Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Чернышова и Вильчик, Селиванова и Потапов, Егорова и Маринский выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты пары Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

22 ноября на юниорском Гран-при России в Москве пары представят короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Москва

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Анастасия Егорова – Родион Маринский

Виктория Ельцова – Степан Маришин

Мария Карпанова – Арсений Самохвалов

Влада Селиванова – Виктор Потапов

Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

Валерия Халитова – Петр Шаровиков

Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

Алиса Шатохина – Денис Кирсанов

Майя Шегай – Игорь Шамшуров

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно позднее.

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

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