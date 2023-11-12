Тренер Екатерина Рязанова показала отрывок тренировки дуэта Кагановская – Некрасов
Появилось видео тренировки танцевального дуэта Кагановская – Некрасов.
Видео в соцсети опубликовала тренер Екатерина Рязанова, подписав его: «Coming soon...»
Василиса Кагановская и Максим Некрасов начали кататься вместе в сентябре этого года. Пара тренируется в группе Анжелики Крыловой.
Ранее Василиса выступала с Валерием Ангелополом, а Максим – с Елизаветой Пасечник.
Наша фигурная пара покорила интернет, а потом развалилась. Как Кагановская и Ангелопол добились миллионов просмотров?
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