«Выглядят вместе очень хорошо и гармонично». Группа Крыловой показала видео с тренировки Кагановской и Некрасова
Группа Крыловой показала тренировку Василисы Кагановской и Максима Некрасова.
«Вы очень много спрашивали и ждали новостей.
По многочисленным просьбам выставляем короткое видео с тренировки на «Кристалле» Василисы и Максима.
Они тренируются, скатываются. Выглядят вместе очень хорошо и гармонично.
Когда ребята будут готовы и захотят показать больше, мы обязательно этим с вами поделимся», – говорится в сообщении группы Анжелики Крыловой.
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