Тренер Екатерина Рязанова показала отрывок тренировки дуэта Кагановская – Некрасов

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Рязанова Максим Некрасов Елизавета Пасечник Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Появилось видео тренировки танцевального дуэта Кагановская – Некрасов.

Видео в соцсети опубликовала тренер Екатерина Рязанова, подписав его: «Coming soon...»

Василиса Кагановская и Максим Некрасов начали кататься вместе в сентябре этого года. Пара тренируется в группе Анжелики Крыловой.

Ранее Василиса выступала с Валерием Ангелополом, а Максим – с Елизаветой Пасечник

Наша фигурная пара покорила интернет, а потом развалилась. Как Кагановская и Ангелопол добились миллионов просмотров?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
Гибкий парниша.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Фигуристы достаточно опытные и мастеровитые уже, которым нужно время для притирки и скатывания. Мотивация есть, условия и время также. Удачи !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Верю в Ребят и Анжелику с командой!!!Вася и Макс-Успехов Вам, Анжелика-ждем Ваших Творений!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Тизер😀😀😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий