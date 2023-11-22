Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Рыбакова и Махноносов, Румак и Гончаров, Малеина и Самохин представят произвольные танцы
23 ноября на юниорском Гран-при России в Москве дуэты покажут произвольные танцы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Москва
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Арина Серова – Андрей Ганкевич
2. Ульяна Захарова – Михаил Печенкин
3. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов
4. Валерия Камаева – Лев Сергеев
Вторая разминка
5. Ева Плесовских – Марк Желтышев
6. Александра Шабалина – Иван Галаев
7. Юлия Чуркина – Борис Фролов
8. Милана Жабина – Дмитрий Пекин
Третья разминка
9. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
10. Арина Горшенина – Илья Макаров
11. Елизавета Малеина – Матвей Самохин
12. Анна Румак – Глеб Гончаров
13. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
Положение после ритм-танца
1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 73,47
2. Анна Румак – Глеб Гончаров – 71,49
3. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 69,60
4. Арина Горшенина – Илья Макаров – 65,55
5. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 64,53
6. Милана Жабина – Дмитрий Пекин – 59,60
7. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 57,88
8. Александра Шабалина – Иван Галаев – 56,39
9. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 56,30
10. Валерия Камаева – Лев Сергеев – 50,84
11. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов – 49,46
12. Ульяна Захарова – Михаил Печенкин – 48,40
13. Арина Серова – Андрей Ганкевич – 43,50
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
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