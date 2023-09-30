Щербакова, Трусова, Загитова и другие российские фигуристы прибыли в Пекин для участия в шоу Magic on Ice

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Анна Щербакова и Александра Трусова прибыли в Пекин для участия в шоу.

С 1 по 3 октября в столице Китая пройдет шоу с участием российских фигуристов Magic on Ice.

В нем также выступят Алина Загитова, Алина ГорбачеваМарк Кондратюк, Петр Гуменник, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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78 комментариев

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ДИОНИС
С прибытием! Удачных выступлений в шоу!
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Мурманчанин37
Ответ наталья Головченко
Как самозабвенно встречают Аню и Сашу и как не замечают Алину на их фоне. Это я к тому, что ты интересен только тогда, когда ты действующий спортсмен. Поэтому, было бы хорошо, если бы девочки не завершали, а входили в сезон, пусть и не в этот, а иначе быстро забудут....
Загитова никогда и не работала особо с китайским рынком. Медведева вовремя переключилась - серия мастер-классов, контракты и т.д. В Японии больше бы приветствовали Загитову, чем кого-либо из ТЩК
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Александр Шульгин
Ответ наталья Головченко
Как самозабвенно встречают Аню и Сашу и как не замечают Алину на их фоне. Это я к тому, что ты интересен только тогда, когда ты действующий спортсмен. Поэтому, было бы хорошо, если бы девочки не завершали, а входили в сезон, пусть и не в этот, а иначе быстро забудут....
Просто они там выступали на Олимпиаде, а Алина нет. Если бы шоу было в Японии то Алину бы больше встречали это нормально. И не надо разжигать это шоу с российскими спортсменами и это хорошо
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Алексей Токарев
У Ани будет новая программа под Madonna - Frozen.
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juliamart
Хорошо,что хоть в шоу есть выход на международку, спасибо китайским друзьям за любовь к нашим фигуристам!
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Александр Шульгин
Ответ Serfer13
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Зачем разжигать, непонятно
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Беглый*
И пожелаем удачи Алине Горбачёвой! Вот кого неожиданно приятно увидеть в компании таких звёзд спорта. Пусть набирается опыта и уверенности перед зарубежной публикой
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Познающий
Ответ наталья Головченко
Как самозабвенно встречают Аню и Сашу и как не замечают Алину на их фоне. Это я к тому, что ты интересен только тогда, когда ты действующий спортсмен. Поэтому, было бы хорошо, если бы девочки не завершали, а входили в сезон, пусть и не в этот, а иначе быстро забудут....
Не, не, нет, давайте в батле, кто круче и кого больше любят в Китае обойдётесь без притягивания фанов Алины, раз не удосужились разместить третьи ролик, как встречали Алину и что писали реальные китайцы в своих соц. сетях.

Таки наши посты в защиту Алины в хейтерских темах про Загитову, беспощадно тёрли и банили - типо у Алины нет поклонников, а одни только хулители (если чё, это Церковное слово, производное от "хула") и гонители.
Ну если Дорогая редакция нас аннигилировала, то давайте сами, всё сами раскручивайте тему кому больше подарков в центнерах с Алиэкспреса подарят.

PS А мы, нашу любимую Алину Загитову посмотрим в многочисленных группах фанов Алины в соц. сетях.

PPS А зря, включили наив, а то никто не знает, что в Китае народ любит постить разные фотки и ролики, в том числе и про встречу Алины в аэропорту.
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Слончик
Ответ Serfer13
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Жалкая попытка наброса
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несахар
Ответ juliamart
Спортс почему то решил сделать уравниловку. На самом деле там всю дорогу фаны орали :Аня,Аня)) и в аэропорту, и на катке идут все фигуристы, а кличат Анюту. Ждём новых программ и всем успехов!
не знаю, кому там больше всех орали, мне в принципе всё равно, поскольку когда болельщики разных фигуристок хотят доказать своим конкурентам, что вот их любимица самая популярная, это ничего кроме смеха не вызывает, детский сад какой-то. и ведь нечто подобное пишут и взрослые тётушки, вот где кринж :)
но хочется спросить. неужели вам так жалко будет, если китайцы хорошо встречали всех фигуристок? всё-таки они все россиянки, а не спортсменки из недружественных стран.
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Мурманчанин37
Но мы-то знаем, что все ждут Коган))
+12
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rainy88
Приятно было видеть как встречали Аню и Сашу, так сильно их там любят, девчонки просто завалены цветами и подарками))
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Любитель_ФК
Тутберидзе своих действующих никуда на шоу не отпускает, готовятся к соревнованиям. Одно слово профессионалы с ранних лет.
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Беглый*
У Ани там и лутц, и флип на месте, и с каскадами полный порядок
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Anna
Ответ Любитель_ФК
Тутберидзе своих действующих никуда на шоу не отпускает, готовятся к соревнованиям. Одно слово профессионалы с ранних лет.
Соня и Аделия сегодня на битве школ выступают
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Olga Krayz
Удачи ребятам в шоу! Встретили их очень хорошо.
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juliamart
Спортс почему то решил сделать уравниловку. На самом деле там всю дорогу фаны орали :Аня,Аня)) и в аэропорту, и на катке идут все фигуристы, а кличат Анюту. Ждём новых программ и всем успехов!
+25
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Док Аксель
После наших соревнований и шоу, Китай остаётся главным маршрутов для наших фигуристов, где их так радушно и радостно принимают. Всем удачи и хороших прокатов программ !
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Аленка_76
Очень круто девчонок встретили китайцы!
Всем удачных выступлений!
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Сергей Жарковский
Красивых выступлений всем нашим ребятам, пусть порадуют поклонников лучшим в мире Российским фигурным катанием!
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Александр Шульгин
Ответ Tresk2
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Не люблю ее "Болельщиц" но вы категорически неправы. Алина там на своем месте она Олимпийская чемпионка и правильно что ее зовут и она там выступает
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Mari Gams
С каким восторгом встретили наших фигуристов в Китае !
Особенно Аню с Сашей , что не получили девчонки на ОИ теперь им возвращают благодарные болельщики .
Всем участникам шоу гладкого льда и тёплого приема и хороших впечатлений от Китая !
+5
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наталья Головченко
Ответ Tresk2
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Почему она лишняя?! Прекрасная, в прошлом, спортсменка.
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Александр Шульгин
Ответ Беглый*
Да не переживайте вы так. Имеющий глаза увидит, кого и как там встречают. По-моему уже после недавнего приезда стало понятно, кто для китайских фанатов ФК является королевой спорта. И в процессе этого шоу, уверен, будет ещё множество подтверждений данному факту
Встречают это хорошо но и лрух принежать не надо. Это шоу российских спорменов радоваться надо и всех поддерживать
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Елена Кочетова
Ответ Raduga
Аня не будет с Трусовой вместе кататься
У фанатиков уже крыша едет. Сегодня после репетиции шоу Саша и Аня шли рядом и нормально разговаривали. Есть ролики в сетях. Сколько можно уже всех сталкивать?
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