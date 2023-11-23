«Выглядят вместе очень хорошо и гармонично». Группа Крыловой показала видео с тренировки Кагановской и Некрасова

Группа Крыловой показала тренировку Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

«Вы очень много спрашивали и ждали новостей.

По многочисленным просьбам выставляем короткое видео с тренировки на «Кристалле» и .

Они тренируются, скатываются. Выглядят вместе очень хорошо и гармонично.

Когда ребята будут готовы и захотят показать больше, мы обязательно этим с вами поделимся», – говорится в сообщении группы .