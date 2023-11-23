Гран-при Японии. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Макнамара и Спиридонов покажут ритм-танцы

Теги результаты танцы на льду Гран-при сборная Канады Гран-при Японии сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Великобритании сборная Италии сборная Финляндии сборная Литвы Юлия Турккила Марко Фаббри Лоррейн Макнамара Шарлен Гиньяр Тим Колето Мари-Жад Лорьо Ромен Ле Гак Маттиас Верслуйс Иэн Сомервилль Эллисон Рид Саулиус Амбрулевичюс Лайла Фир Льюис Гибсон Мисато Комацубара Луасиа Демужо Тео Ле Мерсье Антон Спиридонов Эмили Братти Фигурное катание

24 ноября на Гран-при по фигурному катанию в Японии дуэты покажут ритм-танцы.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 6:25 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первая разминка

1. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)

2. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

3. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

Вторая разминка

5. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

8. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

9. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию: там выступят Губанова, Михара, Уно, Кагияма, Эгадзе, Хэ Ин Ли, Гиньяр и Фаббри

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1 комментарий

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Юркин Клоп
А чего это фины и литовцы вдруг не потянули в титул новости попасть
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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