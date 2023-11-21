Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Рыбакова и Махноносов, Румак и Гончаров, Малеина и Самохин выйдут на лед с ритм-танцами

Теги сборная России результаты танцы на льду Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

22 ноября на этапе юниорского Гран-при России в Москве дуэты покажут ритм-танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Москва

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Эвелина Валиева – Игнат Пахомов

Арина Горшенина – Илья Макаров

Милана Жабина – Дмитрий Пекин

Ульяна Захарова – Михаил Печенкин

Валерия Камаева – Лев Сергеев

Елизавета Малеина – Матвей Самохин

Ева Плесовских – Марк Желтышев

Анна Румак – Глеб Гончаров

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Арина Серова – Андрей Ганкевич

Юлия Чуркина – Борис Фролов

Александра Шабалина – Иван Галаев

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно позднее.

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

2 комментария

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Леди Брэкнелл
Состава еще нет? Круто 😂
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Мороженко
Дуэты выйдут на лёд завтра, только пока неизвестно какие
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