Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Малютин, Семков, Автушенко, Лихачев, Лукин выйдут на лед с произвольными программами

Теги сборная России результаты мужское катание Максим Белявский Марк Лукин Максим Автушенко Дмитрий Родионов Серия Гран-при России Никита Малютин Георгий Лихачев Волжский пируэт Кирилл Ноздреватых Вячеслав Касьяненко Арсений Словягин Александр Семков Платон Каблуков Фигурное катание

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 14:40 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Константин Сафонов

2. Платон Каблуков 

3. Тимофей Денисов

4. Дмитрий Родионов

Вторая разминка

5. Максим Белявский 

6. Вячеслав Касьяненко

7. Арсений Словягин

8. Герман Ленков

9. Михаил Клепацкий

10. Борис Татаров

Третья разминка 

11. Кирилл Ноздреватых

12. Марк Лукин 

13. Георгий Лихачев

14. Максим Автушенко 

15. Александр Семков 

16. Никита Малютин 

После короткой программы

1. Никита Малютин – 78,45

2. Александр Семков – 73,79

3. Максим Автушенко – 73,18

4. Георгий Лихачев – 72,36

5. Марк Лукин – 72,18

6. Кирилл Ноздреватых – 70,58

7. Борис Татаров – 69,02

8. Михаил Клепацкий – 68,26

9. Герман Ленков – 65,34

10. Арсений Словягин – 64,39

11. Вячеслав Касьяненко – 64,38

12. Максим Белявский – 62,88

13. Дмитрий Родионов – 59,10

14. Тимофей Денисов – 55,12

15. Платон Каблуков – 52,22

16. Константин Сафонов – 49,56

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