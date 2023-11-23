Туктамышева о том, согласилась бы стать доверенным лицом кандидата в президенты: «Даже не знаю, что они делают. А когда я что-то не понимаю, я туда не суюсь»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева заявила, что пока не собирается идти в политику.

Осенью этого года фигуристка взяла паузу в спортивной карьере.

У нас очень много спортсменов в Государственной Думе, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Как ты оцениваешь такую перспективу для себя? Станешь депутатом когда-нибудь?

– Пока этот вариант я для себя не рассматриваю.

– А если предложат, скажут: «Лиза, ты же можешь на что-то повлиять. Давай, выдвигайся на выборах».

– Пока точно нет.

– А доверенным лицом кандидата в президенты ты бы стала? Весной как раз может быть такая возможность.

– Я даже не знаю, что они делают. А когда я что-то не понимаю или не знаю, я туда не суюсь, – сказала чемпионка мира и Европы по фигурному катанию.

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru

14 комментариев

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Мария Буравцева
Мудрая позиция.
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Железная Леди
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За что Лизу и любят. за открытость, за честность. надеюсь не переобуется.
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esctyyyyy
Молодец, Лиза, самый грамотный подход
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Olga.t
Дипломатично ответила Лиза, умница.
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Montenegro Serbian
Да всё она понимает, просто без особой нужды старается не вставать на эту дорожку и не обсуждать политику)
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miladoc1
Ответ Виктория Обер
Ну мало ли. Заставят. Для начало - финансово.
Туда очередь и не такая, как в ФК. А финансы как раз влияют на эту очередь…
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Kovka Gnutik
Ответ в лучших традициях Мишина.
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natali5228
Ответ RS919
Загитова не согласна с Туктамышевой и с такой позицией 😏
Загитовой что говорили, то и делала. Честно признаться, лучше б так и далъше оставалось, учитывая то, во что она сейчас превратилась
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RS919
Загитова не согласна с Туктамышевой и с такой позицией 😏
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Ирина Турбина
Моё уважение!)
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N-fox
И очень правильная позиция. Разумная.
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закрыт по беспределу
Толково
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