Щербакова, Трусова, Загитова и другие российские фигуристы прибыли в Пекин для участия в шоу Magic on Ice

Анна Щербакова и Александра Трусова прибыли в Пекин для участия в шоу.

С 1 по 3 октября в столице Китая пройдет шоу с участием российских фигуристов Magic on Ice.

В нем также выступят , , , Петр Гуменник, и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.