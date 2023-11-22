«Ты мой океан». Новая афиша с Трусовой и Семененко к шоу Плющенко «Русалочка»

Теги Евгений Плющенко сборная России видео мужское катание женское катание Евгений Семененко Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Вышла новая афиша с Александрой Трусовой и Евгением Семененко к шоу «Русалочка».

Афишу под трек Димы Билана «Океан» выложили в соцсетях академии «Ангелы Плющенко».

Показ ледового шоу «Русалочка» пройдет с 29 декабря по 4 января в Москве, главные роли исполнят серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова и чемпион России Семененко.

Видели Трусову-русалочку? Они с Плющенко и Рудковской придумали новое шоу – афишу сняли под водой

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26 комментариев

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Утренняя Аврора
С Семененко все понятно. Вектор сместился на шоу.
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Ostinato
Сразу скажу, что мне все афиши Российских фк-шоу не нравятся. Еще ни одной не видела нормальной, они все, как из 00х.
Что касается этой, то почему Саша больше Жени, почему ощущение, что она его топит? Одна нога Жени скрывается за платьем Саши, а вторая его нога подогнута и кажется, что Женя инвалид. Пропорции? Алло, ну Рудковская не умеет в современность, а дизайнеры там чем занимаются?
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Анаис_Анаис
Ответ Утренняя Аврора
С Семененко все понятно. Вектор сместился на шоу.
Желаю Петру не упустить возможность. Женя пока неубедителен.
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Kareglazaya
Ответ Anna Morgan
Новый парень Саши?
Не думаю. Слишком уж они разные.
+5
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Туц
Ответ Алексей Токарев
Эта роль готовилась для Марка, но в последний момент пришлось всё менять. Трусова погрелась в лучах славы Марка и бросила его, а он наивный был, думал что она его любит.
Что что? Кто в чьих лучах еще грелся.
+4
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Виктория Устинова
Ответ Anna Morgan
Новый парень Саши?
Это просто работа)
+2
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vanessa2021
Ответ Утренняя Аврора
С Семененко все понятно. Вектор сместился на шоу.
У всех, кого кудато приглашают - вектор сместился на шоу))) пока есть монетизация- надо этим моментом пользоваться.
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vanessa2021
Ответ Orange carrot
Кто знает, после прошлогодних шоу Марк, можно сказать, пошел ко дну🤷‍♀️
Вы считаете "дном" нынешние шоу Марка в Кармен?
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Orange carrot
Ответ Утренняя Аврора
С Семененко все понятно. Вектор сместился на шоу.
Ну и ладно, мы с Петей только рады))

А вообще, лучше б вектор сменился бы на учебу, все же мед это очень серьезное заведение
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Девочка с севера
Ответ Алексей Токарев
Эта роль готовилась для Марка, но в последний момент пришлось всё менять. Трусова погрелась в лучах славы Марка и бросила его, а он наивный был, думал что она его любит.
Хм...
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Orange carrot
Ответ vanessa2021
Я Романа Савосина хочу в шоу Плющенко. И Дэвида Нарижного)))
А Хавронину не хотите?😀
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vanessa2021
Ответ Orange carrot
А Хавронину не хотите?😀
Я восхищаюсь прокатами Ирины и Дэвида на соревнованиях, болею за эту пару и надеюсь на призы ЧР для них. Они чудесны.
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Orange carrot
Ответ Ostinato
Сразу скажу, что мне все афиши Российских фк-шоу не нравятся. Еще ни одной не видела нормальной, они все, как из 00х. Что касается этой, то почему Саша больше Жени, почему ощущение, что она его топит? Одна нога Жени скрывается за платьем Саши, а вторая его нога подогнута и кажется, что Женя инвалид. Пропорции? Алло, ну Рудковская не умеет в современность, а дизайнеры там чем занимаются?
Кто знает, после прошлогодних шоу Марк, можно сказать, пошел ко дну🤷‍♀️
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Orange carrot
Ответ vanessa2021
Ну да, при Саше Марк хоть кп хорошо выкатывал. В этом году , без Саши совсем худо. Имхо, у Марка старая хроника со спиной. Он пропускал и срывал соревы изза спины еше до ои сезона. С возрастом проблема только усугубляется.
А до Саши он и две программы катал чисто😀и какой вывод?
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Orange carrot
Ответ vanessa2021
Ну да, при Саше Марк хоть кп хорошо выкатывал. В этом году , без Саши совсем худо. Имхо, у Марка старая хроника со спиной. Он пропускал и срывал соревы изза спины еше до ои сезона. С возрастом проблема только усугубляется.
А по спине это ответственность тренера и вопросы все по идее к ней.
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