Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Чернышова и Вильчик, Селиванова и Потапов, Егорова и Маринский выступят с короткими программами
22 ноября на юниорском Гран-при России в Москве пары представят короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Москва
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Анастасия Егорова – Родион Маринский
Виктория Ельцова – Степан Маришин
Мария Карпанова – Арсений Самохвалов
Влада Селиванова – Виктор Потапов
Юлия Филимонова – Илья Пыльнев
Валерия Халитова – Петр Шаровиков
Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
Алиса Шатохина – Денис Кирсанов
Майя Шегай – Игорь Шамшуров
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно позднее.
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
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