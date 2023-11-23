Туктамышева о том, согласилась бы стать доверенным лицом кандидата в президенты: «Даже не знаю, что они делают. А когда я что-то не понимаю, я туда не суюсь»

Елизавета Туктамышева заявила, что пока не собирается идти в политику.

Осенью этого года фигуристка взяла паузу в спортивной карьере.

– У нас очень много спортсменов в Государственной Думе, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Как ты оцениваешь такую перспективу для себя? Станешь депутатом когда-нибудь?

– Пока этот вариант я для себя не рассматриваю.

– А если предложат, скажут: «Лиза, ты же можешь на что-то повлиять. Давай, выдвигайся на выборах».

– Пока точно нет.

– А доверенным лицом кандидата в президенты ты бы стала? Весной как раз может быть такая возможность.

– Я даже не знаю, что они делают. А когда я что-то не понимаю или не знаю, я туда не суюсь, – сказала чемпионка мира и Европы по фигурному катанию.

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru