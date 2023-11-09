Гран-при России. «Идель». КМС. Коломенская и Фролов, Щербакова и Гончаров, Загребаева и Башуров покажут произвольные танцы
9 ноября на Гран-при России среди юниоров в Казани разыграют медали танцоры на льду.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 13.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков
2. София Титанян – Владислав Глазунов
3. Александра Шабалина – Иван Галаев
4. Ирина Скопина – Богдан Щенников
5. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов
Вторая разминка
6. Анна Соболева – Матвей Чураков
7. Полина Пилипенко – Глеб Чернышев
8. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
9. Вероника Шульпина – Глеб Солович
10. Мария Сорокина – Арсений Антропов
Третья разминка
11. Милана Жабина – Дмитрий Пекин
12. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
13. София Загребаева – Вениамин Башуров
14. Анна Щербакова – Егор Гончаров
15. Анна Коломенская – Артем Фролов
После ритм-танца
1. Анна Коломенская – Артем Фролов – 74,00
2. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 73,60
3. София Загребаева – Вениамин Башуров – 60,30
4. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 60,29
5. Милана Жабина – Дмитрий Пекин – 57,57
6. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 55,19
7. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 54,87
8. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 53,71
9. Полина Пилипенко – Глеб Чернышев – 52,31
10. Анна Соболева – Матвей Чураков – 50,46
11. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов – 49,88
12. Ирина Скопина – Богдан Щенников – 48,82
13. Александра Шабалина – Иван Галаев – 47,78
14. София Титанян – Владислав Глазунов – 46,48
15. Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков – 45,85
Комментарии