Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Федотов, Лазарев, Рамзенков, Малютин, Логинов выйдут на лед с короткими программами
23 ноября на юниорском Гран-при России в Москве фигуристы представят короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Москва
Юноши, КМС
Короткая программа
Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Андрей Коцин
2. Кирилл Арбузов
3. Александр Чмиль
4. Дмитрий Железняк
5. Иван Рамзенков
Вторая разминка
6. Лев Лазарев
7. Егор Рассказов
8. Дмитрий Родионов
9. Эдуард Камоев
10. Тимофей Денисов
11. Андрей Шилин
Третья разминка
12. Никита Малютин
13. Николай Логинов
14. Герман Ленков
15. Константин Сафонов
16. Александр Карпенко
17. Арсений Федотов
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
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