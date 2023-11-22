«Ты мой океан». Новая афиша с Трусовой и Семененко к шоу Плющенко «Русалочка»

Вышла новая афиша с Александрой Трусовой и Евгением Семененко к шоу «Русалочка».

Афишу под трек Димы Билана «Океан» выложили в соцсетях академии «Ангелы Плющенко».

Показ ледового шоу «Русалочка» пройдет с 29 декабря по 4 января в Москве, главные роли исполнят серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова и чемпион России Семененко.

Видели Трусову-русалочку? Они с Плющенко и Рудковской придумали новое шоу – афишу сняли под водой