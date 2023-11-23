«Выглядят вместе очень хорошо и гармонично». Группа Крыловой показала видео с тренировки Кагановской и Некрасова

Теги сборная России танцы на льду видео Анжелика Крылова Максим Некрасов Василиса Кагановская Фигурное катание

Группа Крыловой показала тренировку Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

«Вы очень много спрашивали и ждали новостей.

По многочисленным просьбам выставляем короткое видео с тренировки на «Кристалле» Василисы и Максима.

Они тренируются, скатываются. Выглядят вместе очень хорошо и гармонично.

Когда ребята будут готовы и захотят показать больше, мы обязательно этим с вами поделимся», – говорится в сообщении группы Анжелики Крыловой.

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9 комментариев

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Франтин
Да, хорошо смотрятся вместе, рада за них!
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ДИОНИС
Успехов на льду Василисе и Максиму!
+3
-1
+2
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Elena Savanuk
Алексей Горшков, по сути дела, является основным тренером этой пары, но почему-то остается в тени...
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Sveta Arhipova
Симпатичные)
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Anneta28
Ничего не понятно, но очень интересно.
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ДИАНА
Очень круто! Ждём!!!!
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Утренняя Аврора
Здорово! Красиво! Очень ждем на льду.
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Утренняя Аврора
Есть гармония даже в этом крохотном отрывке. И это радует. Успехов ребятам.! Ждем.
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