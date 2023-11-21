Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Рыбакова и Махноносов, Румак и Гончаров, Малеина и Самохин выйдут на лед с ритм-танцами
22 ноября на этапе юниорского Гран-при России в Москве дуэты покажут ритм-танцы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Москва
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Эвелина Валиева – Игнат Пахомов
Арина Горшенина – Илья Макаров
Милана Жабина – Дмитрий Пекин
Ульяна Захарова – Михаил Печенкин
Валерия Камаева – Лев Сергеев
Елизавета Малеина – Матвей Самохин
Ева Плесовских – Марк Желтышев
Анна Румак – Глеб Гончаров
Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
Арина Серова – Андрей Ганкевич
Юлия Чуркина – Борис Фролов
Александра Шабалина – Иван Галаев
Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно позднее.
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
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