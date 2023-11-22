«Ты мой океан». Новая афиша с Трусовой и Семененко к шоу Плющенко «Русалочка»
Вышла новая афиша с Александрой Трусовой и Евгением Семененко к шоу «Русалочка».
Афишу под трек Димы Билана «Океан» выложили в соцсетях академии «Ангелы Плющенко».
Показ ледового шоу «Русалочка» пройдет с 29 декабря по 4 января в Москве, главные роли исполнят серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова и чемпион России Семененко.
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Что касается этой, то почему Саша больше Жени, почему ощущение, что она его топит? Одна нога Жени скрывается за платьем Саши, а вторая его нога подогнута и кажется, что Женя инвалид. Пропорции? Алло, ну Рудковская не умеет в современность, а дизайнеры там чем занимаются?
А вообще, лучше б вектор сменился бы на учебу, все же мед это очень серьезное заведение