Аделию Петросян чаще других фигуристов проверяли на допинг в РУСАДА в 2023 году.

Спортсменка с января по октябрь пять раз сдавала пробы.

Всего РУСАДА с января по октябрь протестировало 70 фигуристов.

Четырежды в 2023 году проверялся на допинг (два раза – в октябре), по три раза – , , , Алина Горбачева, , Глеб Лутфуллин, Елизавета Туктамышева и Александр Самарин.