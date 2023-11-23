Елизавета Туктамышева: «Я ни в коем случае не чайлдфри. Но пока очень хочу двигаться по карьерной лестнице»

Туктамышева заявила, что в ее ближайших планах нет свадьбы и рождения детей.

– Когда в твоих соцсетях появились фотографии очень красивые в свадебном платье, многие выдохнули: «Ого, ничего себе». Что-то предвещает эта фотосессия?

– Нет, ничего не предвещает. Я даже об этом не думала. Когда мне прислали платье, я подумала: какое красивое платье. У меня даже не было мысли о том, что это похоже на свадебное платье, настолько моя голова сейчас к этому не готова и этого не желает.

Просто, когда уже посмотрела фотографии, мне написала подруга: «Похожее платье». И только тогда я поняла: точно, у нее на свадьбе было практически такое же.

– А деток планируем?

– Когда-нибудь – да. Я ни в коем случае не чайлдфри. В какой-то момент это созревание, осознание, что я хочу быть мамой, я надеюсь, у меня произойдет. Но пока я очень хочу двигаться по карьерной лестнице, – сказала чемпионка мира 2015 года .