Гран-при России. «Идель». КМС. Коломенская и Фролов, Щербакова и Гончаров, Загребаева и Башуров покажут произвольные танцы

9 ноября на Гран-при России среди юниоров в Казани разыграют медали танцоры на льду.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 13.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков

2. София Титанян – Владислав Глазунов

3. Александра Шабалина – Иван Галаев

4. Ирина Скопина – Богдан Щенников

5. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов

Вторая разминка

6. Анна Соболева – Матвей Чураков

7. Полина Пилипенко – Глеб Чернышев

8. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

9. Вероника Шульпина – Глеб Солович

10. Мария Сорокина – Арсений Антропов

Третья разминка

11. Милана Жабина – Дмитрий Пекин

12. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

13. София Загребаева – Вениамин Башуров

14. Анна Щербакова – Егор Гончаров

15. Анна Коломенская –

После ритм-танца

1. Анна Коломенская – Артем Фролов – 74,00

2. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 73,60

3. София Загребаева – Вениамин Башуров – 60,30

4. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 60,29

5. Милана Жабина – Дмитрий Пекин – 57,57

6. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 55,19

7. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 54,87

8. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 53,71

9. Полина Пилипенко – Глеб Чернышев – 52,31

10. Анна Соболева – Матвей Чураков – 50,46

11. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов – 49,88

12. Ирина Скопина – Богдан Щенников – 48,82

13. Александра Шабалина – Иван Галаев – 47,78

14. София Титанян – Владислав Глазунов – 46,48

15. Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков – 45,85