев

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alexnew
Поболею за Арсения Федотова.
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Мурманчанин37
Дзепка - Принева, ох и зрелище будет)) И опять очень много достойных девочек на этапе - средний уровень достаточно высок
+3
-1
+2
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Мороженко
Хочется Лёве отбора на кпк
+1
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Ритт
Интересно, что с Любой Рубцовой. Совсем исчезла. Нет новостей про нее.
И еще помню была Соня Смагина, триксель прыгала даже. Потом травма, и не слышно про неё. :(
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Самая цитируемая и вообще недура
Лев:Арсений, раунд 2.
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Алексей Токарев
Ответ Мороженко
Хочется Лёве отбора на кпк
У него нет никаких шансов уже в топ 6 попасть.
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Мороженко
Ответ Алексей Токарев
У него нет никаких шансов уже в топ 6 попасть.
Если станет вторым, то шанс есть
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Алексей Токарев
Ответ Мороженко
Если станет вторым, то шанс есть
4 уже имеют рейтинг 28+, трое с одним этапом имеют рейтинг 16-18. Только если Малютин и Рамзенков оба развалят свои прокаты, есть маленький шанс протиснутся.
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