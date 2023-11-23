Туктамышева о своем шоу: «Хочется, чтобы это был развлекательный, яркий контент. Пытаемся реализовать проект в сотрудничестве с Первым каналом»

Елизавета Туктамышева рассказала, что собирается запустить свое шоу в сети.

Также фигуристка сообщила, что пока не собирается выпускать автобиографию.

– Когда известный спортсмен, популярный, любимый, переходит в категорию профессионалов, как правило, ему начинают поступать разного рода предложения. Просили ли тебя книгу написать о себе?

– Да, были такие предложения. Но книги пока не будет.

– Почему?

– Мне кажется, я еще не созрела для этого. Хочется сделать хороший материал. Я об этом разговаривала с Алексеем Николаевичем, у него большой опыт. И он сказал: «Чтобы книга получилась хорошей, ты должна ее писать сама».

Конечно, будет какой-то помощник, но чтобы именно ты вложилась в это, а не так, что кто-то пишет за тебя и пытается более яркие моменты рассказать». Я поняла, что я пока не готова, у меня не хватает опыта и образования.

– Один из вариантов развития твоей дальнейшей карьеры по твоим же словам — телеведущая. Как может выглядеть идеальное шоу или программа, которую тебе бы хотелось вести?

– Хочется, чтобы это был развлекательный, интересный и яркий контент. Я пытаюсь сейчас как раз это все реализовать в своем шоу для Интернета, которое когда-нибудь, я надеюсь, выйдет.

Этот проект мы придумали вместе с моей подругой Аней Овчаровой и пытаемся его реализовать в сотрудничестве с Первым каналом. Это развлекательное шоу о фигурном катании. Но детали пока раскрывать не буду, – сказала Туктамышева.