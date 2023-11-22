Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Чернышова и Вильчик, Шегай и Шамшуров, Егорова и Маринский покажут произвольные программы
23 ноября на юниорском Гран-при России в Москве пары представят произвольные программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Москва
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Алиса Шатохина – Денис Кирсанов
2. София Хисамутдинова – Лев Цеханович
3. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов
Вторая разминка
4. Виктория Ельцова – Степан Маришин
5. Валерия Халитова – Петр Шаровиков
6. Влада Селиванова – Виктор Потапов
Третья разминка
7. Анастасия Егорова – Родион Маринский
8. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
9. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
Положение после короткой программы
1. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 65,87
2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 64,46
3. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 59,91
4. Влада Селиванова – Виктор Потапов – 59,52
5. Валерия Халитова – Петр Шаровиков – 55,84
6. Виктория Ельцова – Степан Маришин – 55,23
7. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов – 54,17
8. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 52,04
9. Алиса Шатохина – Денис Кирсанов – 48,91
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
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