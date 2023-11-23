Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Лазарев, Федотов, Рамзенков, Ленков и Малютин покажут произвольные программы

24 ноября на Гран-при России в Москве юноши выступят с произвольными программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Москва

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Тимофей Денисов

2. Александр Карпенко

3. Егор Рассказов

4. Дмитрий Железняк

5. Эдуард Камоев

Вторая разминка

6. Кирилл Арбузов

7. Константин Сафонов

8. Александр Чмиль

9. Андрей Шилин

10. Николай Логинов

11. Андрей Коцин

Третья разминка

12. Никита Малютин

13. Дмитрий Родионов

14. Герман Ленков

15. Иван Рамзенков

16. Арсений Федотов

17. Лев Лазарев

После короткой программы

1. Лев Лазарев – 84,84

2. Арсений Федотов – 82,26

3. Иван Рамзенков – 82,59

4. Герман Ленков – 70,71

5. Дмитрий Родионов – 69,81

6. Никита Малютин – 68,34

7. Андрей Коцин – 67,58

8. Николай Логинов – 64,46

9. Андрей Шилин – 64,24

10. Александр Чмиль – 62,83

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница