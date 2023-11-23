Гран-при Японии. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Макнамара и Спиридонов покажут ритм-танцы

24 ноября на Гран-при по фигурному катанию в Японии дуэты покажут ритм-танцы.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 6:25 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)

2. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

3. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

Вторая разминка

5. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

8. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

9. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию: там выступят Губанова, Михара, Уно, Кагияма, Эгадзе, Хэ Ин Ли, Гиньяр и Фаббри