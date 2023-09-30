Щербакова, Трусова, Загитова и другие российские фигуристы прибыли в Пекин для участия в шоу Magic on Ice
Анна Щербакова и Александра Трусова прибыли в Пекин для участия в шоу.
С 1 по 3 октября в столице Китая пройдет шоу с участием российских фигуристов Magic on Ice.
В нем также выступят Алина Загитова, Алина Горбачева, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Таки наши посты в защиту Алины в хейтерских темах про Загитову, беспощадно тёрли и банили - типо у Алины нет поклонников, а одни только хулители (если чё, это Церковное слово, производное от "хула") и гонители.
Ну если Дорогая редакция нас аннигилировала, то давайте сами, всё сами раскручивайте тему кому больше подарков в центнерах с Алиэкспреса подарят.
PS А мы, нашу любимую Алину Загитову посмотрим в многочисленных группах фанов Алины в соц. сетях.
PPS А зря, включили наив, а то никто не знает, что в Китае народ любит постить разные фотки и ролики, в том числе и про встречу Алины в аэропорту.
но хочется спросить. неужели вам так жалко будет, если китайцы хорошо встречали всех фигуристок? всё-таки они все россиянки, а не спортсменки из недружественных стран.
Всем удачных выступлений!
Особенно Аню с Сашей , что не получили девчонки на ОИ теперь им возвращают благодарные болельщики .
Всем участникам шоу гладкого льда и тёплого приема и хороших впечатлений от Китая !