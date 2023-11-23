Гран-при Японии. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Макнамара и Спиридонов покажут ритм-танцы
24 ноября на Гран-при по фигурному катанию в Японии дуэты покажут ритм-танцы.
Гран-при по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
NHK Trophy
Осака, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 6:25 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)
2. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
3. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
Вторая разминка
5. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
8. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
9. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию: там выступят Губанова, Михара, Уно, Кагияма, Эгадзе, Хэ Ин Ли, Гиньяр и Фаббри
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