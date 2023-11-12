Тренер Екатерина Рязанова показала отрывок тренировки дуэта Кагановская – Некрасов

Появилось видео тренировки танцевального дуэта Кагановская – Некрасов.

Видео в соцсети опубликовала тренер , подписав его: «Coming soon...»

и начали кататься вместе в сентябре этого года. Пара тренируется в группе Анжелики Крыловой.

Ранее Василиса выступала с , а Максим – с .

Наша фигурная пара покорила интернет, а потом развалилась. Как Кагановская и Ангелопол добились миллионов просмотров?