Елизавета Туктамышева: «Я ни в коем случае не чайлдфри. Но пока очень хочу двигаться по карьерной лестнице»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Туктамышева заявила, что в ее ближайших планах нет свадьбы и рождения детей.

– Когда в твоих соцсетях появились фотографии очень красивые в свадебном платье, многие выдохнули: «Ого, ничего себе». Что-то предвещает эта фотосессия?

– Нет, ничего не предвещает. Я даже об этом не думала. Когда мне прислали платье, я подумала: какое красивое платье. У меня даже не было мысли о том, что это похоже на свадебное платье, настолько моя голова сейчас к этому не готова и этого не желает.

Просто, когда уже посмотрела фотографии, мне написала подруга: «Похожее платье». И только тогда я поняла: точно, у нее на свадьбе было практически такое же.

– А деток планируем?

– Когда-нибудь – да. Я ни в коем случае не чайлдфри. В какой-то момент это созревание, осознание, что я хочу быть мамой, я надеюсь, у меня произойдет. Но пока я очень хочу двигаться по карьерной лестнице, – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева

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7 комментариев

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Montenegro Serbian
а деток планируем?
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Прям не журналист вопрос задавал, а бабушка к которой заехали погостить летом в деревню. Деток🤣🤣
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Maria L
какой неуместный вопрос про деток🥶
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Девушка Безимени
какая лестница..
закончила же
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Den3Lo
Дело не в хочу......а в том , позволит ли потом здоровье. Достаточно знакомых, которые созрели к 35, а теперь не получается. Всему свое время
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Olga.t
Ответ Девушка Безимени
какая лестница.. закончила же
Жизнь на этом не закончилась, начинается следующий этап.
+1
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Девушка Безимени
Ответ Olga.t
Жизнь на этом не закончилась, начинается следующий этап.
и не всегда он - карьерная лестница
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Olga.t
Ответ Montenegro Serbian
а деток планируем? -------------------- Прям не журналист вопрос задавал, а бабушка к которой заехали погостить летом в деревню. Деток🤣🤣
Журналисту в своё время не объяснили, что воспитанные люди такие вопросы не задают.
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