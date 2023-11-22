Юлия Ступак: «Мне очень понравились фотосессии Туктамышевой и Медведевой для Maxim. Журнал мужской, но грань соблюдена»

Лыжница Юлия Ступак ответила на вопрос о возможной фотосессии для мужского журнала.

– Решились бы сделать фотосессию для мужских журналов?

– Если в купальнике, то почему нет? Я и в соцсети такие снимки выкладываю. Мне очень понравились фотосессии Лизы Туктамышевой и Жени Медведевой для Maxim. То есть журнал мужской, но грань соблюдена. Такое мне подходит. Я очень большой консерватор в таких вопросах, на самом деле.

– Но потихонечку становитесь достаточно медийной фигурой.

– Если вы про соцсети, то они для меня не коммерческий проект, а такой небольшой дневник. Там я стараюсь ничего не приукрашивать, а просто донести до кого-то свои мысли. Транслирую какие-то сложные моменты, свои переживания на тот или иной счет.

Понимаю, моя карьера сейчас немножко в подвешенном состоянии, но ведь на этом месте так или иначе будут все спортсмены. Плюс соцсети дают очень классную обратную связь, что мотивирует.

– Неужели ни разу не случалось, когда раскрывали душу перед людьми, а вам в незащищенное место прилетала какая-то гадость?

– Нет. Но я и не боюсь ничего подобного. Мне вообще кажется, транслирование собственной слабости – как раз таки достаточно большая сила. Если кто-то кинет в меня, образно говоря, каким-нибудь хейтом, ну окей, моя жизнь не изменится. Я просто взяла определенный курс и следую ему.

Говоря о медийности... Мне интересно пробовать себя в каких-то других сферах. Один раз довелось побывать в роли комментатора – понравилось. Поняла, что мне всегда есть о чем рассказать, – сказала олимпийская чемпионка в эстафете.