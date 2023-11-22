Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Федотов, Лазарев, Рамзенков, Малютин, Логинов выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты мужское катание Арсений Федотов Лев Лазарев Дмитрий Родионов Серия Гран-при России Иван Рамзенков Никита Малютин Золотой конек Москвы Кирилл Арбузов Александр Чмиль Андрей Коцин Николай Логинов Егор Рассказов Андрей Шилин Александр Карпенко Эдуард Камоев Дмитрий Железняк Герман Ленков Фигурное катание

23 ноября на юниорском Гран-при России в Москве фигуристы представят короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Москва

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Андрей Коцин

2. Кирилл Арбузов

3. Александр Чмиль

4. Дмитрий Железняк

5. Иван Рамзенков

Вторая разминка

6. Лев Лазарев

7. Егор Рассказов

8. Дмитрий Родионов

9. Эдуард Камоев

10. Тимофей Денисов

11. Андрей Шилин

Третья разминка

12. Никита Малютин

13. Николай Логинов

14. Герман Ленков

15. Константин Сафонов

16. Александр Карпенко

17. Арсений Федотов

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

4 комментария

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Самая цитируемая и вообще недура
Арсению и Льву красивой битвы!
+3
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alexnew
Там проводится жеребьвка?
+1
0
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eaz1952
Всем чистых прокатов!
0
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0
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Бильм@н
Начало в 20:25 А почему так поздно?
0
0
0
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