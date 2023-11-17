Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Малютин, Семков, Автушенко, Лихачев, Лукин выйдут на лед с произвольными программами
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Самара
Юноши, КМС
Произвольная программа
Начало – 14:40 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Константин Сафонов
2. Платон Каблуков
3. Тимофей Денисов
Вторая разминка
5. Максим Белявский
7. Арсений Словягин
8. Герман Ленков
9. Михаил Клепацкий
10. Борис Татаров
Третья разминка
12. Марк Лукин
13. Георгий Лихачев
14. Максим Автушенко
15. Александр Семков
16. Никита Малютин
После короткой программы
1. Никита Малютин – 78,45
2. Александр Семков – 73,79
3. Максим Автушенко – 73,18
4. Георгий Лихачев – 72,36
5. Марк Лукин – 72,18
6. Кирилл Ноздреватых – 70,58
7. Борис Татаров – 69,02
8. Михаил Клепацкий – 68,26
9. Герман Ленков – 65,34
10. Арсений Словягин – 64,39
11. Вячеслав Касьяненко – 64,38
12. Максим Белявский – 62,88
13. Дмитрий Родионов – 59,10
14. Тимофей Денисов – 55,12
15. Платон Каблуков – 52,22
16. Константин Сафонов – 49,56
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