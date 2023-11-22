Принева, Дзепка, Петрова, Гордеева, Федотов, Лазарев, Рамзенков выступят на Гран-при среди юниоров в Москве
Стал известен состав участников этапа Гран-при России среди юниоров в Москве.
Юноши: Кирилл Арбузов, Тимофей Денисов, Дмитрий Железняк, Эдуард Камоев, Александр Карпенко, Михаил Клепацкий, Андрей Коцин, Лев Лазарев, Герман Ленков, Николай Логинов, Никита Малютин, Иван Рамзенков, Егор Рассказов, Дмитрий Родионов, Константин Сафонов, Арсений Федотов, Александр Чмиль, Андрей Шилин.
Девушки: Софья Глаголевская, Мария Гордеева, София Дзепка, Мария Елисова, София Ермолова, Ева Зубкова, Варвара Кравчина, Анна Ляшенко, Валерия Мельникова, Агата Петрова, Алена Принева, Софья Рудь, Кристина Статьинова, Дина Хуснутдинова, Полина Цурикова, Екатерина Чичилимова, Мария Шаталова, Анастасия Шигина.
Пары: Анастасия Егорова – Родион Маринский, Виктория Ельцова – Степан Маришин, Мария Карпанова – Арсений Самохвалов, Влада Селиванова – Виктор Потапов, Юлия Филимонова – Илья Пыльнев, Валерия Халитова – Петр Шаровиков, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Алиса Шатохина – Денис Кирсанов, Майя Шегай – Игорь Шамшуров.
Танцы на льду: Эвелина Валиева – Игнат Пахомов, Арина Горшенина – Илья Макаров, Милана Жабина – Дмитрий Пекин, Ульяна Захарова – Михаил Печенкин, Валерия Камаева – Лев Сергеев, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Ева Плесовских – Марк Желтышев, Анна Румак – Глеб Гончаров, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Арина Серова – Андрей Ганкевич, Юлия Чуркина – Борис Фролов, Александра Шабалина – Иван Галаев, Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов.
Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября.
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
И еще помню была Соня Смагина, триксель прыгала даже. Потом травма, и не слышно про неё. :(