Туктамышева о том, согласилась бы стать доверенным лицом кандидата в президенты: «Даже не знаю, что они делают. А когда я что-то не понимаю, я туда не суюсь»
Елизавета Туктамышева заявила, что пока не собирается идти в политику.
Осенью этого года фигуристка взяла паузу в спортивной карьере.
– У нас очень много спортсменов в Государственной Думе, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Как ты оцениваешь такую перспективу для себя? Станешь депутатом когда-нибудь?
– Пока этот вариант я для себя не рассматриваю.
– А если предложат, скажут: «Лиза, ты же можешь на что-то повлиять. Давай, выдвигайся на выборах».
– Пока точно нет.
– А доверенным лицом кандидата в президенты ты бы стала? Весной как раз может быть такая возможность.
– Я даже не знаю, что они делают. А когда я что-то не понимаю или не знаю, я туда не суюсь, – сказала чемпионка мира и Европы по фигурному катанию.
«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru
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