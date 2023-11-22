Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Рыбакова и Махноносов, Румак и Гончаров, Малеина и Самохин представят произвольные танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Анна Румак Глеб Гончаров Екатерина Рыбакова Иван Махноносов Матвей Самохин Александра Шинкаренко Владислав Михайлов Елизавета Малеина Серия Гран-при России Арина Горшенина Илья Макаров Золотой конек Москвы Юлия Чуркина Борис Фролов Милана Жабина Дмитрий Пекин Ева Плесовских Марк Желтышев Михаил Печенкин Ульяна Захарова Александра Шабалина Иван Галаев Эвелина Валиева Игнат Пахомов Валерия Камаева Лев Сергеев Фигурное катание

23 ноября на юниорском Гран-при России в Москве дуэты покажут произвольные танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Москва

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Арина Серова – Андрей Ганкевич

2. Ульяна Захарова – Михаил Печенкин

3. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов

4. Валерия Камаева – Лев Сергеев

Вторая разминка

5. Ева Плесовских – Марк Желтышев

6. Александра Шабалина – Иван Галаев

7. Юлия Чуркина – Борис Фролов

8. Милана Жабина – Дмитрий Пекин

Третья разминка

9. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

10. Арина Горшенина – Илья Макаров

11. Елизавета Малеина – Матвей Самохин

12. Анна Румак – Глеб Гончаров

13. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Положение после ритм-танца

1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 73,47

2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 71,49

3. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 69,60

4. Арина Горшенина – Илья Макаров – 65,55

5. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 64,53

6. Милана Жабина – Дмитрий Пекин – 59,60

7. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 57,88

8. Александра Шабалина – Иван Галаев – 56,39

9. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 56,30

10. Валерия Камаева – Лев Сергеев – 50,84

11. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов – 49,46

12. Ульяна Захарова – Михаил Печенкин – 48,40

13. Арина Серова – Андрей Ганкевич – 43,50

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

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