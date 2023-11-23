Аделию Петросян чаще других фигуристов проверяли на допинг в РУСАДА в 2023 году
Аделию Петросян чаще других фигуристов проверяли на допинг в РУСАДА в 2023 году.
Спортсменка с января по октябрь пять раз сдавала пробы.
Всего РУСАДА с января по октябрь протестировало 70 фигуристов.
Четырежды в 2023 году проверялся на допинг Дмитрий Алиев (два раза – в октябре), по три раза – Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Алина Горбачева, Денис Ходыкин, Глеб Лутфуллин, Елизавета Туктамышева и Александр Самарин.
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