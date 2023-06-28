Чок и Бейтс выступят на этапах Гран-при США и Финляндии, Гиньяр и Фаббри – Франции и Японии. Распределение танцевальных дуэтов
Танцевальные дуэты распределены по этапам международной серии Гран-при по фигурному катанию.
Гран-при США (20-22 октября, Аллен): Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США), TBD (США).
Гран-при Канады (27-29 октября, Ванкувер): Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада), Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Уна Браун – Гэйдж Браун (США), Ева Пэйт – Логан Бай (США), Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США).
Гран-при Франции (3-5 ноября, Анже): Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), TBD (Франция), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США), Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США).
Гран-при Китая (10-12 ноября, Чунцин): Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), TBD (Китай), TBD (Китай), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США), Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США), Ева Пэйт – Логан Бай (США).
Гран-при Финляндии (17-19 ноября, Эспоо): Надя Башинска – Питер Бомон (Канада), Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США).
Гран-при Японии (24-26 ноября, Саппоро): Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США), Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: TBD – имя участника станет известно позднее.
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