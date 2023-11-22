Юлия Ступак: «Мне очень понравились фотосессии Туктамышевой и Медведевой для Maxim. Журнал мужской, но грань соблюдена»

Теги сборная России лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Юлия Ступак (Белорукова) соцсети Лыжи

Лыжница Юлия Ступак ответила на вопрос о возможной фотосессии для мужского журнала.

– Решились бы сделать фотосессию для мужских журналов?

– Если в купальнике, то почему нет? Я и в соцсети такие снимки выкладываю. Мне очень понравились фотосессии Лизы Туктамышевой и Жени Медведевой для Maxim. То есть журнал мужской, но грань соблюдена. Такое мне подходит. Я очень большой консерватор в таких вопросах, на самом деле.

– Но потихонечку становитесь достаточно медийной фигурой.

– Если вы про соцсети, то они для меня не коммерческий проект, а такой небольшой дневник. Там я стараюсь ничего не приукрашивать, а просто донести до кого-то свои мысли. Транслирую какие-то сложные моменты, свои переживания на тот или иной счет.

Понимаю, моя карьера сейчас немножко в подвешенном состоянии, но ведь на этом месте так или иначе будут все спортсмены. Плюс соцсети дают очень классную обратную связь, что мотивирует.

– Неужели ни разу не случалось, когда раскрывали душу перед людьми, а вам в незащищенное место прилетала какая-то гадость?

– Нет. Но я и не боюсь ничего подобного. Мне вообще кажется, транслирование собственной слабости – как раз таки достаточно большая сила. Если кто-то кинет в меня, образно говоря, каким-нибудь хейтом, ну окей, моя жизнь не изменится. Я просто взяла определенный курс и следую ему.

Говоря о медийности... Мне интересно пробовать себя в каких-то других сферах. Один раз довелось побывать в роли комментатора – понравилось. Поняла, что мне всегда есть о чем рассказать, – сказала олимпийская чемпионка в эстафете.

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32 комментария

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Хана Спектор
Ответ Маргарита Михайловна
Мужчинам это не понравилось. Поэтому весь тираж этих журналов был выкинут на свалку.
А вот и нет.
+13
-2
+11
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Елена Спирина
Все спортсменки выкладывают фото в купальниках. Почему бы и нет. Приятно посмотреть на красивых девушек
+11
-5
+6
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Илларион
Ответ Маргарита Михайловна
Мужчинам это не понравилось. Поэтому весь тираж этих журналов был выкинут на свалку.
А вы видимо живите на этой свалке, что так уверенно говорите😁
+6
0
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Olga Krayz
Ответ Светлана М
И это видео со сьемок упорно не замечали смешные хейтеры, утверждающие, что на снимках только голова Женина, а тело чужое.
Ой, это вобще смешно было читать 🤭
+7
-2
+5
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Оригинальный Ник
Ответ Хана Спектор
А вот и нет.
Подтверждаю, купил в Ашане выпуск с Женечкой Медведевой, всё понравилось
+8
-3
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Светлана М
Ответ Маргарита Михайловна
Мужчинам это не понравилось. Поэтому весь тираж этих журналов был выкинут на свалку.
Очередная клевета.
+8
-3
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Светлана М
Ответ Маргарита Михайловна
Мужчинам это не понравилось. Поэтому весь тираж этих журналов был выкинут на свалку.
Вы всех мужчин опросили?
+7
-2
+5
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Ритт
Горячие фотки в мужском журнале были у Тотьмяниной. А у Жени Медведевой просто фото в купальнике. Даже в обычных женских журналах о моде и стиле бывают горячее фото.
+8
-4
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La La
Ну и правильно!) Мне тоже у Жени в Максим очень понравились снимки. Практически целомудренные для мужского журнала, спортивные такие)) У Лизы пооткровеннее всё-таки вышло
+8
-4
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Аленка_76
Ответ Ритт
Горячие фотки в мужском журнале были у Тотьмяниной. А у Жени Медведевой просто фото в купальнике. Даже в обычных женских журналах о моде и стиле бывают горячее фото.
Я помню, как редактор рассказывал про фотосессию Жени. Что у них таких никогда не было просто в купальниках)
+6
-2
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Mary
Согласна с Юлией у Жени и Лизы получились красивые фото, и по поводу хейта все правильно сказала. Удаче Юле и пусть у неё получится попробовать себя в чем то новом
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-8
+3
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Илларион
Ответ Эйлин Эшин
Лиза мне не попадалась, а сессия с Женей неудачная - она там чахлая, вялая, измождённая, как и в жизни, вобщем-то.. а просмотр этих мощей вызывает чувство неловкости
Мда, я так понимаю, что фотоссесию Жени, вы не видели, как в прочем и других фото, советуют посмотреть, Женя красотка и всегда в хорошем настроении
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катя 1510
У Жени и Лизы классные фото. 💙
+9
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Светлана М
Мне тоже понравились фотосессии Жени и Лизы в Максим. А потом у Жени была целая серия фотосессий одна другой лучше.
+8
-5
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Елена Спирина
Ответ Ритт
Горячие фотки в мужском журнале были у Тотьмяниной. А у Жени Медведевой просто фото в купальнике. Даже в обычных женских журналах о моде и стиле бывают горячее фото.
У Лизы и Жени было красиво, особенно видео со съемок у Жени мне понравилось
+8
-6
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Елена Спирина
Ответ ЛисаАлиса78
У Лизы понравилось куда больше. Не пошло, в этаком пинап-стиле. Красиво и со вкусом
А мне обе понравились.
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Светлана М
Ответ Елена Спирина
У Лизы и Жени было красиво, особенно видео со съемок у Жени мне понравилось
И это видео со сьемок упорно не замечали смешные хейтеры, утверждающие, что на снимках только голова Женина, а тело чужое.
+6
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Potapson
И ни одной фотографии...
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Vilnus
Ответ Маргарита Михайловна
Мужчинам это не понравилось. Поэтому весь тираж этих журналов был выкинут на свалку.
Лично заходила в книжный магазин и спрашивала журнал с Женей. Сказали, только сегодня продали последний. Про свалку это вам бы так хотелось, а на деле всё не так. ПС. Или вы по свалкам проверяли?
+3
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Аленка_76
Ответ Маргарита Михайловна
Мужчинам это не понравилось. Поэтому весь тираж этих журналов был выкинут на свалку.
Вы очень ошибаетесь, журналы раскупились, как горячие пирожки
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Sveta Arhipova
Фотографии Евгении в "Максим" больше напоминают рекламу спа-центра, чем откровенную фотосессию) Если Юлия придерживается консервативных взглядов, то неудивительно, что она её отметила
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selso99
Юль, выходи за грань. Мы, болельщики, ждём.
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Илларион
Ответ Ритт
Горячие фотки в мужском журнале были у Тотьмяниной. А у Жени Медведевой просто фото в купальнике. Даже в обычных женских журналах о моде и стиле бывают горячее фото.
Да, у Жени обычная фотоссесия в бассейне, всё досточно скромно и красиво!
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KMR
И где же слайды?!
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Аленка_76
Мне очень понравились фотосессии девчонок, и Жени, и Лизы.
Красивые фото и никакой пошлости.
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