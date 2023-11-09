Гран-при России. «Идель». КМС. Коломенская и Фролов, Щербакова и Гончаров, Загребаева и Башуров покажут произвольные танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Артем Фролов Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Анна Коломенская Серия Гран-при России Полина Пилипенко Идель Мария Сорокина Арсений Антропов Полина Жарова Ранэль Ибатуллин София Загребаева Вениамин Башуров Ярослава Воробьева Георгий Цымбалов Анна Соболева Матвей Чураков Ирина Скопина Богдан Щенников Анфиса Пусторнакова Богдан Шамков София Титанян Владислав Глазунов Александра Шабалина Иван Галаев Эвелина Валиева Игнат Пахомов Глеб Чернышев Вероника Шульпина Глеб Солович Фигурное катание

9 ноября на Гран-при России среди юниоров в Казани разыграют медали танцоры на льду.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 13.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков

2. София Титанян – Владислав Глазунов 

3. Александра Шабалина – Иван Галаев

4. Ирина Скопина – Богдан Щенников

5. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов

Вторая разминка

6. Анна Соболева – Матвей Чураков 

7. Полина Пилипенко – Глеб Чернышев 

8. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

9. Вероника Шульпина – Глеб Солович

10. Мария Сорокина – Арсений Антропов 

Третья разминка

11. Милана Жабина – Дмитрий Пекин 

12. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин 

13. София Загребаева – Вениамин Башуров

14. Анна Щербакова – Егор Гончаров

15. Анна Коломенская – Артем Фролов 

После ритм-танца

1. Анна Коломенская – Артем Фролов – 74,00

2. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 73,60

3. София Загребаева – Вениамин Башуров – 60,30

4. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 60,29

5. Милана Жабина – Дмитрий Пекин – 57,57

6. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 55,19

7. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 54,87

8. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 53,71

9. Полина Пилипенко – Глеб Чернышев – 52,31

10. Анна Соболева – Матвей Чураков – 50,46

11. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов – 49,88

12. Ирина Скопина – Богдан Щенников – 48,82

13. Александра Шабалина – Иван Галаев – 47,78

14. София Титанян – Владислав Глазунов – 46,48

15. Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков – 45,85

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