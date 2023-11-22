Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Чернышова и Вильчик, Шегай и Шамшуров, Егорова и Маринский покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты пары Серия Гран-при России Анастасия Егорова Родион Маринский Майя Шегай Игорь Шамшуров Анастасия Чернышова Золотой конек Москвы Алиса Шатохина София Хисамутдинова Лев Цеханович Владислав Вильчик Валерия Халитова Петр Шаровиков Мария Карпанова Арсений Самохвалов Виктория Ельцова Степан Маришин Денис Кирсанов Влада Селиванова Виктор Потапов Фигурное катание

23 ноября на юниорском Гран-при России в Москве пары представят произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Москва

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Алиса Шатохина – Денис Кирсанов

2. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

3. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов

Вторая разминка

4. Виктория Ельцова – Степан Маришин

5. Валерия Халитова – Петр Шаровиков

6. Влада Селиванова – Виктор Потапов

Третья разминка

7. Анастасия Егорова – Родион Маринский

8. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

9. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

Положение после короткой программы

1. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 65,87

2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 64,46

3. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 59,91

4. Влада Селиванова – Виктор Потапов – 59,52

5. Валерия Халитова – Петр Шаровиков – 55,84

6. Виктория Ельцова – Степан Маришин – 55,23

7. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов – 54,17

8. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 52,04

9. Алиса Шатохина – Денис Кирсанов – 48,91

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

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